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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3882) Донбасс (20133) Формула Штайнмайера (172)

 "Формула Штайнмайера" будет имплементирована после того, как разоружат незаконные вооруженные формирования на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) в начале сентября подписала не саму "формулу Штайнмайера", а был согласован ее текст и она будет имплементирована в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) только после проведения там местных выборов в надлежащих условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об "особом статусе" (ОРДЛО) только после того, как мы понимаем, если будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3163974
 
   
 Топ комментарии
 
Могу завалить всю конструкцию фантазии одним словом-"КТО?"
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Могу завалить всю конструкцию фантазии одним словом-"КТО?"
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Кравчук заявил в лицо ПаЛубию, что они выходят противостоять не "за Украину", а из-за того, что они не могут пережить, что они уже не у корыта. "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6371
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"Будапештский" пи#добол нашего бубочку поддержал!!! Уря!!!
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Старый г'ндон кравчук должен ходить босой в лохмотьях , с веригами на ногах и просить прощения за свое "правление", а не советы давать.
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сценарий-- " а куда будем тикать"...?! или-"ехать-не ехать"...?!
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кравчук молодец. хорошо мокнул палубия.
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Ще б Муженка з собою взяв-їх би там обох розкатали
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Кравчук вообще-то должен заткнуться-он "Будапешт" подписал...а он ещё Минском упрекает...пердун старый... "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9929
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Зеленський нагадав, що Рада ухвалила законопроєкт про амністію бойовиків за часів Порошенка "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6500
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Не Парубія, а Порошенка - автора того мінського позориська, написаного, як обмовилась Зеркаль, під диктовку росіян. Але кравчук поводить себе, як базарна скандалистка. Вакарчук правий, про серйозні речі має бути серйозна аналітична розмова. Треба шукати вихід разом, щоб не відбулося ще одного позориська.
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"Мінські угоди підписувалися в дуже важких умовах. Тоді було Дебальцеве, тоді стріляли, тоді Путін говорив, що наші війська в оточенні і якщо ми не підпишемо варіант, який він погодив, то вони будуть просуватися далі", - сказала дипломат. "
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Кравчук хорошо рэпера опустил… Красава!
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В воспаленной черепушке Парубия "нікапітулянский майдан" с биотуалетами и палатками идет полным ходом. Все десять порохоботов уже захватили главные площади городов ))
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Теперь понятно почему сам Петя к Шустеру не пошел - возили бы синим носом по полу. Все потужные перамоги развенчали бы прилюдно.
Порубий только и мычит про "контрнаступление" и вяликие победы - не позорился бы
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Зачем отправлять на рейтинговые эфиры Парубия, это же сразу настраивает людей у экранов против?!

Мне кажется, если бы даже позвать алкаша с вокзала, то у него поддержка была бы в разы выше, чем у Парубия.

Ну ладно, что ж поделать, раз у Петралексеича нет других героев...
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формула штайнмайера и минские соглашения суть одного поля яблоки - секта толкователей с каждым годом становится все шире и зеленее
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Вакарчук же фізік, може його на опитах контузіло
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А этот недоразвитый представляет как и кто это будет делать???????
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Будемо вважати, що Зеленський назвав Російську Армію незаконним озброєним формуванням.
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Олег Тягнибок8 год · В українському Бахмуті, на українській Донеччині, вбили українського патріота - активного прихильника «Свободи» Артема Мирошниченка. Вбили за те, що спілкувався українською мовою.
І після цього ще хтось сміє белькотіти про якісь «утиски російськомовних»?Попереджаю правоохоронців, суддів і президента особисто: спустити справу на гальмах не вдасться. Не врятують цих покидьків ані гроші, ані зв'язки....Показати більше..."Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 57
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Олег Тягнибок8 год · В українському Бахмуті, на українській Донеччині, вбили українського патріота - активного прихильника «Свободи» Артема Мирошниченка. Вбили за те, що спілкувався українською мовою.
І після цього ще хтось сміє белькотіти про якісь «утиски російськомовних»?Попереджаю правоохоронців, суддів і президента особисто: спустити справу на гальмах не вдасться. Не врятують цих покидьків ані гроші, ані зв'язки....Показати більше..."Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2154
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за пять пэдротовых лет полегло >13 000 украинцев. В одном Иловайске - > 1000! Пока оффшоренко воровал у Украины!
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Ленко, ти не приписуй до кількості загиблих українців стадо зашкварених борців за руССкій мир.
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За 5 років агресії "братського" кацпського народу, мокшами та сепарами- "путинвведи", було вбито більшк 13 000 українців. Про "воровал", міняй методичку, вато. На це ваше лайно, вже ніхто не ведеться
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Осталось уточнить кто там у нас "незаконные" ?
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о.сколько зебилья засуетилось...вам на ТВ показали постановку-и вы "загардились"...? "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4983
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Шины приготовил для пагубия?
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Минск подписывали при Порошенко, а истерика с «капитуляцыя» возникла сейчас? Такое позднее зажигание?
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а вам не кажется что армию в воюющей стране пытаются ослабить...?! если-нет-то вам "нада мир любой ценой"...добро пожаловать в "таёжный саюз"...там будет спокойно...как в ГУЛАГЕ...или как в Украине в 1933 году... "Формула Штайнмаєра" буде імплементована після того, як роззброять незаконні збройні формування на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5518
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А кто будет платить за все разрушения на Донбассе после реализации формулы ***** под названием Штайнмайера?
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Бл я петя шлюшку не волнуют слезы матерей Тернополя и Винницы ее валнует бабло !
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Матері Тернополя і Вінниці будуть платити вбивцям їх дітей і відновлювати розграбований кацапами доМбас?
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Сколько вы петяботы совмиестно с сепарней убили Украинцев ! Ужас !
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А скільки ви, свинособаки вбили українців? Жах!
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Цензор урезал речь Зеленского в той части, где сказано о контроле границы с зас-рашей.
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а контроля и не будет...этого мацква не допустит...
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Оно тупое как пробка. Порох за 2 недели понял, что "сначала граница, потом разоружение и наказание боевиков, а потом уже выборы". А тупорылый клоун начал о чем-то смутно догадываться, что вроде бы сначала неплохо боевиков разоружить. Осталось путлера уломать. Да если его Порох не уломал с его харизмой, интеллектом и опытом, то эта зеленая моника точно закончит минетом.
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