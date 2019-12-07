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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (275) переговоры (3726) нормандская четверка (849)

 "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже

Лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук призвал не политизировать процесс "Нормандии" и заверил в поддержке президента Украины Владимира Зеленского,

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером"

"Сегодня наша задача - не политизировать процесс "Нормандии", а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним", - сказал Вакарчук.

По его словам, украинцы поймут только ту позицию, которая действительно будет отвечать интересам Украины.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить стрельбу, затем обменяться заложниками. "И только после этого - начало разговоров о каких-либо политических пунктах".

"Все остальное - ловушка для Украины, с которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест", - подытожил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите "нормандской четверки" предусмотрены двусторонние встречи всех участников, - Зеленский о встрече с Путиным

Источник: https://censor.net.ua/n3163984
 
 
 Топ комментарии
 
Спочатку стояти з ним, а потім сидіти з ним🐸
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Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - конкретно и ясно хочу услышать, какие эти условия?
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Гроші є гроші. Для багатьох артистів вони не мають запаху😯
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Вырвали из контекста. Незачет. Цензору - нет!
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Спочатку стояти з ним, а потім сидіти з ним🐸
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Ну а что вы хотели услышать от Вакарчука который выступает для кацапских олигархов в Монако итд ? "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 2636
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Харашо, что ты если выступаешь, то только по пьяни и только в своем подьезде. А иначе тебе бы уже дали звание народного артиста района...
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Гроші є гроші. Для багатьох артистів вони не мають запаху😯
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Два дебіла - то є сила! Вакарчуку добре рот відкривати, лише коли співає. Говорити, та ще й про політику - то не його.
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В голосину "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 3780 трус сбежавший из Рады в своё время чёто там хочет "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 1601
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Прекратить стрельбу - это 100% прпвильно. Но нынешнее руководство Украины и Генштаб понимают это прекращение только в местах разведения. А то,что за пару километров рядом э...ашат - то пофиг.
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Банальні речі. Але боюсь, у вас, пане Вакарчук, і в зеленського різне тлумачення ''українських умов''.
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"...И верно ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
20 При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!» Криладзе.
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Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - конкретно и ясно хочу услышать, какие эти условия?
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Це всі хочуть почути, але він ще сам не знає ці умови😏
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Читай сьогоднішній, вчорашній і позавчорашній ЦН. Є все, якщо хочеш читати. Але, якщо порохобот і стецьок, тоді ні. Тоді треба ЗРАДУ шукати.
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Ермак с его "увеличить полномочия для ОРДЛО" подходит?
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Ты внимательно читал новость со словами Ермака?
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Не знаю. А что? Про муниципальную полицию у лугандонов что-то недопонял? Мож сивохино преддожение "извиняться" я кпк-то не так услышал?
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А муниципальная полиция это плохо? Пора включать крайний уровень зрады?
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Муниципальная полиция из амнестированных околочленцев - это 100% плохо. Это и детсадовцу ясно, если он украинец.
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Варто після цього коментаря розмовляти з сепаром?
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Я сепар, що 44 роки живе у Львові. Тому, Алі, стуль свій писок і біжи де інде дописувати. Хоча можеш ще адміну настучати. Кажуть, що ти невиправний стукачок. Не брешуть?
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А где там было сказано, что из "амнистированных". Есть цитата?
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Даже не из амнистированных? Нифига себе?
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Так как там было написано? Ты ж в курсе? Чы сам счас зраду на коленке накарябал?
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Там было сказано, что из тех, "кто не стрелял, не убивал". А они все исключительно на блокпостах стояли. И ржавый, и сопля, и чепушило.
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Плани "Б", "Д" и "Г+Г" по кордону з рф у чому саме заключаються, можете уточнити для порохоботів і стецьків?
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Це коментатор, який лише пише образи. Тому у спам його.
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слава - наивняк такой, шо его даже обманывать стыдно....
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Кот Базилио, лиса Алиса и доверчивый Буратино.
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Шестерке закинули бабло за сдачу Украины, и снятие санкций с засРашки-- десятки миллиардов $ на офшор. Вакурчук ты в доле ???
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все думал какого аленя ети криговорогатые все время ищут?
не тебя, Славик?
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Поезд Львоа -Мацква 1 место в Украине по загруженности ! Тяжело вам шлюшкам .....
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Тебя ищут. Бо ты избиратель Трампа.
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Молодець, що охарактеризував себе. Але з соєвим Алі все і так повністю зрозуміло.
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Зачем ты за этого епанька голос отдал?
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мощный, смелый, - шо с флагом у тебя, ссыкун? "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 5877
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Сцусь я. В Нормандии, под прикрытием... Но ты ж то не сцышься? Зачем за этого рыжего клована голосовал?
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мальчик, твои фантазии ласкают мои уши.. - нихт стопен!
дай еще с тебя поржать - и да 33 угрозилова за тобой,,,
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Зачем ты за этого лоха Трампа голосовал? Чего молчишь?
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а смысл тебе отвечать? - ты тупой ссыкунячий ноль "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 6375
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сделайся мне... островом Пасху - флаг сам ищи... "Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 2703
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Хто на ком стоял?- Цитата Булгакова вроде))
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Вакарчук не виправдав сподівань Пінчука, і той почав просувати Сенцова.
"Параллельно начинает намекать о возможной политической карьере бывший узник Путина Олег Сенцов. На уровне слухов уже начали говорить, что Сенцова поддерживает олигарх Виктор Пинчук".
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Фсьо, Вакарчук для мене більше не існує. Це саме той випадок, коли пєвец ротом краще б співав, а не говорив.
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Рішення вони вже прийняли, а 9 грудня його лише оприлюднять😯
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единственное радует, что не воно президент
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СлавІк, альо ! Ти за весь народ не розписуйся. Можеш їхать зі своїм зе-чучалом в Париж і не вертатися, підтримувач.

Так уже ж =стрєлять пєрєсталі=, шо, забув ? Навіть українські війська відвели в кількох місцях і бадьоро відрапортували, =что всьо харашо=, =патєплєніє с масквой=, а загибель наших військових - то так ... Мостик сепаратюгам побудували, на якому поначіплювані москальські шмати.

А чого ж ти не заїкаєшся про виведення москальських військ, відновлення українського контролю над кордоном, роззброєння орків ?
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