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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3882) Путин (25216) нормандская четверка (849)

 На саммите "нормандской четверки" предусмотрены двусторонние встречи всех участников, - Зеленский о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что во время саммита "нормандской четверки" предусмотрены двусторонние встречи всех участников переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время прямого эфира на "Свободе слова с Савиком Шустером". 

Отвечая на вопрос о том, планируется ли в Париже его двусторонняя встреча с Путиным, Зеленский сказал: "Да. Все двусторонние встречи будут у всех лидеров".

Президент подчеркнул, что не боится этой встречи, и он такой человек, который хочет результата. "Единственное, из-за чего я могу нервничать, что просто встретились, увиделись и сказали, что да, мы планируем… Я очень не люблю нерезультативность в любых переговорах = это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь", - сказал он.

По словам главы государства, ему нечего бояться, потому что он "президент свободной страны, нормальный порядочный человек".

"Я не продаю нашу страну, никогда, никому, ни за что. Правда на нашей стороне, а когда за твоей спиной правда, народ Украины и действительно желание прекратить войну, ты крепчаешь с каждым днем", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3163970
 
 
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Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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https://www.youtube.com/watch?v=1GlvNs0bEZY

Свобода слова Савіка Шустера 🔴 Онлайн Трансляція - монику рвут в клочья... воно аж сбежало))
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Зебилы сделали то, чего ху*ло хотел 5 лет от Пороха, но Порох посылал нах ху*ла. Зебилы собираются договариваться с лднр, тем самым признав что в Украине гражданская война
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Так для тебя ж и прифигачили, малоросс.
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привыкай зебобик. теперь это твой биг-босс
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Послухала Зеліну доповідь на Шустері... НІОЧЬОМ
Не знаю як він поводитиме себе з кгбістом та вбивцею, які знайде аргументи
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Хотел петюню послушать,а петюня,как всегда в штаны надебатил.
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Смотрите на поддержку аудитории у Шустера в студии, порохоботы.
Не вам решать, что делать.
Ваше время ушло. Навсегда.
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Он не может ответить он дебил как и его отец !!!
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десяток шизоидов на цензоре топящих за свынохряка,который уже нихто.
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Это да. Пришло время одноклеточных. Но всё временно, инфузория.
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"а когда за твоей спиной правда, народ Украины и действительно желание прекратить войну" -у кого желание прекратить войну?зеленая сопля ты сказаал что не боишся пуйла так спроси напрямую у него когда вы путин закончите войну причем тут Украина и желание наше? дебил -я знаю что он ответит даже он скажет мы то тут при чем ихтаменет мы не сторона конфликта вот и весь раговор
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Накрєпчав зєбіл з кожним днем так, що вже просто квитка в Ростов буде мало...
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"Ты крепчаешь с каждым днем". Наш Наполеон точно считает себя коньяком.
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По протоколу зустріч займе 3 год, 40-50 хв з яких здрастє-погода-блабла. Висновок - все вже вирішено.
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Цензор, убери портрет *****!
У вас крышу сорвало?
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за те несколько часов? между всеми? плюс прессуха
простите, ты шмаркля чего туда едешь? переговоры вести или подписывать уже готовые бумажки?
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Правда на нашей стороне, а когда за твоей спиной правда, народ Украины и действительно желание прекратить войну, ты крепчаешь с каждым днем", - заявил Зеленский.

Да-да. .. а мы крепчаем.
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це добре, що в кацапської гебні підгоряє від наших дівчат
ги
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парубий запел..... На саммите "нормандской четверки" предусмотрены двусторонние встречи всех участников, - Зеленский о встрече с Путиным - Цензор.НЕТ 6758
Следим за поддержкой в студии.
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Цензор, убери рожу *****!
Он к новости не имеет прямого отношения.
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как это не имеет? вазелин будет с этим общаться один на один. анал не табу. так что... все в тему. скоро ты этот портрет повесишь на стену
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Помнится окружение Януковоща рассказывало как тот как раз после встречи с ****** резко сменил Европу на Рашку. ***** всех своих оппонентов на двусторонних встречах запугивает прямым текстом угрожая жизни политикам и их семьям. С Зелупой будет то же самое. Что бы там Зелупа не хотел, после встречи с ****** он на все условия ***** согласится.
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Не довіряти Путіну і не лишатись віч-на-віч. Поради Порошенка Зеленському на саміт у Парижі - стаття для «Української правди»
Петро Порошенко: «Напередодні чотиристороннього саміту в Парижі 9 грудня виявилося чимало охочих дати поради та рекомендації до стратегії і тактики переговорів. Я відгукнувся на пропозицію "Української правди" написати відповідну статтю - на правах засновника Нормандського формату, учасника всіх попередніх зустрічей на найвищому рівні і знавця Мінських домовленостей від "А" до "Я".» Детальніше - за вищенаведеним лінком.
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Не вірити і не обговорювати ключові позиції тет-а-тет - Порошенко пояснив, як вести переговори з Путіним

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав ключові позиції для України на Нормандському саміті та порадив, як саме вести переговори.
Про це він заявив під час телемарафону на "Прямому".
"Тверда порада. Бо я дуже добре знаю Путіна. Тверда позиція, перша - не вірте Путіну і не потрапте до нього в пастку. Починаючи від конкретних дрібних деталей, коли вони кажуть, що, друзі, ви там-то і там-то говорили чи обіцяли те-то, то в 50% це брехня і маніпуляція. Українська делегація має бути абсолютно чітко підготовлена до цього. І ні в якому разі не можна йти по ключовим позиціям на переговори тет-а-тет. Ми твердо наголошуємо, що переговори, які стосуються миротворців, переговори, які стосуються виведення російських військ, і якщо ти будеш сам, то ти отримаєш відповідь: "их там нет". На прохання до Путіна вивести свої війська в 99% каже, що їх там нема, про що ви кажете", - сказав Порошенко.
Він розповів, що у 2014 році на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він мав досить жорстку та принципову позицію.
"Я після 24 серпня 2014 року мав наступні ітерації з паном Путіним. Володимир Володимирович, ви здійснили міжнародний злочин, ви ввели регулярні війська РФ на суверенну територію України. Ні, каже. Ми взяли в полон ваших десантників. "Цього не може бути". Там можуть бути росіяни - так. Бо ми дали список їх. "Але це цивільні, добровольці, вони приїхали просто так". Ні, це військові і при них є документи, військові квитки. Це військовослужбовці регулярних сил РФ. Ні, каже. Каже: так, це військові, але вони у відпустці. І це каже президент РФ. Ні, вони не у відпустці, вони на бойовій техніці. Каже: "Ви знаєте, так, дійсно. Але вони просто загубили дорогу"…", - додав Порошенко.
https://prm.ua/ne-viriti-i-ne-obgovyurvati-klyuchovi-pozitsiyi-tet-a-tet-poroshenko-poyasniv-yak-vesti-peregovori-z-putinim/
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Крепчающего Ваву выдает жидковатый стул...
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"В понедельник, 9 декабря, у Зеленского будет как минимум 4 (четыре) способа совершить политическое самоубийство. Во-первых, поддаться на газовую тематику и утонуть в ней. Вполне вероятно, что Путин эту ловушку Зеленскому расставит. Во-вторых, дать согласие на выборы на Донбассе до установления контроля над украино-российской границей. В-третьих, согласиться на полную амнистию для всех боевиков, включая тех, у кого руки по локоть в крови. В-четвертых, пойти на прямые переговоры с главарями "ЛДНР". Именно этого Путин станет, видимо, добиваться с особой настойчивостью
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