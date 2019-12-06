 "Формула Штайнмайера" будет имплементирована после того, как разоружат незаконные вооруженные формирования на Донбассе, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
"Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об "особом статусе" (ОРДЛО) только после того, как мы понимаем, если будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", - сказал Зеленский.
Порубий только и мычит про "контрнаступление" и вяликие победы - не позорился бы
Мне кажется, если бы даже позвать алкаша с вокзала, то у него поддержка была бы в разы выше, чем у Парубия.
Ну ладно, что ж поделать, раз у Петралексеича нет других героев...
І після цього ще хтось сміє белькотіти про якісь «утиски російськомовних»?Попереджаю правоохоронців, суддів і президента особисто: спустити справу на гальмах не вдасться. Не врятують цих покидьків ані гроші, ані зв'язки....Показати більше...
І після цього ще хтось сміє белькотіти про якісь «утиски російськомовних»?Попереджаю правоохоронців, суддів і президента особисто: спустити справу на гальмах не вдасться. Не врятують цих покидьків ані гроші, ані зв'язки....Показати більше...