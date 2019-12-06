 Студенты сгоревшего в Одессе колледжа возобновят обучение 9 декабря, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Министерства образования и науки в Фейсбуке.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, восстановят обучение уже в понедельнику, 9 декабря 2019. Для этого предоставлено помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также - в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19.

В МОН информируют, что в помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели, пока известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

Также в МОН выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от пожара.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пять студентов, 27 пострадавших госпитализированы.

Правоохранители 5 декабря подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса колледжа и проинформировали, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

В Нацполиции также отметили, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

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"Поиск 13 человек продолжается", - добавили в ведомстве.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".