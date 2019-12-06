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 Россия вербует преступников для заказных убийств за границей, - Bellingcat

Россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал как минимум еще в одном заказном убийстве - помимо убийства предпринимателя в Москве, о котором сообщалось ранее.

Речь об этом идет во второй части расследования Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Расследователи идентифицировали убийцу Хангошвили как Вадима Красикова.

О том, что Красиков, арестованный в Германии с документами на имя Вадима Соколова, ранее был объявлен в розыск по обвинению в убийстве бизнесмена в Москве, сообщалось в первой части расследования. Во второй же части утверждается, что он участвовал и в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в апреле 2007 года в городе Костомукша в Карелии.

Красиков был одним из подозреваемых по этому делу, информация о котором сейчас удалена из базы данных. Он был объявлен в розыск. Двух других обвиняемых с фамилиями Иванов и Фоменко судили по этому делу в 2014 году. Их объединяло то, что они служили ранее в спецназе ФСБ "Вымпел".

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Как говорится в расследовании, судебный процесс об убийстве Козлова был приостановлен, а в июне 2015 года Красикова убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Вскоре после этого получил паспорт на имя Соколова.

В расследовании утверждается, что Красиков, предположительно, был завербован спецслужбами как наемный убийца. Подобная же схема, как утверждается, была применена при вербовке Алексея Комаричева, который в Украине весной этого года пытался взорвать автомобиль офицера военной разведки. В Киев он приехал по документам на имя Андрея Ломако. Бомбой ему оторвало обе руки, но он выжил. Ранее он был сотрудником ФСКН. Утверждается, что в Киеве он выполнял задание российской военной разведки.

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В расследовании приводится еще один пример – в 2015 году гражданин России Олег Смородинов с уголовным прошлым и опытом участия в боевых действиях в Донбассе, как утверждается, был завербован российскими спецслужбами, отправлен в украинский город Ровно, где убил офицера. Впоследствии в Украине он был арестован. Об этом деле весной 2019 года писала The New York Times. Утверждается, что у него был список из 6 человек – предполагаемых жертв будущих покушений, которые ранее были консультантами грузинской армии во время конфликта с Россией в 2008 году, как и убитый в Берлине Хангошвили. В расследовании Bellingcat утверждается, что российские спецслужбы, используя бывших уголовников, предположительно, сводят счеты с теми, кто в 2008 году воевал против России в Грузии.

Первая часть расследования Bellingcat была опубликована 3 декабря. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков​. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 80-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.

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Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским – в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нем же скрылся. Bellingcat отмечает также, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.

В тот же день агентства сообщили, что немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства Хангошвили. Официально власти Германии на следующий день заявили, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду на саммите НАТО, что Германия приняла решение о высылке дипломатов, когда стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием. Она пообещала поговорить об этом деле с Владимиром Путиным на встрече, которая состоится на следующей неделе, сообщает Reuters.

Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом.

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Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений​, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена.

Источник: https://censor.net.ua/n3163978
 
 
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Макрон собрался вместе с кацапами против терроризма бороться.
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надеюсь в схватке макрон с ****** погибнут оба героя - от такая ничья всех бы устроила.
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хотя если честно - макрона с его клювом, жаль будет немного...
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Да все просто - они точно знают, что в Западных странах работает Закон: Сдал подельника -РЕАЛЬНАЯ БОЛЬШАЯ СКИДКА В СРОКЕ отбывания наказания.Вот они и ссут. Представьте себе, сколько инфы может сдать любой из этих двоих ублюдков -вот и все.
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«Искусственный интеллект, разработанный в Сколково, посоветовал россиянам бежать из страны. Наука. Сделано у нас. Ноябрь 11, 2019
Неудачей завершился дебютный эксперимент компании-резидента Сколково «Поп-тех» по созданию искусственного интеллекта. Новый бот Василий должен был отвечать на все вопросы людей, и занимать при этом патриотическую позицию. Неожиданный казус произошёл на презентации Василия во время дня открытых дверей. Во время одного из вопросов на тему, как прожить в месяц на 12 тысяч рублей, механизм дал сбой и посоветовал спросившему срочно бежать из страны. После этого заказчик и исполнитель пришли к выводу, что Василий ещё не готов и нуждается в доработке. «По обнаруженному коду это похоже на иностранное вмешательство. Хотя вариант, что Василий получился слишком умным, тоже рассматривается. Поэтому он во время обкатки отвечал чиновникам то, что им нужно, а простым гражданам давал другие советы», - прокомментировал ситуацию Илларионов. В настоящее время Василий отправлен на доработку. Для этих целей министерство выделит дополнительно 3 млрд рублей.»
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а кто-то ещё хочет мира "любой ценой"...если рассеяне так ведут себя в Британии и Германии-то нам в Украине покоя точно не будет...по крайней мере пока в мавзолее пустует место...
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Захід закриває очі на тероризм росії, а ОБСЄ навіть прямо говорить про примирення росії з Україною😏
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