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 Оккупанты 3,5 часа не выпускали крымского татарина с оккупированного полуострова, ему стало плохо

Житель Крыма Нури Джаферов направлялся в Херсон и Николаев, чтобы купить кроликов. На админграницы оккупанты 3,5 часа издевались над ним, пытаясь найти доказательства причастности Джаферова к террористической деятельности.

Об этом правозащитникам рассказал сам Джаферов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

По его словам, при прохождении паспортного контроля оккупанты отвели его в будку для допроса.

"Провели обыск личных вещей, осмотрели телефонную книгу, раздели до пояса. Начали задавать вопросы. На все вопросы я отвечал, телефон разблокировал, показал, мне нечего скрывать я добропорядочный гражданин. Спрашивали хожу ли я в мечеть, я ответил что да. Начали задавать вопросы про каких-то террористов, Сирию я ответил, что ничего такого не знаю и могу лишь рассказать, то что вижу каждый день по телевизору. Они начали подобными вопросами оказывать моральное давление. Мне стало хуже, говорю: давай отпускай меня. Потом я попросил вызвать скорую", - рассказал Джаферов.

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С админграницы его госпитализировала скорая помощь. У мужчины начались судороги, из-за которых врачи не смогли сделать ему укол.

После осмотра врачей в больнице Джаферов направился домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3163951
 
 
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Крымские татары абсолютно не вписываются в концепцию "русского мира".
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Нет.Они кроликов едят.
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В концепцию "русского мира" ничего кроме всеобщей холуйской покорности не вписывается.
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