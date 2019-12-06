 Оккупанты 3,5 часа не выпускали крымского татарина с оккупированного полуострова, ему стало плохо

Об этом правозащитникам рассказал сам Джаферов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

По его словам, при прохождении паспортного контроля оккупанты отвели его в будку для допроса.

"Провели обыск личных вещей, осмотрели телефонную книгу, раздели до пояса. Начали задавать вопросы. На все вопросы я отвечал, телефон разблокировал, показал, мне нечего скрывать я добропорядочный гражданин. Спрашивали хожу ли я в мечеть, я ответил что да. Начали задавать вопросы про каких-то террористов, Сирию я ответил, что ничего такого не знаю и могу лишь рассказать, то что вижу каждый день по телевизору. Они начали подобными вопросами оказывать моральное давление. Мне стало хуже, говорю: давай отпускай меня. Потом я попросил вызвать скорую", - рассказал Джаферов.

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С админграницы его госпитализировала скорая помощь. У мужчины начались судороги, из-за которых врачи не смогли сделать ему укол.

После осмотра врачей в больнице Джаферов направился домой.