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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3900) местное самоуправление (148) децентрализация (454)

 Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продление закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет решаться в зависимости от итогов встречи в Нормандском формате 9 декабря, а изменения в Конституцию Украины возможны только в рамках децентрализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Президент Украины  сказал, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Зеленский также напомнил, что так называемый закон об "особом статусе" ОРДЛО есть и действует до 31 декабря. "Продолжать ли этот закон и голосовать в Верховной Раде – это можно только после возвращения из "Норманди". Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3163983
 
   
 Топ комментарии
 
этот дебил никак не может выучить название закона? какой нахрен "особый статус"?
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Результатом ти будеш розчарований.
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В скромной одежке, плаксливые глаза, образ перепуганного ботана!!! В таком виде хорошо милостыню просить, а не в президенты лезть! Любят у нас юродивых!!!
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п.с. В Германии разгорается нешуточный скандал из-за убийства грузинского беженца. Немецкая пресса выходит с большими заголовками на первых полосах "Путинские киллеры действуют в центре Берлина". Министерство иностранных дел заявило, что суверенитету Германии нанесён урон. Из Берлина высланы двое российских дипломатов, но это только начало.

Не секрет, что Берлин терпимо относился к господину Путину, закрывая глаза на его проделки всевозможным формулами. Но убийство в центре немецкой столицы - это уже слишком! Репутация Путина обрушилась буквально за несколько дней, и это накануне его визита. Это самая значительная внешнеполитическая катастрофа в этом году. Всхлипывания Марии Захаровой и блеяние старой лошади Лаврова тут уже не помогут.
На снимке вырезка из газеты "Бильд". Убийца слева.

Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5913


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Президент Зеленский, украинцы Италии с тобой!
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...з тобою не повернуться в Україну.
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В США проживают 20 млн итальянцев. Это называется *диаспора*.
Да, пока не переведутся гниды ******* , мы в Украину не вернёмся. Нам ваш приспособленческий менталитет чужд и противен!
Он не сопоставим с демократией!
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Ви не повернетеся у всіх можливих випадках. Це ви самі говорили і весь форум це читав. Тому у себе на Італії обирайте свого президента.
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правильно, вам, зебилам, намного милее расея и фуйло с его менталитетом Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3736
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Зе робить вигляд, що ще не написаний документ за результатами цієї зустрічі.
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этот дебил никак не может выучить название закона? какой нахрен "особый статус"?
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Особый статус Закарпатья
Уже скоро
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они и не вытягягивались... - ванька за маньку, манька за степку, степка за ваньку - круг замкнулся.
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Больше визга и истерики мацкалик ! Твоя новаросция закрывется !
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то есть подтверждаешь чт о не толь ко пуйло имеет тебя но и петя))
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молодец что ты подтвердил свою петушиную родословную) свободен
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молодец петяшлюша цацнула теперь глотай!)
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да хватит уже подтверждать шо ты отродье петушиное) я верю)
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т оесть ты подвердило что ты цацешь и глотаешь шлюша )
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понятно. ты ****. извини что заговорил с тобой
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так это у тебя в сообщениях сплошные жопы сосания и гей-порно а не у меня
у кого что болит.... не волнуйся, я никому не скажу...
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В скромной одежке, плаксливые глаза, образ перепуганного ботана!!! В таком виде хорошо милостыню просить, а не в президенты лезть! Любят у нас юродивых!!!
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Оно типо с 0 приехало а над его головой свистели пули в часовом яру
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Потом риторические вопросы-почему Бабий Яр, почему Освенцим и газовые камеры...Непонятно???
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а оно еще 73 ??? вроде уже 51, а к НГ останется максимум 20. это та субстанция, которая всегда под столом на кухне. ну и пусть там сидит. вылезло при Порохе, попустили, не до них было-издержки демократии.
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СМмешное бальное 8% ное которое в своих шизофантазиях победило путина и на марше на мацкву !) ))
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о мля, ты под новым ником вылезло, шо такое? номер где присвоили, как свинье прикололи на ухо на свиноферме, русишвайн? хрюкай дальше...
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For мат Normand
(мысли по поводу)


На ум, увы, сплошной приходит мат:
Шо ж тебя тянет так, ***, в тот формат?
Ты, не видал Нормандии простор
Или с друзями, просто, вышел спор?



Мол, креативный, молодой, «нелох»,
Не так шоб целый, скажем - «полубог».
Вписаться за страну - о'кей, не в лом.
И шо ж … такой не справится с ******?



Ежу понятно: шансы не равны.
Тебя узрев, пуйло нассыт в штаны,
Отдаст нам чего нет и то, шо есть:
Донбасс, Крымнаш, богатства, совесть, честь …



Он будет ползать, ноги целовать,
Ты ж, с роста высоты, в него плевать.
И мир поймет, вдруг, что ***** - мудак …
Иль что-то, в изложении, не так ?..



Да, он, по факту, старый импотент:
Тут ботокс выпер, там вставляли стент,
По виду, как и в отрочестве - моль,
Но! И для ИГРОКОВ - большой мозоль.



Для разума, сравним он тока с дном:
***** - пол пот и гитлер: два в одном.
И эту гидру, не срубить сплеча.
как гитлера - давить, лишь сообча …



Но! Может, есть секретный, смелый план:
На стул ***** ты распылишь уран
Или проникнешь в номер, тайно, в ночь
И ботулотоксин добавишь в scotch,



Намажешь ему на руку Ви-Экс,
Булавками творожный сдобришь кекс,
Ну, на крайняк, с ноги зацелишь в нос …
Шоб здох, скотина. И решен вопрос.



Тада, канеша и базар другой !
Мы извинимся все наперебой.
Зе будем славить до скончанья дней …
Пока ж, увы, другое нам видней.


.
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Петябот проснувщись рано
Подавив двух мацкалей
И глотнув от Путина барана
сказал - а что было веселей!

Ане взять ли нам мацкву
или сызрань с утреца
вкрайенем случае у пети
мы вазьмем всегда х..... ца !
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Да уж! Ваша лишнехромосомность и умственная отсталость реально высвечивают ваше кацапское нутро!!! Хапните то, что в вашем словоблудстве и в стойло!
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Острый, ты у себя на родине языком москалям жопы бреешь?
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тут классика-я поэт зовусь Незнайка, от меня вам балалайка.
а ты-"я пАэт, зАвусь задрот, от меня вам бутерброТ"
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Аллегория и логика - слова которые вас срагуле- хасапов вводят в диссонанс причем в не зависимости от очередности)))
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