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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ассоциация (935) Еврокомиссия (863) Европарламент (1449) Макалистер (3)

 Украина остается главным приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии, - Макалистер

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер заверил, что Украина останется главным приоритетом Европейского парламента.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ ср ссылкой на Укринформ.

"Украина останется главным приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии, по крайней мере, на этот срок его существования", - сказал Макалистер, добавив, что "нет никакой другой страны за пределами Европейского Союза, с которой мы имели бы такое ​​тесное сотрудничество".

По его словам, стабильная Украина в интересах Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер

"Что касается текущих переговоров, связанных с Соглашением об ассоциации, то чрезвычайно важно усовершенствование координации деятельности в направлении его выполнения и введения, и подъем его на новые более высокие уровни. Потому что политика Брюсселя сформулирована достаточно просто - приблизить Украину как можно ближе к Европейскому Союзу", - сказал Макалистер.

Он добавил, что в Европарламенте готовы помогать правительству и парламенту Украины в этой работе.

Читайте: В 2021 году должно состоятся обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3163982
 
   
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И поэтому дали провести два потока газапровода?
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чем больше они от ето мямлят - тем больше я понимаю, шо Украине свое делать.
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