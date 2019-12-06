 По просьбе Еврокомиссии "Нафтогаз" провел переговоры с "Газпромом" об урегулирование вопросов Стокгольмского арбитража, - Витренко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд).

Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил Витренко.

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Мсполнительный директор НАК подчеркнул консруктивность украинской позиции: "покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться".

"Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы тщательно и добросовестно обсуждали эти вопросы", - резюмировал он.

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