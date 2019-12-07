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 Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина

Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • дважды вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • недалеко от Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новогнатовки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 8 вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза возле Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе.

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина 01
Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163987
 
 
 Топ комментарии
 
Думбаси почули ЗЕ і хочуть інтегрувати Україну в ДЬІРУ.
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Одужання травмованим пораненим на війні українцям.
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а Зе прагне прочитатати в хутінських очах бажання припинити війну.. Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина - Цензор.НЕТ 9993
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Думбаси почули ЗЕ і хочуть інтегрувати Україну в ДЬІРУ.
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После подписания договорняка с путлером - оно так и будет!
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а Зе прагне прочитатати в хутінських очах бажання припинити війну..
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Дев'ятого Зеленський підпише згоду вести перемови з лідерами ОРДЛО. Цим самим він офіційно, перед усім світом визнає ці новоутворення і визнає війну громадянською.
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А. Пионтковских правильно сказал: от норманиш - дерибаниш в любых комбинациях выигрывает путяра! В любых. Есть ЕДИНСТВЕННЫЙ выход из этой тупиковой для нас ситуации: не ехать вообще никуда! Причина!? - 1) Дык...вот...СтрЫляют же!!! 2) КАК мы можем вести переговоры с открытой нараспашку границей с РФ-ией!? Пока не получим ПОЛНОГО контроля над СВОЕЙ границей - никаких встреч! Все!
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Одужання травмованим пораненим на війні українцям.
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???
эти пятаки и аксаны шо???
спать не ложаться???
карьеру блохеров делают))
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А ось і ґвалтівник малолітніх прокинувся.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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одужання пораненим, воїнам...
тихої днини по всій Україні
(ух, яке перемирря...аж дух забиває від такої "тиші"...тільки чутно хрип-скрип про "устойчівоє" )
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как мило. не "боевые ранения" а "боевые травмы"
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Теперь у нас воины не получают ранения а просто травмируются и не погибают а просто нейтрализовуются? Власть скрывает потери чтобы не сорвать капитуляцию Украины?
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