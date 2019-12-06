EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  823  7
Материалы по теме:
Все про:демонтаж (112) операция Объединенных сил (1861) разведение сил (104)

 В Богдановке демонтировали последние фортификационные сооружения, - ООС

На участке разведения №3 в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказано в сообщении.

В штабе указали, что всего было демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Кроме того, спасатели изъяли 244 взрывоопасных предмета.

"Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - добавили в пресс-службе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3163967
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это "достижение" в подарок плешфюреру к Норманди?
 показать весь комментарий
 
 
10-блиндажей...а как же их тяжело было строить... скольким они спасли жизнь...
ну-ну...
 показать весь комментарий
 
 
Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун"

youtube.com/watch?time_continue=89&v=nQUO5LvKw1I&feature=emb_logo

А вот отступать и капитулировать большого ума не надо.
 показать весь комментарий
 
 
Да б\лять почти победили, почти развалил
 показать весь комментарий
 
 
В любой нормальной стране, после такого командиры, выполнившие этот преступный приказ были бы преданы суду военного трибунала. Даже в Израиле... Но в Украине когда главнокомандующий трус и торгаш, герои это те, которые сдают свои боевые катера без единого выстрела. Теперь сдают свою землю, а значит и Родину
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх