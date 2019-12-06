 Фура с партией контрабандных сигарет стоимостью 5 млн грн задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель соседней страны организовал механизм контрабанды сигарет на территорию Украины. Он скрывал табачные изделия среди грузов, ввозимых в нашу страну в адрес предприятия, которое является одним из крупнейших поставщиков сырья для изготовления мебели.

В ходе операции правоохранители остановили в Турийском районе Волыни фуру, которая въехала в Украину через пункт пропуска "Городище" Ривненской области. По документам водитель перемещал груз деревостружних плит. При осмотре автомобиля сотрудники СБУ обнаружили 130 тыс. пачек сигарет иностранного производства, скрытых в полостях, специально оборудованных среди груза.

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По предварительной оценке, стоимость выявленных табачных изделий составляет более 5 млн гривен.

По информации спецслужбы сигареты транзитом через нашу страну дельцы планировали переправить в страны ЕС. Продолжаются следственно-оперативные действия по ст. 204 Уголовного кодекса Украины, для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабандной деятельности.

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