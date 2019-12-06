 Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.
"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чувствительный). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "норманди" (встреча в Париже в "нормандском формате") понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - сказал Зеленский.
Глава Украинского государства указал, что он "это точно сможет понять за столом (переговоров)".
На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.
Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой.
Мо-лод-цы. Поздравляю...
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Так що треба дивитись правді в очі: не зільють, а зільємось. Бачили очі, що обирали.
Но самое интересное - местные зебилы в ЭТО тоже верят!
https://youtu.be/fjCCZK2UDVg
1.сиськи бубочки
2.имитация игры на рояле
Занавес...
так куйло начинал войну?чтоб ты его закончить убедил?!
В ОТСТАВКУ ВАЛИ!!!ТУПОЕ ЧМО
Если у вас сомнения: кто именно командует парадом, поинтересуйтесь: где именно Макрон (главный "двигатель" норманских посиделок) работал до того как стать президентом.
73% не нуждаются в собственной государственности. Ничего с этим поделать нельзя, похоже.
моя ж ти бубочка!
чому не в живого Артура Пірожкова?