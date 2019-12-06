 Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение Профсоюза работников образования и науки Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О Постановлении Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. Информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в письме.

Также Бабак сообщил, что в госбюджете на 2020 год, который ВР приняла 14 ноября, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3 753 209,8 тыс. грн на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования.

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"По расчетам правительства, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году", - говорится в письме.

Напомним, в июле 2019 правительство Гройсмана приняло постановление о поэтапном продолжении повышения зарплаты педагогам до 2023 года. В то же время, после смены правительства новая руководительница МОН Анна Новосад заявила, что в проект бюджета на 2020 год средства на это не были заложены.

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