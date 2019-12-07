 "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявление Филерата

В заявлении отмечается: "Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что ... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии..."

Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.