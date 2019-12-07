 "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером"
"Сегодня наша задача - не политизировать процесс "Нормандии", а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним", - сказал Вакарчук.
По его словам, украинцы поймут только ту позицию, которая действительно будет отвечать интересам Украины.
Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить стрельбу, затем обменяться заложниками. "И только после этого - начало разговоров о каких-либо политических пунктах".
"Все остальное - ловушка для Украины, с которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест", - подытожил политик.
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
20 При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!» Криладзе.
не тебя, Славик?
дай еще с тебя поржать - и да 33 угрозилова за тобой,,,
"Параллельно начинает намекать о возможной политической карьере бывший узник Путина Олег Сенцов. На уровне слухов уже начали говорить, что Сенцова поддерживает олигарх Виктор Пинчук".
Так уже ж =стрєлять пєрєсталі=, шо, забув ? Навіть українські війська відвели в кількох місцях і бадьоро відрапортували, =что всьо харашо=, =патєплєніє с масквой=, а загибель наших військових - то так ... Мостик сепаратюгам побудували, на якому поначіплювані москальські шмати.
А чого ж ти не заїкаєшся про виведення москальських військ, відновлення українського контролю над кордоном, роззброєння орків ?