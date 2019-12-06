 На саммите "нормандской четверки" предусмотрены двусторонние встречи всех участников, - Зеленский о встрече с Путиным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время прямого эфира на "Свободе слова с Савиком Шустером".
Отвечая на вопрос о том, планируется ли в Париже его двусторонняя встреча с Путиным, Зеленский сказал: "Да. Все двусторонние встречи будут у всех лидеров".
Президент подчеркнул, что не боится этой встречи, и он такой человек, который хочет результата. "Единственное, из-за чего я могу нервничать, что просто встретились, увиделись и сказали, что да, мы планируем… Я очень не люблю нерезультативность в любых переговорах = это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь", - сказал он.
По словам главы государства, ему нечего бояться, потому что он "президент свободной страны, нормальный порядочный человек".
"Я не продаю нашу страну, никогда, никому, ни за что. Правда на нашей стороне, а когда за твоей спиной правда, народ Украины и действительно желание прекратить войну, ты крепчаешь с каждым днем", - заявил Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Свобода слова Савіка Шустера 🔴 Онлайн Трансляція - монику рвут в клочья... воно аж сбежало))
Не знаю як він поводитиме себе з кгбістом та вбивцею, які знайде аргументи
Не вам решать, что делать.
Ваше время ушло. Навсегда.
У вас крышу сорвало?
простите, ты шмаркля чего туда едешь? переговоры вести или подписывать уже готовые бумажки?
Да-да. .. а мы крепчаем.
ги
Следим за поддержкой в студии.
Он к новости не имеет прямого отношения.
Петро Порошенко: «Напередодні чотиристороннього саміту в Парижі 9 грудня виявилося чимало охочих дати поради та рекомендації до стратегії і тактики переговорів. Я відгукнувся на пропозицію "Української правди" написати відповідну статтю - на правах засновника Нормандського формату, учасника всіх попередніх зустрічей на найвищому рівні і знавця Мінських домовленостей від "А" до "Я".» Детальніше - за вищенаведеним лінком.
П'ятий президент України Петро Порошенко назвав ключові позиції для України на Нормандському саміті та порадив, як саме вести переговори.
Про це він заявив під час телемарафону на "Прямому".
"Тверда порада. Бо я дуже добре знаю Путіна. Тверда позиція, перша - не вірте Путіну і не потрапте до нього в пастку. Починаючи від конкретних дрібних деталей, коли вони кажуть, що, друзі, ви там-то і там-то говорили чи обіцяли те-то, то в 50% це брехня і маніпуляція. Українська делегація має бути абсолютно чітко підготовлена до цього. І ні в якому разі не можна йти по ключовим позиціям на переговори тет-а-тет. Ми твердо наголошуємо, що переговори, які стосуються миротворців, переговори, які стосуються виведення російських військ, і якщо ти будеш сам, то ти отримаєш відповідь: "их там нет". На прохання до Путіна вивести свої війська в 99% каже, що їх там нема, про що ви кажете", - сказав Порошенко.
Він розповів, що у 2014 році на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він мав досить жорстку та принципову позицію.
"Я після 24 серпня 2014 року мав наступні ітерації з паном Путіним. Володимир Володимирович, ви здійснили міжнародний злочин, ви ввели регулярні війська РФ на суверенну територію України. Ні, каже. Ми взяли в полон ваших десантників. "Цього не може бути". Там можуть бути росіяни - так. Бо ми дали список їх. "Але це цивільні, добровольці, вони приїхали просто так". Ні, це військові і при них є документи, військові квитки. Це військовослужбовці регулярних сил РФ. Ні, каже. Каже: так, це військові, але вони у відпустці. І це каже президент РФ. Ні, вони не у відпустці, вони на бойовій техніці. Каже: "Ви знаєте, так, дійсно. Але вони просто загубили дорогу"…", - додав Порошенко.
https://prm.ua/ne-viriti-i-ne-obgovyurvati-klyuchovi-pozitsiyi-tet-a-tet-poroshenko-poyasniv-yak-vesti-peregovori-z-putinim/