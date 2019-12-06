 В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет

Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас более 369 тысяч участников боевых действий - и где-то 50 тысяч из них находятся на жилищном учете. Плюс миллион внутренне перемещенных лиц - а это около 400 тыс. семей, тоже нуждаются в жилье", - говорит Колумбет.

По его словам, средства на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов и ВПЛ нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения - и до конца года надо их использовать.

"Соответствующее постановление приняли в среду 27 ноября, а уже в понедельник начался прием заявлений. Обычно такие процессы по полгода готовятся, а здесь - все спешили, как могли. Конец года, а еще впереди - сбор документов. Очень жаль, что возникла "толкотня", но ничего не поделаешь. Она свидетельствует о том, что подобные программы пользуются спросом, мы на правильном пути. Заинтересованность людей доказана, осталось доказать эффективность инструмента. Бюджетный процесс - это дискуссия, и когда получим первые результаты (люди начнут возвращать кредиты ), мы вступим в эту дискуссию", - рассказал чиновник.

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По его словам, уже понятно, что заявителей будет больше, чем есть денег, но это не значит, что люди останутся за бортом.

"Их заявления будут в прозрачных электронных реестрах, и если нынешний эксперимент будет успешным, набор заявлений станет постоянным", - добавил он.

По его словам, эксперимент льготного ипотечного кредитования планируется впервые.

"И эту программу критиковали - мол, есть риски коррупционного отбора участников, и не популярна в Украине ипотека. Но электронный реестр будет открыт, каждый может видеть свое место в очереди. Ипотечные кредиты в Украине действительно дорогие, так как банки закладывают в них риски невозврата средств. Поэтому должны доказать, что спрос на них есть, и механизм эффективен, деньги будут возвращать. А дальше можно о дальнейшем финансировании с Минрегионом говорить", - считает Колумбет.

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Он разъяснил: "Процедура такая. Собрали заявления, потом спецкомиссия при фонде Госмолоджилье выберет конкурсантов, им дадут полный перечень необходимых документов. Далее комиссия проводит перерасчет квадратных метров, на которые может претендовать семья, их превращают в сумму. Участник выбирает объект, приносит договор купли-продажи - и ему перечисляются средства. Отказать могут только тем, кто попытается обмануть систему. Подаст заявление, имея собственное жилье. Через реестр прав на недвижимого имущество все это легко обнаружить".

В ответ на вопрос, что за 100 млн грн можно купить только 100 или 150 квартир, поэтому как комиссия будет выбирать счастливчиков, Колумбет сказал: "По дате и времени подачи заявления. Комиссия просто выполнит техническую работу, от нее ничего не зависит. "Зрада" здесь только одна - недостаточность финансирования. Но это лучше, чем ничего не делать вообще".

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По его словам, в министерстве занимаются поиском альтернативных вариантов. Сейчас работает только 719-е постановление Кабмина, по которому бесплатно получают жилье семьи погибших и ветеранов с инвалидностью 1-2 группы, и 280-е, оно касается участников боевых действий, которые одновременно являются и внутренне перемещенными лицами.