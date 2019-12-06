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Все про:Великобритания (2254) поздравление (779) посольство (562) ВСУ (401)

 Посольство Великобритании поздравило Вооруженные силы Украины с профессиональным праздником

В посольстве заявляют, что рады обеспечивать поддержку и подготовку ВСУ через миссию Orbital, в рамках которой проходят тренировки оборонного характера.

Поздравление размещено на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Великобритании в Украине поздравляет военнослужащих Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником. Великобритания неизменно поддерживает независимость суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что продолжают оказывать Вооруженным Силам Украины поддержку через миссию Orbital, в рамках которой проводят тренировки оборонного характера.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации. ФОТОрепортаж

"Великобритания считает за честь работать рядом с такими смелыми военнослужащими и надеется на сохранение тесных связей в будущем", - добавили в посольстве.

Посольство Великобритании поздравило Вооруженные силы Украины с профессиональным праздником 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163953
 
   
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Обидва красавчики !
Господи, змилуйся над Русью-Україною!
Бо 73,22% не відають що твворять.
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Все вони добре усвідомлюють. Не тіште себе.
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40% з них юля/гриценкофіли, а 60% шаровікі, і інші різновиди ********** і україноненависників.
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Бриты в курсе дела, шо значит стоять на грани - но смогли.

а если бы им туда шмарклю тада вместо Черчиля? - уже бы по немецки чирикали...
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Бритти, зараз намагаються вирватись з континентальної Європи, нетрадиційна влада якої продалась за традиційне бабло «Газпрома ФСБ».
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у британцев есть достоинство, не стадные они и не колхозные ни разу...
за шо и уважаю.
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"...а если бы им туда шмарклю тада вместо Черчиля?..."
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...а в США -- "макрона" Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом - Цензор.НЕТ 9607
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его тут сьедят, переварят, удобрят им и забудут.
недели не пройдет.... Посольство Великої Британії привітало Збройні сили України з професійним святом - Цензор.НЕТ 9225
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А сейчас чирикают по арабски. Какой восторг!
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Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак займається зведенням особистих рахунків, ігнорує закон і сприяє відтоку з армії кваліфікованих кадрів. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив полковник Віктор Шідлюх.
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Та вони ж чого проти Порошенка, бо той в курсі, як ті самороблені Бонапарти, штурмували ЗУГРЕС.
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