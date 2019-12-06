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 Политика Украины
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Все про:армия (7601) Генштаб ВС (1018) Минобороны (6150) Фролова Алина (6)

 Минобороны в ближайшие дни утвердит новую структуру ВСУ, которая соответствует стандартам НАТО, - Фролова

Министерство обороны Украины в ближайшие дни примет решение об изменении структуры Вооруженных сил Украины для соответствия стандартам НАТО.

Об этом в эфире Громадськго заявила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы переходим на так называемую j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам. Это разграничение функций внутри Вооруженных сил на функции генерирования и применения. То есть условно подразделения, имеющие генерировать, то есть обучать персонал, обеспечивать вооружением, распределяют все это. А есть люди, которые отвечают за применение, то есть те, которые собственно воюют ", - пояснила Фролова.

По ее словам, сейчас все эти функции перемешаны.

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"Такое изменение дает транспарентность процессов, прозрачность. То есть мы понимаем, кто за что отвечает. Кроме того, должность начальника Генштаба будет разделена на два компонента. Она будет разделена на главнокомандующего и на начальника Генерального штаба. Начальник Генштаба отвечать за обеспечение, а главнокомандующий - это главный военный страны ", - рассказала заместитель главы Минобороны.

Фролова отметила, что следующей задачей будет изменение самого министерства, поскольку "структура устарела и не отвечает современным вызовам".

Также читайте: Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова

По мнениючиновницы на процессы трансформации в армии и министерстве уйдет 2-3 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3163973
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботских хенералрв уволит …
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для начала-забрать всё волонтёрское...и нихрена не дать в замен..."Беретты"-на складах,
прицелов и тепловизоров нет,Стугны-производство заморожено..."Джавелины" -на складах...и как воевать...?!!! или уже и не придётся...?!
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кто эта знойная женщина мечта поэта? а если серьёзно тоту меня вопрос что слуги каломыйского за полгода сделали полезного для В С У? при порохе хоть какое то развитие было, армия из колхоза стала похожа на структуру! а сейчас??? ну что молчите зелесосы.....?
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Где петин забор перед ОФ (АП), любитель пети? (для модер.)
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Давно головой стукнулся? В Саксагане помочи отпустит
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І що зебіли планують змінити? Костюмчики? Шапочки? І ввести обов'язкові косметички?
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Порохоботских хенералрв уволит …
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та ладна...зебот-це почётна...и наверно-денежно...?!
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А Хомчак порохоботський чи бєнін генерал?
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для начала-забрать всё волонтёрское...и нихрена не дать в замен..."Беретты"-на складах,
прицелов и тепловизоров нет,Стугны-производство заморожено..."Джавелины" -на складах...и как воевать...?!!! или уже и не придётся...?!
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Трусам и торгашам не помогут ни стандаоты НАТО, ни оружие марсиан. Если за 2000 лет не родился главнокомандующий, ко орому в начале жизненного пути что то не отрезали, то почему он должен появится в Украине.....
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Понабирали цих Алін в МО що вони розуміють в армійських справах...?? х3..
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вы о "главнокомандующем"...? Міноборони найближчими днями затвердить нову структуру ЗСУ, яка відповідає стандартам НАТО, - Фролова - Цензор.НЕТ 5381 такая роль у него уже была...у хвильме...
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-"2:27 Минобороны в ближайшие дни утвердит новую структуру ВСУ, которая соответствует стандартам НАТО"... це такий новий прикол...?! це тому треба повернути волонтерам авто...?!!!
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кто эта знойная женщина мечта поэта? а если серьёзно тоту меня вопрос что слуги каломыйского за полгода сделали полезного для В С У? при порохе хоть какое то развитие было, армия из колхоза стала похожа на структуру! а сейчас??? ну что молчите зелесосы.....?
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