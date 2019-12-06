EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1039  13
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3848) Россия (74486) США (15875)

 Россия блокирует в ОБСЕ любое заявление, осуждающее агрессию против Украины , - представитель США Гилмор

Россия блокирует любые попытки государств-участниц сделать заявление Совета министров ОБСЕ относительно российской агрессии, которая продолжается против Украины.

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время пресс-конференции в пятницу по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены невыполнением некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ. По сути, есть только одно государство – Россия – которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии", - заявил посол.

Американский дипломат отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по существу были заложены основы ОБСЕ. Примерами и проявлением этого является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и тому подобное. Это же проявляется и в блокировании заявления по Украине, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушение международного порядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма, - Сенцов

"И мы это наблюдаем каждый год здесь, на Совете министров ОБСЕ. Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление относительно Украины. Так же Россия блокирует любые усилия ОБСЕ относительно создания украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая бы предотвратила перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Также читайте: "Мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной", - генсек ОБСЕ Гремингер

Источник: https://censor.net.ua/n3163975
 
 
 Топ комментарии
 
жаль что у Гитлера такой возможности не было.... жалко мужика.... Россия блокирует в ОБСЕ любое заявление, осуждающее агрессию против Украины , - представитель США Гилмор - Цензор.НЕТ 2966
 показать весь комментарий
 
І саме в цей момент зєлєнський хоче побачити бажання до миру в очах путєна.

Десь є проблема. Або в баченні США або в голові монікі. І тих хто її обрав.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І саме в цей момент зєлєнський хоче побачити бажання до миру в очах путєна.

Десь є проблема. Або в баченні США або в голові монікі. І тих хто її обрав.
 показать весь комментарий
 
 
ну конечно блокирует и будет делать это и дальше. И в Совбезе ООН будет тоже самое. Логичные действия с их стороны, чему тут удивляться?
 показать весь комментарий
 
 
жаль что у Гитлера такой возможности не было.... жалко мужика....
 показать весь комментарий
 
 
вы сами себя не любите, почему кто то ето должен делать за вас?
***** вы любите...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
о, где вы, благословенные времена, когда рука украинца в гинекологических перчатках с вантузом в руке указывала мацкалям на их место во вселенной, когда вова бройлер, приняв кокса, не давал ращкованам спуска в местном клозете, а благословенная ирка брызгала слюнями и спивала гимн, дабы ахрессор знал, шо есть еще порох в пороховницах, солома в мозгах и всюду, куда бы ни ступала его нога, он услышит каноничные иркины визги и истерики и нигде, даже на самой захудалой рублевке, не будет ему покоя...
 показать весь комментарий
 
 
Українi треба виходити з усіх цих тупорилих організацій, мало того що внески обчислюються мільйонами, так ще й слова не скажи - Козлостан все блокує. І нах надо ???
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх