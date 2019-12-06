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 Общество
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Все про:ветераны (631) жилье (650) кредит (2140) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (18) Коляда Оксана (18)

 Министерство по делам ветеранов за 3 суток получило более 10 тысяч заявок на участие в программе кредитования жилья для ветеранов

Министерство по делам ветеранов начало обрабатывать заявления по программе предоставления кредитов на жилье. За трое суток поступило более 10 тысяч заявок от желающих участвовать в программе.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Мы рассчитываем на путь предоставления им возможности купить собственное жилье – или купить его в кредит под достаточно мягкие условия, или софинансировать органами местной власти, которые будут обеспечивать их жильем. Собственно, эта программа по ипотеке, она такова, потому что она абсолютно доступна, 3% годовых, 6% - первый взнос, 20 лет - срок самого кредита, и там небольшая сумма выплаты ежемесячно", - сказала Коляда об условиях кредитования.

"Я хочу сказать, что на протяжении 3 суток поступили более 10 000 заявлений. И это говорит о том, что программа была ожидаемой и является очень востребованной", - добавила она.

По словам Коляды, Министерство и в дальнейшем собирается создавать подобные программы.

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До введения закона, предусматривающего соответствующую помощь ветеранам и переселенцам, комиссия Министерства рассматривает заявки "в ручном режиме".

"Мы вчера провели комиссию, почти 50 таких заявлений с одобрительным решением, люди получат эти средства еще в этом году", - сказала Оксана Коляда.

Министр поощряет обращаться к Министерству, местным подразделениям и комиссии для выяснения правил и условий предоставления финансовой помощи ветеранам, незаконно заключенным лицам и их семьям.

"Теперь ту денежную помощь, которая выплачивалась по решению комиссии, наши освобождены заключенные, а также их семьи, могут теперь получить не только однократно, а раз в год - по решению комиссии - и как раз использовать эти средства и на правовую помощь, и на поддержку семьи. Я считаю это небольшой, но победой", - пояснила Коляда.

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Сейчас Министерство работает в рамках действующего постановления, которое гарантирует единовременное пособие родственникам политзаключенных или заложников в сумме 100 000 гривен.

"Есть договоренность, что президент внесет законопроект в Верховную Раду как неотложный", - отмечает Оксана Коляда.

"Этот законопроект будет для нас очень важным, потому что им будет определен статус военнопленного, статус политического заключенного и статус гражданского заложника. И это важно, потому что нигде на законодательном уровне не определены эти статусы, и это не позволяет нам работать в полной мере на законных основаниях, потому что все это происходит в ручном режиме, через комиссию", - рассказала министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3163976
 
 
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Зебилы выдадут льготные кредиты диванным генералам которые ни дня не были на передовой и выдадут за перемогу, зебилы браво
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Так для ветеранов или для понаехавших лугандонцев ?

зачем вообще их в одну кучу совместили ?
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Ну, что трепло недоразвитое, будешь в воскресенье на майдане. Я буду.....
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а я в Трускавце буду в среду.

Ты будешь ?
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кредит ветеранский - долги отдают только трусы и самокатчики
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зебильная власть полностью коррумпирована, собрана из рыгов и быдла - нужен полный гражданский контроль!
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Ну да помнится зимой 2014 мы слышали Мы будем контролировать власть. Ну и как?????
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Ну ветеранов у нас скоро будет немеряно. Сплошные мусора и прокуроры, которые следили за прекращением огня.....
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