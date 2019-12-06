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 Политика Украины
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Все про:жилье (650) УБД (68) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (18) Колумбет (3)

 В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет

В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц.

Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас более 369 тысяч участников боевых действий - и где-то 50 тысяч из них находятся на жилищном учете. Плюс миллион внутренне перемещенных лиц - а это около 400 тыс. семей, тоже нуждаются в жилье", - говорит Колумбет.

По его словам, средства на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов и ВПЛ нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения - и до конца года надо их использовать.

"Соответствующее постановление приняли в среду 27 ноября, а уже в понедельник начался прием заявлений. Обычно такие процессы по полгода готовятся, а здесь - все спешили, как могли. Конец года, а еще впереди - сбор документов. Очень жаль, что возникла "толкотня", но ничего не поделаешь. Она свидетельствует о том, что подобные программы пользуются спросом, мы на правильном пути. Заинтересованность людей доказана, осталось доказать эффективность инструмента. Бюджетный процесс - это дискуссия, и когда получим первые результаты (люди начнут возвращать кредиты ), мы вступим в эту дискуссию", - рассказал чиновник.

Читайте: Кабмин принял программу дешевых кредитов на покупку жилья для участников АТО/ООС и переселенцев

По его словам, уже понятно, что заявителей будет больше, чем есть денег, но это не значит, что люди останутся за бортом.

"Их заявления будут в прозрачных электронных реестрах, и если нынешний эксперимент будет успешным, набор заявлений станет постоянным", - добавил он.

По его словам, эксперимент льготного ипотечного кредитования планируется впервые.

"И эту программу критиковали - мол, есть риски коррупционного отбора участников, и не популярна в Украине ипотека. Но электронный реестр будет открыт, каждый может видеть свое место в очереди. Ипотечные кредиты в Украине действительно дорогие, так как банки закладывают в них риски невозврата средств. Поэтому должны доказать, что спрос на них есть, и механизм эффективен, деньги будут возвращать. А дальше можно о дальнейшем финансировании с Минрегионом говорить", - считает Колумбет.

Также читайте: 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов

Он разъяснил: "Процедура такая. Собрали заявления, потом спецкомиссия при фонде Госмолоджилье выберет конкурсантов, им дадут полный перечень необходимых документов. Далее комиссия проводит перерасчет квадратных метров, на которые может претендовать семья, их превращают в сумму. Участник выбирает объект, приносит договор купли-продажи - и ему перечисляются средства. Отказать могут только тем, кто попытается обмануть систему. Подаст заявление, имея собственное жилье. Через реестр прав на недвижимого имущество все это легко обнаружить".

В ответ на вопрос, что за 100 млн грн можно купить только 100 или 150 квартир, поэтому как комиссия будет выбирать счастливчиков, Колумбет сказал: "По дате и времени подачи заявления. Комиссия просто выполнит техническую работу, от нее ничего не зависит. "Зрада" здесь только одна - недостаточность финансирования. Но это лучше, чем ничего не делать вообще".

Читайте: На психосоциальную адаптацию ветеранов в следующем году выделят 246 млн, - Коляда

По его словам, в министерстве занимаются поиском альтернативных вариантов. Сейчас работает только 719-е постановление Кабмина, по которому бесплатно получают жилье семьи погибших и ветеранов с инвалидностью 1-2 группы, и 280-е, оно касается участников боевых действий, которые одновременно являются и внутренне перемещенными лицами.

Источник: https://censor.net.ua/n3163958
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
про участников АТО однозначно плюс,

а переселенцы чем заслужили превосходство над не переселенцами ?
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На переселенцев государство тратит огромные деньги из бюджета, на различного рода помощи, на компенсацию оплаты временного, арендованного жилья. Переселенцы живут на подконтрольной территории уже шестой год. Многие и не собираются возвращаться в ОРДЛО, их дети учатся в украинских школах. Не лучше ли помочь им обосноваться в Украине на постоянное место жительство?
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...только после сдачи экзамена по украинскому языку, литературе и истории В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет - Цензор.НЕТ 456
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За пять лет они выучили и українську мову, работая, например, там, где такие требования. Я живу в Сумах, и точно знаю, что большинство коренных сумчан старшего возраста не сдаст экзамен по украинскому языку.
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Кого ви вважаєте корінними сумчанами?
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Хотя бы тех, кто родился и проживает там с советских времен.
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...не знал, что у Сум есть свой флаг, аналогичный флагу США
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Ты на флаг не смотри. У меня в браузере включено приложение Browsec.
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Это мотивация малообеспеченным жителям Сумской области сдать свою землю ***** и получить бесплатно квартиру в Киеве или Тернополе ?
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Принаймні у Києві вони "абаснавалісь" без сторонньої допомоги. За свідченням знайомого ріелтера вже є будинки зі 100% данецьким контингентом в окремих під'їздах або в усьому будинку. І у підземних паркінгах "Царського села" власники автівок "АН" вже поміняли номери на "АА". Той ріелтер має чудову пам'ять на автомобілі.
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не дождуться.

Гордый дамбасский народ хочит бисплатную квартиру минимум в областном центре
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Вважаю, що переселенцям треба пропонувати будинки в селах, де вони стоять порожніми, або разом із землею коштують не дуже дорого.
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...в городах-спутниках Киева уже целые даунбасские анклавы пособирались, в какой новостройке на паркинг не зайдешь - сплошь "АН" и "ВВ" на номерах всяких занюханых меринов, аудюх и лохусов...
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Я теж бааив. Нехай їдуть тепер в інші області України.
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...ага, хрен теперь их оттуда вытравишь, бедненьких...
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Можно и в селах, но для этого нужны средства для покупки недвижимости у частных лиц. После покупки такой недвижимости переселенцам прекращают выплачивать помощь от государства - компенсацию аренды временного жилья. А селах обычно работы нет, по сравнению с городами. Такие села должны располагаться недалеко хотя бы от областных центров.
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Приклад не з інтернету: моєму товаришу за трьохповерховий будинок і 15 соток на Кировоградщині пропонують 6000 грн. Будинок у відмінному стані, поруч ліс... Там люди займаються сільською роботою.
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Вот для этого и нужна государственная программа, направленная на адаптацию переселенцев: сбор информации о подходящей недвижимости, вариантах работы, обучение специальности, индивидуальный подбор и пр.
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А шо делать коренным жителям сёл, находящихся далеко от областных центров ?

Выходить с кацапскими тряпками в надежде стать переселенцами после захвата ****** их сёл ?
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Коренные жители сел, например у нас в Сумкой области, особенно поближе к границе, если что, так в любой момент готовы выйти с кацапскими тряпками. Они с виду такие тихие, но мозги забиты кацапской пропагандой. Есть такие, что еще хуже чем переселенцы с Донбасса.
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так если они поймут, что за митинг "Путин введи войска !!" дают бесплатную квартиру в Житомире, то они так и сделают.
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це білокоровичі ...військове містечко 50ї ракетної дивізії ...на вскидку можна знайти ще з десяток схожих ...welcom


В жилье нуждаются около 50 тыс. участников боевых действий и 1 млн переселенцев, - замминистра по делам ветеранов Колумбет - Цензор.НЕТ 8868

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