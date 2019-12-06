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 Политика Украины
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Все про:выборы (23081) Данилов (24) СНБО (3318) Донбасс (20133) минские соглашения (2697)

 Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета страны является незыблемой.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам во главе с Дэвидом Макаллистер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей. При этом позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ ", - заявил он.

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Секретарь СНБО Украины отметил важность координации дальнейших действий с институтами и государствами-членами ЕС и поблагодарил Европейский парламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Депутаты Европарламента заверили украинскую сторону в беспрекословном поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

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Секретарь СНБО Украины отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в нормандской формате "является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и наибольшим приоритетом безопасности повестки дня Европы".

Источник: https://censor.net.ua/n3163969
 
 
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Зебилы, а вы представляете что выберут в лднр, если даже на не оккупированной территории выбрали малороса который сдавал позиции украинских военных? Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6453
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Они выберут то, что выберут они для себя, а не ты для них.
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Ага знову оберуть війну бо такі вже московити.
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они уже "выбрали-путтен-введи"...а мы-разё_мся... а теперь им "асобый статус"...?! идут они в рашку... Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6208
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хто такі оці зебіли, на яких ви тут посилаєтесь? . У вас якісь нав'язливі ідеї, кажете про якихось зебілів, а їх же немає!
Якесь божевілля, шизофренія, звернення до міфічних зебілів, постійні діалоги з міфічними істотами...
ви нормальні?
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Ви думаєте одне, пи... дите друге, а робите третє. Придурки
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Бурштин вже весь закачали в землю після розпоряджень зєлєнського?
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а Секретарь СНБО Алексей Данилов ето слуга или пристяжная слева?
а впрочем не важно - выборы в ордле???
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-" Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ ", - заявил он.Источник: https://censor.net.ua/n3163969
но "асобый статус" для них рассея требует уже-"сагласна Минских договоров"...
так сначала-"деокупация" или переговоры с ордлом...?!!!! это важный момент...! Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 7818
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Деоккупация...ну, выведет русня свои войска. А вооруженные банды "лднр"?Аж целых 2 армейских корпуса? Шо-то про полное разоружение этих террористов до выборов уже никто и не вспоминает.
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После деокупации?Да не вопрос.Как в лугандоне называются сепарские военные формирования?Правильно - народная МИЛИЦИЯ.Прописываем в законе "О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ" народную милицию(муниципальную),подконтрольную МЕСТНОЙ власти,возлагаем на нее охрану гос.границы и деокупация проведена.А русских там ПЯТЬ лет как "небыло" и "нет".
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Милиция( Milicia) - это "народное ополчение". Так переводится с латыни и таким считается в цивилизованном Мире. Вот как раз о разоружении этого "ополчения" разговора уже не идет.
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А чому він говорить деокупація, а не говорить визволення, перемога?...і словосполучення російський окупант теж відсутнє...
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спокойно - русня ничего и ниоткуда не выведет - пустой треп.
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слова зеклованов стоят столько же сколько и договора с росией.
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выключаем хотелку,
еще раз и внимательно смотрим на мышебратов
и вооружаемся быстро....
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Только что,Пенис Душилин озвучил отказ на ПРЕДЛОЖЕНИЕ Зеленского по,ВНИМАНИЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТРАЖЕ.Оказывается деокупация по зеленскому,данилову и всей этой лугандонско-сепарской комарильи,в рнбо,просто поменять название вояк с Народная милиция на муниципальная стража.Еще проще!Охренели лугандоЗЕны!
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