 "Спасибо, что не выкинули на улицу", - Филарет ответил на создание в ПЦУ миссии для обеспечения положения почетного патриарха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявление Филерата
В заявлении отмечается: "Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что ... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии..."
Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".
Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.
Но це не точно, якщо мене чоловік відпустить.
а потом чик! и цитировать российскую Википедию, редактируемую из москвы
спилился, ольгинец!
Лео Таксиль не ставил цель дискредитации попов - он просто собрал и опубликовал их биографии
и, заметь, за те 100 с лишним лет, что прошли с публикации частей книги в прессе и самой книги - никто и ничего не смог опровергнуть
неча на зеркало пенять, коли рожа кривая
из говна конфетку не сделаешь, но Петя старался
пусть будет так
и кто у нас создатель ПЦУ? правильно, Филарет!
ну вот что хорошего мог создать старый пердун, давно выживший из ума?
не говоря уже про саму еврейскую сказку
вернёмся к Лео Таксилю - он всю жизнь изучал биографии глав христианской церкви, и написал книгу о том, как интересно они жили, и ещё интереснее умирали
изыди
07.12.2019 02:56
никто никого никуда не выкидывает....
ну повело деда... добрее ну от чуть..
в конце концов его заслуга неоценимая, шо томос в Украине.
живи 100 лет отец.... спасибо!
так что лучше уж ПЦУ