 После вывода иностранных войск и ликвидации незаконных формирований на Донбассе мы сможем говорить об амнистии, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление Зеленский сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Закон об амнистии был проголосован в Верховной Раде Украины несколько лет назад, он просто не был подписан. Поэтому если мы увидим после "норманди" (встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в Париже), что у нас есть возможность, выводятся войска, незаконные вооруженные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови", - сказал он.

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