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 Политика Украины
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 По просьбе Еврокомиссии "Нафтогаз" провел переговоры с "Газпромом" об урегулирование вопросов Стокгольмского арбитража, - Витренко

По просьбе Еврокомиссии НАК "Нафтогаз Украины" провел переговоры с "Газпромом" об урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Россия включает это в "пакет" для переговоров по транзиту.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд).

Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно. Ждем окончательного решения 25 февраля, - Витренко

Мсполнительный директор НАК подчеркнул консруктивность украинской позиции: "покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться".

"Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы тщательно и добросовестно обсуждали эти вопросы", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в НКРЭКУ

По просьбе Еврокомиссии Нафтогаз провел переговоры с Газпромом об урегулирование вопросов Стокгольмского арбитража, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163948
 
 
 Топ комментарии
 
Кацап, тут воТкі нЄт. Вали на маілСру По просьбе Еврокомиссии "Нафтогаз" провел переговоры с "Газпромом" об урегулирование вопросов Стокгольмского арбитража, - Витренко - Цензор.НЕТ 9410
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Еще США украло территори у Украины и убивает украинцев.В Англии так глворят?Или ты не из Англии?😂😂
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Так Європпа ж прохає. Як відмовитися. Панять і простіть.
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А могли бы получать 10 миллиардов долларов в год за транзит и каждый год эта сумма бы росла. Учитывая предстоящий отказ ЕС от угля и АЭС.
И не понадобилось бы строить СП1, СП2, Южные потоки. Все бабки бы шли Украине. А теперь все получат немцы и турки.
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США руками украинцев пыталась перекрыть транзит москальского газа в ЕС. И пропихнуть дорогой газ из США в Европу. Из-за США Украина потеряла десятки миллиардов долларов, не получив ничего взамен.
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Еще США украло территори у Украины и убивает украинцев.В Англии так глворят?Или ты не из Англии?😂😂
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Для захвата рынков США целые страны (Ирак, Ливию, Сирию и т. д.) превращают в пустыню. Организовать гражданскую войну, теракты, убийства, создать любое общественное мнение с помощью грантоедов и подктрольных стран - это обычная практика США.
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Так это США оккупировали территорию Украины?Это американские солдаты убивают украинцев?Это их сапог топчет украинскую землю?
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А еще они убили всех индейцев и имеют огромный внешний долг. Мало креатива, на лахте кризис жанра.
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Всі хто заходить на сайт Цензор під VPNом це кацапсини. На їх території Цензор заборонений. Тому сумніву немає, що він кацап.
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Я знаю откуда он.Просто они так сильно этого стесняются😂
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в турків свій газопровід
більш потужний ніж ПП2.
кацапів скоро випруть з ринку.
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Jesli by zyzeny gaz doroze cem gazproma na zapade ego nepokupali.Cena resyla sto pokupat vygodnej
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Кацапам обмануть, что два пальца обоссать
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Много денег с бюджета идет на зарплаты Нафтогаза, а может его давно пора распустить.
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ни в коем случае, а как байденов будем курумпировать?, а так любому дать зарплату миллион и все
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Готові зєлєпуті на все. На догоду бюргерам і з радістю віддатися Пуйлу. Плювати на інтереси України.
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Газпром не отдаст эти деньги, потому что их у него нет.
Будет скандалить, шантажировать, воевать. Но не отдаст
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Завтра кацапстан включит в пакет капитуляцию Украины, так , что , сразу под козырек брать по просьбе евроторгашей?
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І шо ж ви будете робить, коли московія закрутить вентиль взимку? Відбирати своє і нічого не давать Європі чи робити "вєєрні відключення"? У вас хоть глиста в дупі має мізки?
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не в темі - пишеш дурниці. А якщо метелоріт впаде?
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Тобто московія нам ніколи вентиль не перекривала і їй можна вірить? Ви це хочете сказать?
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«Купцы и все деловые люди Московии все время лгут, и очень легко обманывают, им нельзя доверять никаких денег - их могут присвоить. Верить в долг русским невозможно, всякие оставшиеся без присмотра товары непременно будут разворованы»-Генрих Штаден

«О Москве Ивана Грозного Записки немца-опричника (1578 г.)
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Бубочка пробачить пуйлу всі заборгованності перед Україною. Він дуже любить росію і прагне з нею миру, любою ціною
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Теперь у паРаши будут деньги на достройку СП-2...
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Какая-то дикость в духе татаро-монгольского улуса - решение суда является не предметом для исполнения, а предметом переговоров.
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Предмет переговоров - СПОСОБ исполнения решения суда. Что не так?
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Боже! Які невігласи зібралися! Не грошей не газу не буде!
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Po tranzitu ne naftgaz resit,a novi operator i on podpiset dogovor s gazpromom.Naftgaz on mozet tolko delat pokubki gaza s rosiji ili drugix stran.
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очептяки в тексте поправьте !
и редатору пендюль дайте !
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Мсполнительный директор НАК подчеркнул консруктивность украинской позиции: "покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться".
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