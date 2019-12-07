 Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Президент Украины сказал, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.
Зеленский также напомнил, что так называемый закон об "особом статусе" ОРДЛО есть и действует до 31 декабря. "Продолжать ли этот закон и голосовать в Верховной Раде – это можно только после возвращения из "Норманди". Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", - указал он.
Не секрет, что Берлин терпимо относился к господину Путину, закрывая глаза на его проделки всевозможным формулами. Но убийство в центре немецкой столицы - это уже слишком! Репутация Путина обрушилась буквально за несколько дней, и это накануне его визита. Это самая значительная внешнеполитическая катастрофа в этом году. Всхлипывания Марии Захаровой и блеяние старой лошади Лаврова тут уже не помогут.
На снимке вырезка из газеты "Бильд". Убийца слева.
Президент Зеленский, украинцы Италии с тобой!
Да, пока не переведутся гниды ******* , мы в Украину не вернёмся. Нам ваш приспособленческий менталитет чужд и противен!
Он не сопоставим с демократией!
Уже скоро
у кого что болит.... не волнуйся, я никому не скажу...
(мысли по поводу)
На ум, увы, сплошной приходит мат:
Шо ж тебя тянет так, ***, в тот формат?
Ты, не видал Нормандии простор
Или с друзями, просто, вышел спор?
Мол, креативный, молодой, «нелох»,
Не так шоб целый, скажем - «полубог».
Вписаться за страну - о'кей, не в лом.
И шо ж … такой не справится с ******?
Ежу понятно: шансы не равны.
Тебя узрев, пуйло нассыт в штаны,
Отдаст нам чего нет и то, шо есть:
Донбасс, Крымнаш, богатства, совесть, честь …
Он будет ползать, ноги целовать,
Ты ж, с роста высоты, в него плевать.
И мир поймет, вдруг, что ***** - мудак …
Иль что-то, в изложении, не так ?..
Да, он, по факту, старый импотент:
Тут ботокс выпер, там вставляли стент,
По виду, как и в отрочестве - моль,
Но! И для ИГРОКОВ - большой мозоль.
Для разума, сравним он тока с дном:
***** - пол пот и гитлер: два в одном.
И эту гидру, не срубить сплеча.
как гитлера - давить, лишь сообча …
Но! Может, есть секретный, смелый план:
На стул ***** ты распылишь уран
Или проникнешь в номер, тайно, в ночь
И ботулотоксин добавишь в scotch,
Намажешь ему на руку Ви-Экс,
Булавками творожный сдобришь кекс,
Ну, на крайняк, с ноги зацелишь в нос …
Шоб здох, скотина. И решен вопрос.
Тада, канеша и базар другой !
Мы извинимся все наперебой.
Зе будем славить до скончанья дней …
Пока ж, увы, другое нам видней.
.
Подавив двух мацкалей
И глотнув от Путина барана
сказал - а что было веселей!
Ане взять ли нам мацкву
или сызрань с утреца
вкрайенем случае у пети
мы вазьмем всегда х..... ца !
а ты-"я пАэт, зАвусь задрот, от меня вам бутерброТ"