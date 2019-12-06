 Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение Профсоюза работников образования и науки Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"О Постановлении Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. Информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в письме.
Также Бабак сообщил, что в госбюджете на 2020 год, который ВР приняла 14 ноября, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3 753 209,8 тыс. грн на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования.
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"По расчетам правительства, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году", - говорится в письме.
Напомним, в июле 2019 правительство Гройсмана приняло постановление о поэтапном продолжении повышения зарплаты педагогам до 2023 года. В то же время, после смены правительства новая руководительница МОН Анна Новосад заявила, что в проект бюджета на 2020 год средства на это не были заложены.
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Оце діло!
ВЄрім блаЗЄнському!
Скоро постукають знизу.
это -- картина Репина "Не ожидали!"
Слушать мою команду!
У учителей ниже 6306 грн - не быть!
Кто будет - того накажем!
Вольно!..
Был бы Порошенко и Гройсмана, зарплаты и пенсии росли бы как и было запланировано, а теперь, увы, - "конец эпохи бедности", настала эпоха нищеты.
Бо насправді буде саме так, як ви написали.
ЗЕбилы, ЗЕлена шмаркля вытерла свою жопу вашим рылом. Привыкайте, идиоты, вами так будут подтираться еще 4,5 года.
Ура! Зебилы, вы чувствуете, что вас нае...ли?
"Порошенко специально Зеленского поставил, чтобы окончательно добить украинцев" ((c) Зебы)...
Страшно представить, если бы эти ****** пришли в 2014 когда на казначейском счете было 108 133 гривни 65 копеек!!!
ІсусЗе! любить вас! А як саме любить - дивіться в "Камасутрі"
Министерка образования сказала. В общем, поманили четырьмя тыщами баксов. Развели как лохов. А сейчас разганять будут. С лохами так всегда поступают.
І тут тобі дають кнопкове лайно, виходить менеджер (з охоронцями ************* статури) - "дякуємо за покупку, але... тут продавець-консультант помилився - нормальний смартфон коштує набагато дорожче. Ми віримо, наступного разу ви принесете більшу суму і купите модель вашої мрії. Ніт, відмовитись від покупки і повернути гроші, на жаль, не можна. Якщо є претензії - поспілкуйтеся з охоронцями. Дякуємо за покупку!"
Панове з @dbr_gov_ua, та відкрийте вже справу на Порошенка за закупівлю зброї!
4000$ < x < 6306UAH
что такое х?
(Це не стосується 24,45% дійсно вчительок патріотів)
это Порох заставляет так делать нашего Бубочку...!
а все деньги он отбирает у неЛоха себе в карман...!
инсайдерскаяинформация...!!!