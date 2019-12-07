 Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
- дважды вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- недалеко от Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Новогнатовки – из СПГ и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 8 вражеских обстрелов:
- дважды неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза возле Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе.
травмованимпораненим на війні українцям.
эти пятаки и аксаны шо???
спать не ложаться???
карьеру блохеров делают))
тихої днини по всій Україні
(ух, яке перемирря...аж дух забиває від такої "тиші"...тільки чутно хрип-скрип про "устойчівоє" )