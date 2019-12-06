 Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером"

"Выборы местные проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать (на встречу в "нормандском формате" в Париже ), но все уже знают", - сказал Зеленский.

Плановые местные выборы намечены в Украине на 31 октября 2020 года.

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