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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3882) местные выборы (1247) Донбасс (20133)

 Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы провести местные выборы по всей территории страны одновременно, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером"

"Выборы местные проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать (на встречу в "нормандском формате" в Париже ), но все уже знают", - сказал Зеленский.

Плановые местные выборы намечены в Украине на 31 октября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3163979
 
   
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То есть, другими словами Зеленский признал Крым российским
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Такое ощущение, что это как раз порохоботы уже признали Крым российским, по крайней мере про это признание они постоянно лепечут на всевозможных форумах.
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Крым оккупирован, граница не под контролем... земрази мечтают провести выборы и дать особый статус домбасянам. Упоротые...
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То так, конечно. Нельзя постоянно напоминать, что это Украинская часть, бо это лепет. Молчать и веровать- вот это настоящая позиция, да? И как же классно- молчать громогласно...
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Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский
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Конечно,Крым-Россия..Закарпатье-Венгрия..У кого-то сомнения?
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По братским законам, поругались, побили посуду, и дальше жить, ведь никто в этом не виноват... гражданская война, получается...
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А ты всегда здесь на подпевке..Никто не слушает,зато о себе заявить..Смешной ты,выключатель
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Интересно, если на не оккупированной территории 73% выбрали малороса который сдавал позиции украинских военных, всяких Сивох, Дубинских, Яременок и других, то кого же выберут в лднр? Ну зато теперь зебилы будут сдавать Украину ещё быстрее благодаря избирателям с лднр Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 867
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"Выборы местные проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории Украины. Да, это наша идея. -то есть если даже без контроля границы
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Без контроля границы - так прописано в Минских... вот такого наподписывали тогда.
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Зеб, надо было следить - что делал Порошенко после того, как паРаша была остановлена Минскими соглашениями, а он начал доказывать, что паРаша присутствует на Донбассе и Минские соглашения уже стали выглядеть по-другому и паРаша стала отгребать...
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Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8521новенький,лишнехромосомец?а где именно там написано,что сначала выборы,а потом контроль?напрягись,мокша Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8521
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маладцы - то шо вы, кацапирующие, хотите - даже клопы уже вняли.
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ты, марзота, все одно до выборов не доживешь...
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Молодец Зеленский. Президент мира и воссоединения Украины.
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Зебиленыш, ты с какой пальмы в своих Италиях рухнул? Да скорее всего ты троль ольгинский - уже и сюда суки залезли.
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Где заявление о том, что сначала граница под контроль, зачистка террористов, а потом уже выборы ? Зеленая гнида.
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Были перед этим. И про контроль за границей, и про разоружение боевиков. Так что охлади седалище.
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Тобі це мабуть приснилося, я нічого подібного не чув.
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Сейчас в "главном офисе порохоботов", активно разбирают интервью Зеленского и пытаются найти оправдание тому, почему 96% аудитории поддерживают "политику Владимира Зеленского".
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Эта тварь доведет страну до большой крови. Когда дважды несудимого двигали, предупреждали его электорат, чтоб не открывали ящик Пандоры. И сейчас предупреждаем, да только кто же слушает...
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Еті казли мішают нам жіть! (Шапкокрад єнакуєвський)
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До 31 октября 2020 года ты не дотянешь.
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Все эти месседжи для Запада. Рф с Донбасса не уберется, выборов там не будут, но заставят ***** не стрелять ибо в глазах Запада это будет выглядеть как шантаж.
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А ми хочемо повішати тебе, манкурта, як скаженого собаку ! Які блд вибори в ордло ? Там дерашизацію тре ще проводити років 15-20 !
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веселенький такой кацапозеленый замес вы устроили - никому не скучно!
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А реальных переселенцев ехать туда голосовать заставлять будешь силой?Ведь многим там смерть грозит.Или тебе похеру?Главное мир?Неадекваты!
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Этого кавээнщика точно мама в детстве уронила об кафель в роддоме.
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Та ему насарать на Украину и украинцев...
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порохоботы вот вы все визжите с 21 апреля про "слив", "зраду", "капитуляцию" и т.д. А как ваш петя вообще собирался ситуацию на Донбассе разруливать? томос, безвиз-это не разрешение конфликта на Донбассе. Шестой год идет война и конца и краю ей не видно. что вы сами-то предлагаете? Ждать у моря погоды? ждать пока рашка развалится? А если не развалится?
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шоколадный то есть надо еще 66 лет подождать? Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6604
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Почему ТЫ не в зоне ООС? Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6248
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Зелёный дебил проводить выборы на Донбассе можно не раньше чем через 5 лет после деоккупации.
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Кредитование льготное первоочередное там еще не забудь организовать. Возвращайся и оставайся и вся такая лабуда.
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А оно нам надо? А что будет после выборов в ОРДЛО вы хоть задумывались? Вы хоть подозреваете что каждый украинец будет 1/3 своей зарплаты и пенсии отдавать федерастам в ОРДЛО? Я уже не говорю за газ, который дамбас потребляет больше чем вся Украина вместе взятая.
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Оно мокшам надо. От этого Клоун и пляшет.
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кацапы шагу взад не сделают, а мы не хотим их выталкивать с Украины.

молчим и все....
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Украине опять пытаются вбросить старое замусоленное предложение Кремля - Яхно
06.12.2019, 23:29 • 16 • 1

Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5480
Андрей Ермак
Одно из предложений Андрея Ермака - сменить самопровозглашенных "лидеров" самопровозглашенных образований на Донбассе и вести потом с ними переговоры - это старая российская инициатива "урегулировать ситуацию" по примеру Чечни. То есть, через конкретную фигуру.
Ничего нового в этом нет. И это предложение - неадекватно.
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Во-первых, потому что сравнение с Чечней - неуместно. Там был реальный конфликт. Внутренний, без внешних субъектов, захвативших границу РФ. На Донбассе же - он искусственный, это война, инициированная и навязанная РФ.
Кроме всей этой лабуды о якобы притеснении русскоязычных (притом, что в Мариуполе, скажем, такие же русскоязычные, но там войны нет, потому что там Украина), НАТО и прочих пропагандистских штампах, ещё один инструмент/механизм навязывания войны - это циничный подход Кремля под названием "женщины и дети за спинами российских военных".
Это когда российские военные и наемники обстреливали Донбасс, контролируемый Украиной, из жилых кварталов. То есть, сознательно шли на гражданские жертвы - чтобы дальше дегуманизировать и культивировать ненависть к Украине.
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Во-вторых, на Донбассе Россия предлагает вариант "кадыровщины" только лишь для того, чтобы избежать честных выборов, но при этом сохранить свой контроль. Ну и чтобы внешняя агрессия РФ воспринималась как внутренний гражданский конфликт.
В общем, Украине опять пытаются вбросить старое замусоленное предложение Кремля.
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Олеся ЯХНО
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Зачем отправлять на рейтинговые эфиры Парубия, это же сразу настраивает людей у экранов против?! Мне кажется, если бы даже позвать алкаша с вокзала, то у него поддержка была бы в разы выше, чем у Парубия. Ну ладно, что ж поделать, раз у Петралексеича нет других героев...

Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3331
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Кількість зеприхильників зменшується, канали Коломойського оприлюднювали вчора опитування Рахункова про довіру більшості українців до Зе. Цьому можна вірити?
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У меня коллеги и соседи из ОРДЛО. Они пальцем у виска крутят, какие к черту там выборы? Все кто оттуда убежал не смогут проголосовать или выдвинуть свою кандидатуру. Все что там будет ето то что и сейчас, кацапские банды и чекисты, которые изберут своих росийских главарей и заставят Украину их признать. Потом же будет как в крыму, Донецкий автономный парламент проведет референдум и официальное отделение даунбаса от Украины.
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А зачем так сложно-то? Сначала вернуться в Украину, а потом из нее выйти, зачем?
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Гнида малороская все сделает, чтобы снять с мокшей санкции и Донбасс. Урод.
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Говорили у нас к сайту не прорваться..Врунишки
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А по каким паспортам в ордло будут голосовать
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ну якщо сами не до тями - я б звернувся до Польщі, члена НАТО,
на війско ввести - все краще за кацапню....
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мрия це литак, и когда нема грошей на запчасти она улетает в кетай
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