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Все про:Филарет (490) Епифаний (206) ПЦУ (495)

 "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в  заявление Филерата

В заявлении отмечается: "Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что ... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии..."

Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3163986
 
 
 Топ комментарии
 
Да уж... Гордыня деда в Рай не приведёт.
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Цікаво, з ким він буде «боротися до послєднего». На кого цей старікашка зібрався йти з хрестовим походом?
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Ось так божа корова розьєднує українців. Мало нам хабадників Бєні та Зєлі, то ще Філарет ніяк не заспокоїться.
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Да уж... Гордыня деда в Рай не приведёт.
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Да нет никакого Рая, да и смерти скорее всего тоже( ох уж эта квантовая физика "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха - Цензор.НЕТ 3813). А так, да гордыня у Фили зашкаливает
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Но он то по статусу обязан в него верить.😉
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Жаль, що Філарет продовжує сварки, які призводять до виникнення ненависті між українцями.
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Добре, що Петро дав украінцям Томос. Та й Філарет не був проти (зі слів Петра).
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ДОбре що ЗЕбилы визжали будто Томос это заслуга Филарета, а не Порошенко
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Ну ок. А чья это "заслуга"? И "заслуга" ли это, если Филарет говорит, что был против?
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Цікаво, з ким він буде «боротися до послєднего». На кого цей старікашка зібрався йти з хрестовим походом?
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Зрозуміло, що він бореться лише за посаду Патріарха. А той факт, що при цьому він кидає тінь на ПЦУ його не бентежить😏
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Більше того. Він, святотатець негідний, надумав "кинути тінь" на сизоносого гетьмана. Але це йому не вдасться, бо Нарік допоможе...
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Нарік - це бандюк, якого Бутусов порвав, чи нарік - це президент? У нас вже два наріка і треба уточнювати.
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Це брудний бот, який вважає себе львів'янином😏
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Треба його спитати: який пароль в «Криївці».
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Хаха. Три рази. Цей пароль знають всі. Не знав лише той, шо "валинська різня".
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У нього дивна українська мова, якої не говорять у Львові. Також він пише багато коментарів російською, що львів'яни в основному не роблять.
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О, курва. Ти мене спалив. Ховаюсь в кущі, бо упізнали.
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Али Кацап тут ниже Википедию росиянскую цитирует, так что у него самого ус отклеился
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не менялся пока, знакомые говорят))))))
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Добре, Алі, я дуже брудний бот. Мені в центр Львова, до львівськоі Опери всього 8км. Зустрінемось там завтра біля входу? За мною безкоштовна кава і екскурсія по Львову . Я його знаю 44 роки.
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Я перший раз був у Львові в 1966 році. Де ти тоді був?
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Я народився в 1975. А теперішній Львів зовсім інший. 20 років тому він інший був. І мабуть через 20 років теж буде не такий.
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А я ще був у Львові багато разів, тому просто зникни і не чипляйся до мене.
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Як скажеш. Я у Львові кожен день. Тоді просто живи з Богом. І перестань молитись на чоколядове опудало. Це вчорашній день.
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Як можна жити у місті Лева та ховати український прапор? А замість нього спілкуватись з українцями під французьким триколором. Де логіка? Не бачу логіки!
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В основному він спілкується російською. Після 17 вересня 1939 року у Львів приїхали нові львів'яни. Мабуть він їхній предок.
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От звідки, Алі, ти знаєш чий я нащадок? Як у вас ставляться до тих, хто нешанобливо ставиться до іхніх предків? Я взагалі-то писав тут, яке в мене коріння. І це було не один раз. Але ти в цей час "міма прахаділ і нє відєл". Тому "прахаді міма" і не підкидай тут патичків.
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Можете не бачити. Цей прапорець мені чіпляє місцевий провайдер "Копійка". Я це вже пояснював 100500 раз тут на ЦН. Більше пояснювати, мабуть, не варто. Якщо комусь не до вподоби прапорець, нік, граматика або мова написання, то нехай одразу йде на Путєна.
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Ой, фсьо! Самі напросилися. Чекайте мене в неділю в жидівській кнайпі «Під золотою Розою». Будемо з вами їсти хфаршировану качку та пліткувати про Цензор.
Но це не точно, якщо мене чоловік відпустить.
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и чем это он иншым стал, я о центре?..пригороды -это галимый совок... "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха - Цензор.НЕТ 3804
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Смотря какие "пригороды", Ерема. В твоей Кастраме таких "пригородов" не было и не будет никогда.
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совок он везде совок, что львове, что в кастраме ..))..разница в том лишь, что кастрама почти вся в деревянных тротуарах до последнего времени была, а так все едино... "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха - Цензор.НЕТ 2419
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Хорошо хоть в деревянных тротуарах. А ночные горшки\ведра кастрамчане то хоть в окна не выливают из окон до сих пор? Канализацию то провели? Бо знаю, шо на рассее туго с этим. Сверхдержава, не до канализации то ей...
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слушай, Сцылла, ты еще расскажи тут, как москали с горшками ночными по львову за молоком ходили, поржом))))...а на московии порядок точно такой, как и в совке везде... вы там вонь летом после дождя фекальную то в центре прибрали уже?)))
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А у мене сестра живе за 50м від стометрівки. Навпроти "Деруни у Зеника".
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Це той Нарік з яким Петро разом в руках Томос тримав? Пригадуєте таке?
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Аааа, то той нарік, який кришує Філарета. Я пригадую, як цей нарік терся біля Петра та Парубія. Пам'ятаю, як він Кубок Ліги Чемпіонів по церквах тягав. Може він психічно хворий, бо релігійний фанатизм - це одна з ознак шизофренії .
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Може і психічно хворий. Але Петро його з собою взяти не забув.
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а могли бы и отравить, как в церкви всегда было принято
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Лео Таксіль писав про ПЦУ, чи ти тупиш?
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он писал про всех религиозных мошенников, это ты тупишь
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Він писав проти католицької церкви з метою дискредитації. Не треба кидати все в одну купу. Не тупі.
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Цей брєд я читав, ця книга була спеціально дозволена при комуністах. Тому тут ти помилися.
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и где там было написано о католиках? цитату можешь привести?
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Лео́ Такси́ль (фр. Léo Taxil, настоящее имя Мари Жозеф Габриэль Антуан Жоган-Пажес, фр. Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès; 21 марта 1854 - 31 марта 1907) - французский писатель и общественный деятель, журналист, известный противник католицизма и клерикализма, автор неоднократно издававшихся в СССР антирелигиозных произведений[1]. На Западе Таксиль известен прежде всего продолжавшимся 12 лет масштабным «антимасонским» розыгрышем (англ.)русск. с целью дискредитировать Римско-католическую церковь, жертвами которого стали папа римский и многие французские священники[2].
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почитай "забавную библию", там точно ни слова о католиках, зато предостаточно о "священной книге" почитаемой и православными
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Я тобі відповів, а тому лайні ритися не буду. Бай-бай.
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там больше о масонах и о масонстве. у таксиля этого..о православии и слова такого не помню там..)))не парься этим дядей-заробитчанином французским, тогда это в тренде было. вот и крапали таксили всякие себе на чашку кофея... "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха - Цензор.НЕТ 2096
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вот, сидишь тут, изображаешь украиноговорящего патриота

а потом чик! и цитировать российскую Википедию, редактируемую из москвы

спилился, ольгинец!
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Лео Таксіль (фр. Léo Taxil, справжнє ім'я Марі Жозеф Габріель Антуан Жоган-Пажес, фр. Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès; 21 березня 1854, Марсель - 31 березня 1907) - французький письменник і журналіст, відомий супротивник католицизму і клерикалізму, автор антирелігійних пародій, що неодноразово видавалися в УРСР. На Заході Таксіль відомий насамперед тривалим, 12 річним, масштабним «антимасонським» розіграшем, жертвами якого стали папа римський та багато французьких священиків.
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ты брехло, как и все попы

Лео Таксиль не ставил цель дискредитации попов - он просто собрал и опубликовал их биографии

и, заметь, за те 100 с лишним лет, что прошли с публикации частей книги в прессе и самой книги - никто и ничего не смог опровергнуть

неча на зеркало пенять, коли рожа кривая
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нет уж, католическая церковь - это единственная настоящая христианская церковь, поскольку именно папа римский католик, а все остальные церкви - результат плохого перевода библии
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Це ще гірше від тебе з порушенням п.4.3 Форуму.
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Лео Таксиль писал про христианскую церковь от момента её создания и до своего века, а ПЦУ - это фуфел для дуриков, которые верят в твёрдое небо, созданный из старых КГБшных попов для отрыва киевской кассы от москвы

из говна конфетку не сделаешь, но Петя старался

пусть будет так

и кто у нас создатель ПЦУ? правильно, Филарет!

ну вот что хорошего мог создать старый пердун, давно выживший из ума?

не говоря уже про саму еврейскую сказку
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А це вже образа віруючих. Прибери, або це піде до Адміна.
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и чо? сжигание на кострах зелябобики ещё не вернули? а кришнаиты, будисты, синтоисты, сейентологи тоже оскорблены? или ты будешь решать кто верующий а кто неверующий?
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Це ти вирішуєш і пропагуєш та ображаєш інші релігії. Тому це тепер справа Адміна. Розмова закінчена.
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во, молодец!

вернёмся к Лео Таксилю - он всю жизнь изучал биографии глав христианской церкви, и написал книгу о том, как интересно они жили, и ещё интереснее умирали
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Ось так божа корова розьєднує українців. Мало нам хабадників Бєні та Зєлі, то ще Філарет ніяк не заспокоїться.
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та угомонись уже, отец.
никто никого никуда не выкидывает....
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не готов и не буду плевать в Филарета.....
ну повело деда... добрее ну от чуть..
в конце концов его заслуга неоценимая, шо томос в Украине.
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А ведь никому не пришла мысль, что человек последние 30 лет по сути дела работал на свой народ, за свою веру, за свою церковь! И дело он имел именно с кгб! И за столько десятилетий да пол слова о том что у нас церкви практически нет своей! И то что московский каганат самозванцы и раскольники чистой воды только мы не знали---да не хотели! он сохранил ясность ума и смелость говорить что считает нужным. Мы затаптываем вчерашних нами выбраных! В этом причина хронических неудач народа. За то хлопаем на тв-шоу инородцам. уголовникам. иноверцам, ворам и шлюхам, гос-преступникам! Назовите страну где такое было ну хоть два месяца!? А мы столетиями по граблям лупим! Дело не в Филарете! Он состоялся как личность. Он уже в истории Украины! А удел убогих пиво дешёвое найти на выходной! Брюхом меряем всё! Он готов встать перед Всевышним---и ещё не известно кто спросит первым!
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проехали - церковные ли дела ето были или не церковные, но было время когда он один стоял, а мы тихо молчали...

живи 100 лет отец.... спасибо!
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Бога нема,ПЦУ,це Порошенковська церква України,там бог,це грощі.
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да, но УПЦ - это Гундяевская

так что лучше уж ПЦУ
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...Патриархия украинская не в Киеве решается, а в Фанаре, и если так случилось, что через Метрополию пройти нужно, как изначально исторически было. стало быть и через это пройти нужно к Ней. Окрепнет Церква, признается еще двумя старинными, будет и Патриархия, никакого сомнения даже нет. "На часи" сейчас другие проблеммы, внуренние, которые сплоченности требуют, а не раздрая... кацап только и ждет с кистенем за углом малейшей ошибки даже, чтобы ударить.....Филарету угомониться бы, да о вечном подумать, а не подножки всякие мелкие ставить...
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