 У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я точно буду говорить о границе. У нас, скажу вам честно, другой план по поводу границы, каким образом это передается, как и когда Украина контролирует свою границу с Российской Федерацией", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, хочет ли украинская сторона изменить, по крайней мере, в этой части Минские соглашения, президент сказал: "Честно говоря, не готов сейчас вам отвечать так на этот вопрос".
"Потому что это может повлиять сейчас просто на возможность… кто-то может сорвать просто встречу в "нормандском формате". Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", - подчеркнул Зеленский.
совместный контроль украинской границы - вот это план. уже слили в сеть
точно такой же совместный как совместное патрулирование территории. наши и вжопулченцы в одном патруле. ага...
Но я его не напишу, потому что моментально отправлюсь в бан.
Точніше 87%.
Мы закроем глаза и сделаем вид, что нам её передали.
Как мы делаем, когда не видим обстрелов.
О выплавку стали на коксе поднимут!
І в аудиторії не виникає питань, чому Саакашвілі не хоче повертатись до реформованої ним Грузії?
А от з Порошенківської України, його ледь не спецназом виносили. А він знову прорвався через кордон до України.
Ну, а те що за часів Саакашвілі Грузія втратила 20% территорії, і то він ніде й не згадує.
планкокс.
Интересно, скока щяс дают за хранение и распространение плана, хто в курсе ???