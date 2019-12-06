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 Общество
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 В оперативном командовании "Восток" запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС. ДОКУМЕНТ

С ноября в оперативном командовании "Восток" запрещена эксплуатация транспортных средств, полученных в качестве благотворительной и волонтерской помощи.

Подтверждающий это документ опубликовал в Фейсбуке ветеран 93-й бригады Дмитрий Филин, информирует Цензор.НЕТ.

"С 30.10.2019 категорически запрещаю эксплуатацию в войсках оперативного командования "Восток" всех транспортных средств, предоставленных в качестве благотворительной (волонтерской) помощи, которые не поставлены на учет и не введены в эксплуатацию, а также транспортных средств, которые временно учтены (зарегистрированы) в подразделениях военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины с правом использования в районе ООС", - гласит текст документа.

Документ подписан именем полковника Александра Нестеренко – командующего войсками оперативного командования "Восток" ВСУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации. ФОТОрепортаж

В документе указано, что это решение принято во исполнение требований начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ, определенных на служебном совещании 18 октября 2019 года.

Кроме того, в нем командирам воинских частей приказано провести с личным составом занятия, посвященные безопасности дорожного движения и донести до личного состава, что нарушение правил ПДД и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения несет за собой ответственность.

В оперативном командовании Восток запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС 01

Подлинность документа Цензор.НЕТ подтвердил еще один источник в ВСУ.

Также на Цензор.НЕТ: Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

Источник: https://censor.net.ua/n3163962
 
 
 Топ комментарии
 
По тихоньку сворачивают боевые части стоящие на самом передке. Волонтерские автомобили и технику отберут а армейской не выдадут.
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Срочно передать в виде гуманитарной помощи "народу дамбаса"! В оперативном командовании "Восток" запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС - Цензор.НЕТ 3398
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А зачем эту технику убирать? Обьясни мне. зебобик лохматый.
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так вони якраз ходити не будуть ...це "наказ" для тих хто "в полі" ...
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и присылают "письма счастья" боевым офицерам о сокращении ВСУ и уменьшении их зарплат...
Мо-лод-цы, зебилы. Поздравляю...

В оперативному командуванні "Схід" заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі, - наказ штабу ООС - Цензор.НЕТ 1162
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Срочно передать в виде гуманитарной помощи "народу дамбаса"!
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... "и донести до личного состава, что нарушение правил ПДД и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения несет за собой ответственность."
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На фронте ПДД особенно актуально! А лучше пешком ходить,соблюдая при этом ПДД.
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По тихоньку сворачивают боевые части стоящие на самом передке. Волонтерские автомобили и технику отберут а армейской не выдадут.
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волонтеры для армии Израиля поставляют такое количество техники и прочих необходимостей столько,что армия Украины даже не младенец в этом деле.
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бажаючим проблюватися ...у шустера НЕЛОХ виступає 42річний ...три хвилини і "готово"
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Давят сволочи зеленые в первую очередь на добровольцев которые в основном укомплектованы техникой из благотворительных и волонтерских организаций, а так же импортной техникой подаренной странами-союзниками Украины.Скоро и медоборудование волонтерское запретят чтобы раненных не лечили. Капитуляция идет полным ходом по всех направлениях.
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Так же давили и при попохе.
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Цікаво, яким чином тепер бійцям доїхати, наприклад, з Верхньоторецького до Констахи (30 км) в АТБ чи на Нову пошту? Убер замовляти чи на БМП? Чи на кожен ВОП дадуть по Хаммеру?
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Да, но суть не меняет. Офицерье так раз на волонтерских и маталось за почтой из дома и за новоприбывшими, если нужно было.
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Хочуть відлучити народ від армії а армію від народу. Бо у випадку чого армія проти народу не піде. А вони армії бояться. Бо відчувають, що вона радше народ від них захищати буде, а не їх від народу.
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Зеленський про зустріч з Путіним: "Я хочу побачити очі", на хрен смотреть ему в глаза? А может Зеленский дар имеет,поражать противника взглядом? В оперативном командовании "Восток" запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС - Цензор.НЕТ 5598
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Заведомо пораженческий чес был!!! Шоу одного актера. Давил слезу из зрителей! Долбаная показуха!!!
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Вова не лох. Вова василиск. Или модет он Медуза Горгона?
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А шо, наш обдрыстаный гавнокомандующий Клован стал разбираться в военной технике?
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порохоботы! а зачем армии которую "поднял с нуля" ваш "сивочелый гетьман" еще какие то левые "нисаны" и "тоеты"???
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А зачем эту технику убирать? Обьясни мне. зебобик лохматый.
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Вот скажи, если тебе дали пустую евартиру, отремонтировал, то купил-подарил, то купил-достал. Но не всё смог. И помогли ещё и другие люди. То ты подарки других людей выбросишь, бо первый говорит,что он тебя устроил или рдно другому не мешает?
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Зебільчику, там джипи їздять не асфальтованими шосе. І СТО "офіціалів" під боком нема для регламентних ТО у точній відповідності сервісним книжкам. Ти сам був причетний до допомоги війську? Тільки не кажи про смс на 565.
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А що з автівками для евакуації поранених, що зібрані на базі УАЗів руками членів джиперських клубів Черкащини, Київщини і Кіровоградщини? З навареним гратчастим захистом від уламків мін? Теж заборонити?
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рускому быдлу плешивого кремлевского хмыря любая неудача Украины это поБЕДА.как говорила Ада Роговцева,или мы идём в евросоюс или мы вступаем в руское дерьмо кгбшного барана
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нда...а как намедни поздравляли волонтеров,мрази зеленые
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Да, поздравили, и назначили главную волонтершу от президента следить за волонтерами, что говорит о попытке подмять их под государство и притушить деятельность.
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Стандартная зелегнидная тактика - говорится одно делают противоположное
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Это какая то провокационная новость, не верю, надеюсь, что завтра опровергающая новость будет.
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Скоро волонтеров запретят. А как они жить будут, единицы свое добро жертвовали, а остальные?
А насчёт остальных докажет следствие, за чей счёт они жили.
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Ви ж з тих одиниць, які жертвували своїм?
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Возвращается плановое разрушение армии как Януковоща
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порохоботы путают Армию с циганским табором!
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І пить за рульом запретили...зовсім армію розващили...
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Ну, тут не все так страшно як виглядить. Наведення порядку то в принципі правильно. Не взагалі ж забороняють, постав на облік та користуйся.
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А ось і "подяка" від презЕдента волонтерам та військовим "прилетіла", справжня, не награна
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Армии Штатов тоже волонтеры помогают, что у петисосов припадок от этой новости?
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Вот "молодцы", а ещё, что можете придумать такое, чтоб во вред было???
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