 Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером"
"Выборы местные проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать (на встречу в "нормандском формате" в Париже ), но все уже знают", - сказал Зеленский.
Плановые местные выборы намечены в Украине на 31 октября 2020 года.
молчим и все....
06.12.2019, 23:29 • 16 • 1
Андрей Ермак
Одно из предложений Андрея Ермака - сменить самопровозглашенных "лидеров" самопровозглашенных образований на Донбассе и вести потом с ними переговоры - это старая российская инициатива "урегулировать ситуацию" по примеру Чечни. То есть, через конкретную фигуру.
Ничего нового в этом нет. И это предложение - неадекватно.
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Во-первых, потому что сравнение с Чечней - неуместно. Там был реальный конфликт. Внутренний, без внешних субъектов, захвативших границу РФ. На Донбассе же - он искусственный, это война, инициированная и навязанная РФ.
Кроме всей этой лабуды о якобы притеснении русскоязычных (притом, что в Мариуполе, скажем, такие же русскоязычные, но там войны нет, потому что там Украина), НАТО и прочих пропагандистских штампах, ещё один инструмент/механизм навязывания войны - это циничный подход Кремля под названием "женщины и дети за спинами российских военных".
Это когда российские военные и наемники обстреливали Донбасс, контролируемый Украиной, из жилых кварталов. То есть, сознательно шли на гражданские жертвы - чтобы дальше дегуманизировать и культивировать ненависть к Украине.
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Во-вторых, на Донбассе Россия предлагает вариант "кадыровщины" только лишь для того, чтобы избежать честных выборов, но при этом сохранить свой контроль. Ну и чтобы внешняя агрессия РФ воспринималась как внутренний гражданский конфликт.
В общем, Украине опять пытаются вбросить старое замусоленное предложение Кремля.
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Олеся ЯХНО
на війско ввести - все краще за кацапню....