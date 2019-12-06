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 Политика Украины
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Все про:граница (3276) контроль (166) Зеленко (47)

 У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской стороны есть свой, "другой план" передачи ей контроля над границей с РФ на Донбассе, но пока он не стал вдаваться в подробности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил  в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я точно буду говорить о границе. У нас, скажу вам честно, другой план по поводу границы, каким образом это передается, как и когда Украина контролирует свою границу с Российской Федерацией", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли украинская сторона изменить, по крайней мере, в этой части Минские соглашения, президент сказал: "Честно говоря, не готов сейчас вам отвечать так на этот вопрос".

"Потому что это может повлиять сейчас просто на возможность… кто-то может сорвать просто встречу в "нормандском формате". Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поднимем вопрос о формате и сроках возвращения контроля над границей с РФ, - Зеленский о переговорах в Париже

Источник: https://censor.net.ua/n3163981
 
 
 Топ комментарии
 
Другой план Зе:
Мы закроем глаза и сделаем вид, что нам её передали.
Как мы делаем, когда не видим обстрелов.
У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3845
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И судя по всему этот план хороший...и чувачОк его уже покурил...
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угу
совместный контроль украинской границы - вот это план. уже слили в сеть
точно такой же совместный как совместное патрулирование территории. наши и вжопулченцы в одном патруле. ага...
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а я знаю какой, и он может сработать.
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российские пограничники на границе с Польшей, Словакией, Венгрикй и Румынией ?
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продажа туров на украинско-китайскую границу.......
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У меня тоже есть план по контролю за границей.
Но я его не напишу, потому что моментально отправлюсь в бан.
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Правильно, Зе. Это не то , как запэдрот - лозунги, обiцянки й брэхня!
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От такі глядачі сьогодні були на Шоу Шустера.
Точніше 87%.
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Тобто, Ленка Італенка ще не знає що це за план, але вже його підтримує.
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я думаю если ее будут насиловать сторонники вазелина она и тут будет орать "я поддерживаю вас!"
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чего пристало, пугало. Тебе ясно сказано - ты мне противен, и общаться с тобой гидко! отвянь, вонючий бобик.
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bbc 571aa7ab, негайно припини істерику, бо твої пацієнти закидають тебе качками.
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Угу...Зельц- человек действия😂 Сказал- сделал. Утром деньги-вечером стулья.
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Зебіл її покликав, і вона вже повертається в Україну. Капець українській медицині.
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Другой план Зе:
Мы закроем глаза и сделаем вид, что нам её передали.
Как мы делаем, когда не видим обстрелов.

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план Б, - это зеленски жидко дриснет себе в штаны!
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И судя по всему этот план хороший...и чувачОк его уже покурил...
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завтра всем в Церковь, молиться за Украину.
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Недомерок легализует НВФ...они и будут патрулировать.
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Головне щоб от цього плана клоуна не торкнуло і не почав знову по фонтанам гасать!
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У них не только /план/, у них /кокса/ валом, судя по речам и поступкам.
О выплавку стали на коксе поднимут!
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Это только у меня слово "план" в исполнении этого клована вызывает смутные ассоциации, не ??? У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7383

У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9583
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У него есть другой план. Походу, Зюзе прислали с оказией отличного ганжубаса из Азии.
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по моему штейна проклянут даже в криворожской синагоге.
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Зе делает то , что хочет деградирующие общество 73% Украины , а оно хочет был холопом России . Мира оно хочет . История холопа ничему не учёт . Холоп не помнит 1918 год и как мир с русскими декарами, варварами обернулся для его детей и его самого в 1933/33 год .
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нету и не было 73%. максимум 30% от проголосовавших. А 73% это соотношение штейна и свиновальца.
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У Шустера Саакашвілі своїм спічем отримав 100% підтримки. Особливо після слів: «Порошенко гонял мєня по кришам, но я єго нє крітіковал.»
І в аудиторії не виникає питань, чому Саакашвілі не хоче повертатись до реформованої ним Грузії?
А от з Порошенківської України, його ледь не спецназом виносили. А він знову прорвався через кордон до України.
Ну, а те що за часів Саакашвілі Грузія втратила 20% территорії, і то він ніде й не згадує.
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У нас есть "другой план" - опять закинутся...
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Не, вы видели такое: у него есть план ??? Это ж надо так самому себя сдать ???
Интересно, скока щяс дают за хранение и распространение плана, хто в курсе ??? У нас є "інший план" передачі Україні контролю над кордоном на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6143
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