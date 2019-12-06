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 Общество
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Все про:зарплата (1940) Кабмин (11410) учитель (319)

 Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров приостановил действие постановления предыдущего правительства об установлении самого низкого должностного оклада учителя в размере 3 прожиточных минимумов.

Об этом говорится в письме председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение Профсоюза работников образования и науки Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О Постановлении Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. Информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в письме.

Также Бабак сообщил, что в госбюджете на 2020 год, который ВР приняла 14 ноября, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3 753 209,8 тыс. грн на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Повышение зарплат учителям будет, но не такое, как хотелось бы, - Гончарук. ВИДЕО

"По расчетам правительства, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году", - говорится в письме.

Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн 01

Напомним, в июле 2019 правительство Гройсмана приняло постановление о поэтапном продолжении повышения зарплаты педагогам до 2023 года. В то же время, после смены правительства новая руководительница МОН Анна Новосад заявила, что в проект бюджета на 2020 год средства на это не были заложены.

Также на Цензор.НЕТ: Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн

Источник: https://censor.net.ua/n3163949
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть слугу народа смотрят, там простой учитель стал президентом и прочая лапша. Зеробили їх разом. 😀
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Невже виставлять нижню межу $4000? Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн - Цензор.НЕТ 4312
Оце діло!
ВЄрім блаЗЄнському!
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Депутатам и правительству даже за квартиры платить не чем. Кто-то угол у тещи снимает, а кто-то за квартиру не платит по нескольку лет.
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Так депутатам до зарплати в 4 тис баксів грошей не вистачає. А вчителі будуть кушати вухами.
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Депутатам и правительству даже за квартиры платить не чем. Кто-то угол у тещи снимает, а кто-то за квартиру не платит по нескольку лет.
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Тому ,кто голосовал за Монику 🤡-так и надо😂👏
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Невже виставлять нижню межу $4000? Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн - Цензор.НЕТ 4312
Оце діло!
ВЄрім блаЗЄнському!
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На жаль, черговий етап на шляху вглиб.
Скоро постукають знизу.
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Це зелена кришка. У дні. А там ще одне дно.
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И вот кто бы мог подумать!!
это -- картина Репина "Не ожидали!" Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 2226
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Пусть слугу народа смотрят, там простой учитель стал президентом и прочая лапша. Зеробили їх разом. 😀
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Это очень "крутая" зарплата.. Наверное ровно столько, каждый день прожирают наши избранники.
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Лише три по 100$ і без табу для "слуги урода" Яременко 😕
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Яковенко Владислав,наивный Вы человек!За такие "деньги" наши избранники чашечку достойного кофе выпивают!!!
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Ухаха)) Покращеня от Шапито 95, теперь ЗП официально можно платить уже меньше 6К, не то что при бариге мародёре только от 6К.
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Ну конечно приостановил.Какие 6306 грн.? 4000 $ как бубочка и обещал. Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн - Цензор.НЕТ 8101
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Наверное будут в конвертах по домам развозить. Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн - Цензор.НЕТ 2417
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Це зрозуміло тому що 4 тис. доларів в гривнах значно більше.
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Зарплата - р-равняйсь! Смир-рно!
Слушать мою команду!
У учителей ниже 6306 грн - не быть!
Кто будет - того накажем!
Вольно!..
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Наоборот, новость о том, что у учителей зарплат будет как раз ниже 6306 грн.
Был бы Порошенко и Гройсмана, зарплаты и пенсии росли бы как и было запланировано, а теперь, увы, - "конец эпохи бедности", настала эпоха нищеты.
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Про всяк випадок, мій комент вище - відвертий сарказм.
Бо насправді буде саме так, як ви написали.
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"конец эпохи бедности" - ну что ЗЕбилы, подержались за конец?
ЗЕбилы, ЗЕлена шмаркля вытерла свою жопу вашим рылом. Привыкайте, идиоты, вами так будут подтираться еще 4,5 года. Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8989 Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8989 Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8989
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Первую строку Вашего коммента , хоть сейчас --- на бигборды!
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"Конец эпохи бедности" - это отмена повышения зарплат учителям и отмена, вопреки действующему закону, планового повышения пенсий в марте 2020 года.
Ура! Зебилы, вы чувствуете, что вас нае...ли?
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Ни в коем разе!
"Порошенко специально Зеленского поставил, чтобы окончательно добить украинцев" ((c) Зебы)...
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Да, но есть как говорится "один нюанс", это далеко не первое повышение которое они делали (и учителям, и воякам...) и никаких проблем с бюджетом у них не возникало, все было посчитано и распределено на несколько лет вперед, при этом часть денег шла в местные бюджеты.... Пришли клоуны, бюджет полный как никогда.....забрали деньги из местных бюджетов причем выделенные на этот год, порезали плановые повышения.....бабла нет!
Страшно представить, если бы эти ****** пришли в 2014 когда на казначейском счете было 108 133 гривни 65 копеек!!!
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Выборы прошли ЗЕбилохторат своё дело сделал, теперь время стричь лохов...
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Ви зробили це разом... на...я? На...я обрали блаЗЕня? А це ж тільки початок...
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От проклятий гончарук! Треба терміново просити ********** шоб подзвонила бубочці - він же не знає! А М-42 (дитинка Моніка, 42 рочки) зразу набере бакланова, шоб той розібрався з цим чортом! Ви зробили це разом! Радійте, Ісус Зе! любить вас! А як саме любить - дивіться в "Камасутрі"
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У Зеленского и компашки 6306 грн. для учителя это много.
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Да и учителей развелось много, как тараканов.
Министерка образования сказала. В общем, поманили четырьмя тыщами баксов. Развели как лохов. А сейчас разганять будут. С лохами так всегда поступают.
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В общем, не до жиру - Бене же надо "Приватбанк" возвращать, да и пенсии сепарам в Лугандоне из чего платить? Зебилы, дружно, с улыбкой и нескрываемым оптимизмом затягивайте пояса, желательно на собственных шеях...
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Для ЗЕбилов стоит сложная задача, во первых - как это снижение планки зарплаты подать как перемогу?? А во вторых - как к правительству Гончарука приплести Порошенко и скинуть на него всю вину?? Как думаете ЗЕбилы справяца??
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Лохторат думал, что с началом агрессии паРаши должна была резко возрасти зарплата, а тот рост, во время агрессии, был недостаточен, как им натрындели ЮВТ с Г+Г...
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Приходиш такий в магазин купити смартфона, обрав бажану модель, заплатив...
І тут тобі дають кнопкове лайно, виходить менеджер (з охоронцями ************* статури) - "дякуємо за покупку, але... тут продавець-консультант помилився - нормальний смартфон коштує набагато дорожче. Ми віримо, наступного разу ви принесете більшу суму і купите модель вашої мрії. Ніт, відмовитись від покупки і повернути гроші, на жаль, не можна. Якщо є претензії - поспілкуйтеся з охоронцями. Дякуємо за покупку!"
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Зебіли, поясніть мені хоч хтось, чому при мародер, який крав все і вся і відправляв у панамські офшори грошей вистачало і на вчителів, і на субсидії, і школи з лікарнями ніхто не закривав, і зарплати тільки зростали. А тепер коли бариги не ає, зростають лише зарплати збідованих депутатів? Як так? Де гроші?
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Тут некоторые ЗЕбилы визжали шо Петя увеличил состояние в 82 раза, и украл 100 мульярдов!! Но мудрый нарит наконец то оторвал баригу от корыта!!! так по идее без бариги который всё воровал бабла должно стать немерянно. Так где тогда деньги Зин?? И кто теперь ворует??
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Пока хоть так, а через пол года ЗЕкоМАНДА предложит писю соснуть ЗЕбилам. Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 9596 Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 9596 Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 9596
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у зе так урядують що бюджет з кожним місяцем втрачає десятки мільярдів надходжень тому все логічно,готуються до того, що може і нижче цієї планки впасти з/п.
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Друзі, зверніть увагу - тут НІХТО В ЗАХИСТ ЗЕ НЕ ВИСТУПИВ. Невже це не читають ЗЕ-прихильники? Чому ж тоді не захищають свого кумира? Невже розчарування?
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Эте - мощный удар по соевым недобыткам!
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Олексій‏ @A_G_2007 4 ч.4 часа назад

Панове з @dbr_gov_ua, та відкрийте вже справу на Порошенка за закупівлю зброї!

Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 8456
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то коли на допит прибіжить? чого сситься, раз такий хороший і палєзний був? Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 4753
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Надо покопаться, или Порошенко под чужой фамилией их покупал или на таможне взятку дал... коррупция, знаете ли...
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там ще є один шедевр: "Дайте мені його за горло потримати!"
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задачка для математиков:
4000$ < x < 6306UAH
что такое х?
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Жаль, что у половины населения нет мозга
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Учителей, которым сочувствую, мало... остальные в основном это зерыгомасса, с которых реально смешно)))
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А 4 тис баксів як ця обізяна обдовбана обіцяла? Все? По фонтанам обдовбане поскакало,шаурми пожерло і все?
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Лайк! Вовік членограй, пресуй зебілів на повну!
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Мене ще пів-року тому вчителі рвали на клаптики, що Зе прийде і настане передайс. Я казав що вони не сповна розому, а вони обзивали мене баригою і йолопом. Кабмін призупинив постанову про те, що зарплата вчителів не може бути нижче 6306 грн - Цензор.НЕТ 5416
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Українські вчитєлькині, то самий кончений у масі контингент глядачів «Кварталу 95» і «Сватів».
(Це не стосується 24,45% дійсно вчительок патріотів)
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в кабмине все д...лб...***. качество образования прямо пропорционально зарплате учителя.
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ВСЁВЫВРЁТЕ...!!!
это Порох заставляет так делать нашего Бубочку...!
а все деньги он отбирает у неЛоха себе в карман...!
инсайдерскаяинформация...!!!
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