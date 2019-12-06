EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1077  4
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1103) награда (1217) самолет (2264) курсанты (96)

 Харьковский курсант Быченко, который отвел от населенных пунктов падающий учебный самолет, награжден орденом "За мужество" III степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени курсанта 4-го курса Харьковского Национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Алексея Быченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В начале июля этого года Алексей отличился героическим поступком, когда отвел от населенных пунктов самолет, у которого остановился двигатель и он начал падать, а сам катапультировался с критически малой высоты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине упал учебный самолет Л-39, курсант успел катапультироваться (обновлено)

Награду курсанту вручили во время торжественных мероприятий ко Дню Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 2 июля на территории Чугуевского военного аэродрома во время учебных полетов упал самолет Л-39. В частности, по данным Минобороны, возникла нештатная ситуация, о которой пилот сообщил руководству полетов, и было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное. Упавший в поле самолет загорелся. По предварительным данным, падение произошло из-за отказа двигателя.

Смотрите: Украинский пилот Алексей Мес начал подготовку на истребителе Ф-15 Нацгвардии США. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3163961
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
есть и герои в стране, а не только сучьи мажоры , типа авакова младшего, который рюкзаки в армию втюхивает
 показать весь комментарий
 
 
старые дрова...новые пилоты...хорошо, что жив.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх