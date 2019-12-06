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 Политика Украины
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 Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда

Комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) считает, что законодательные изменения в судебную систему Украины, в том числе и сокращение вдвое количества судей Верховного суда страны, угрожают ее стабильности и независимости.

Соответствующие выводы ВК были приняты по результатам пленарного заседания в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, в выводах напоминают, что закон № 193 предусматривает новые правила, касающиеся структуры и роли судей Высшего совета юстиции (ВСЮ), а также состава и статуса Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), сокращает вдвое число судей Верховного суда и вводит строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВСЮ и ВКС.

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что эти два органа судебного управления были приближены друг к другу, и что проект по подчинению глав ВККС и Государственной судебной администрации, действовавших в период с 2013 по 2019 годы, закону об очищении власти (люстрация) был отменен. Также следует обратить внимание на то, что правительственное большинство, по-видимому, открыто для дальнейших изменений в судебную систему, чтобы устранить недостатки нового закона, который был принят по очень быстрой процедуре, без достаточного учета мнений всех соответствующих заинтересованных сторон", - констатируют в ВК.

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Эксперты Комиссии подчеркивают, что стабильность и независимость судебной системы "неразрывно связаны". ВК напоминает, что реформа процесса отбора судей и нового состава Верховного суда Украины, который начал свою работу в январе 2018 года, была "заметным улучшением по сравнению с системой, существовавшей ранее", а все судьи Верховного суда были недавно назначены после всестороннего процесса оценки работы и их честности.

"Инициирование после выборов еще одной реформы, которая приведет к серьезным изменениям в составе Верховного суда, направляет сообщение как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться в офисе (на должности. – Ред.) или нет. Это - очевидная угроза их независимости", - заявляют в Венецианской комиссии.

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В ВК полагают, что реформа Верховного суда может быть предпринята после того, как будет уменьшена его огромная нагрузка, в том числе посредством реформы судов первой и второй инстанции, что должно стать ключевым направлением реформы.

"После роспуска ВККС 7 ноября 2019 года процедура назначения в суды первой и второй инстанций полностью прекратилась, что вызывает сожаление. В этих судах необходимо срочно заполнить более 2 тысяч вакансий, некоторые из которых вообще не работают из-за отсутствия судей. Венецианская комиссия заявляет, что срочно должны быть назначены новые судьи, прошедшие процедуру переоценки", - говорится в документе.

В Комиссии также считают, что сокращение числа судей Верховного суда до 100, в отношении чего "не было предоставлено достаточного обоснования, фактически равнозначно повторной проверке и должно быть отменено".

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"Проверка всех судей Верховного суда, когда есть сомнения в честности некоторых из них, явно не пропорциональна. Кроме того, сокращение числа судей в настоящее время приведет к еще большему отставанию в рассмотрении дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда. Цель сократить количество судей может быть достигнута на более позднем этапе, когда будет снята текущая нагрузка. Сокращение числа судей, вероятно, может быть достигнуто путем естественного сокращения (выхода на пенсию) или добровольного перевода", - советуют в ВК.

Кроме того, должна быть упрощена дисциплинарная процедура: апелляция на дисциплинарные решения Высшего совета судей должна подаваться непосредственно в Верховный суд, а не в реформированный Киевский городской административный суд и Апелляционный административный суд. С другой стороны, должны быть восстановлены некоторые из сроков в дисциплинарном производстве, сокращенные законом № 193.

Также на Цензор.НЕТ: Пленум Верховного Суда просит Зеленского ветировать его законопроект по судебной реформе: "Несет угрозу независимости судебной системы"

Источник: https://censor.net.ua/n3163945
 
 
 Топ комментарии
 
Вы текст читали? При каких здесь порохоботы?
"Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского ...."
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Зебилы собираются ещё и суды угробить? Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 2718
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...вальдемар, поигрался с булавой - и будя, положи ее туда, где взял... Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 6336
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Так что, порохоботы, отменяем её и закон про мову? Потому что-то одно отменять из-за ВК, а другое нет - не выйдет.
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Вы текст читали? При каких здесь порохоботы?
"Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского ...."
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комментарий отмечен как спам  
 
Раскритиковала и языковый петин закон тоже. Чел так и написал, петинец.
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Какие именно были замечания к языковому закону?
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Языковый закон хороший, а вот векомиссия дерьмо, которая признала участие рф в пасе.
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"Раскритиковала и языковый петин закон тоже."

В чем состояла критика?
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Знов зєлєботи і порохоботи воюють.
Вату давити треба і лахтоботів. Бо зараз будете сперечатись, як виглядає слон, хоча кожен бачить його зі своєї сторони.
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Задавать на форуме вопросы по существу это воевать?
Вас явно заносит не туда.
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Когда векомиссия критикует Зе суд закон, то для пеботов это хорошо, а когда Пе языковый закон, то плохо. Векомиссия себя дескредитировала.
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зелин закон или петин закон стал лучше от того, что ты тут высрался? оба закона плохие..
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Козломордый кацап, срать мимо унитаза можешь ты.
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Я не давала оценок "хорошо", "плохо".

Почему Вы не отвечаете на вопросы, а несете околесицу?
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Тебя интересует критика векомиссии или суть законов, которые она критикует?
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А Каммісія не критикувала зменшення базової зарплати цим суддям з 75 до 55 прожиткових мінімумів? Реально 200 суддів отримують по 250 тисяч в місяць. А їх помічники, секретарі божим духом пітаються? Найбільший Верховний суд в Європі на 35 млн реального населення.
Де Зєлєпуті брати гроші на РЕІНТЕГРАЦІЮ дАУНБАСУ? Бойовики також істи хочуть.
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Те, що ти лайкав лахтобота у попередній темі, чітко окреслює твій світогляд.
"Нам с тобой не по путі, грязний овц**б" (с) Джей.
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Класика! Аж захотілося передивитись Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 1399

Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 9555
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По-перше, порохоботи ще після 21 квітня виїхали з країни або втратили роботу і от вже померли з голоду. По-друге, порівнювати довжину крокодила з його кольором трохи не коректно... Чи ви можете відповісти на питання "крокодил більш зелений чи довший"?
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За кого будешь на следующих през. выборах голосовать?
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А шо, ЦВК вже опубліковала перелік кандидатів та партій???
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Зебилы собираются ещё и суды угробить? Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 2718
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А наші суди найкращі і найсправедливіші в світі?
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Реформа низовых судов планировалась на 2020 год.
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Он хотел сказать суды, "реформированные" петей.
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Ну те лайно, яке по команді портнова приймає рішення на користь бені та іншої сепарні, чіпати не будуть. Не хвилюйтесь
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Це випадково не та комісія, що визнала правомірність перебування Мокшандії в Раді Європи?
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...вальдемар, поигрался с булавой - и будя, положи ее туда, где взял... Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского: угрожает стабильности и независимости суда - Цензор.НЕТ 6336
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Що треба брати? Корумповане кишенькове "кривосудие"?
Хоч думайте, перш ніж писати комент.
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А чому цензор не пише про те ,що ця комісія фактично визнала анексію Крима?

"Парламентська асамблея Ради Європи не повинна відмовляти у визнанні повноважень депутатів делегації Росії. До такого висновку в п'ятницю, 6 грудня, прийшла Европейська комісія "За демократію через право" відома як "Венеціанська комісія" яка фактично визнала анексію та делегацію РФ яка складалася з депутатів анексованого Криму. Venice Commission on non-recognised territories
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А ви бачите, як подають новини? "Венеціанська комісія про мовний закон"- всі обурюються, і посилають комісію у відомому напрямку.
А потім "Венеціанська комісія про судову реформу"- і критики вже не можуть послатись на авторитет ВК, бо у минулій новині посилали її чимдалі.
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Да, это было заметно, что в законе о языке "Петя" виноват....
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Судя по Википедии Венецианская комиссия это сброд типа наших экспердов из наших же СМИ, собранная на основе исключительно политическиэ мотивов.
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Инициирование после выборов еще одной реформы, которая приведет к серьезным изменениям в составе Верховного суда, направляет сообщение как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться в офисе (на должности. - Ред.) или нет. Это - очевидная угроза их независимости", - заявляют в Венецианской комиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3163945

А хіба богдану, коломойскому, портнову потрібні незалежні суди?
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Божечки!.. какая политкорректная статья.. Когда при власти был Порошенко, то выливались кубометры кала, а чичас просто "душечка" Зеленский и неправильная Венецианская комиссия..
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Эту комиссию надо повозить на экскурсию по фазендам наших судей, думаю после этого они изменят свое решение , и призовут уволить наших сук в мантия, как минимум еще 3\4
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Просто Узеленского считают. что единственный реформированный суд (Верховный) - слишком независим от них и хотят его уполовинить, оставив только лояльных.
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и шо ей, той комиссии, не понравилось?
шо друзьям все, а остальным закон?

и шо интерстно она ждала от комеков, фотографов и педикюрш?
от тока не говорите, шо законов.
а вообще слуги, конечно, начинают утомлять...
мистер Линч хорошо знал противоядие от етого беспредела.
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Украинская судебная система настолько "стабильна и независима", что превратилась в государство в государстве, населенное "небожителями", которые рассматривают Украину и "пересичных" как кормовую базу...
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Ну а кто у нас теперь типа през -малоросс, который мову не знает и сдает все интересы страны... Кто с моникой церемонится будет? Это при Порохе все тихо сидели...
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та ну...квартало-бєнівські піаністи ж під себе писали...а венеціанці не підтримали...хто ж в цій ситуації тупий?
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дебил, ты читал статью? это про зелёную шмарклю написано
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моника-реХформаторО опять облажалось )))
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я бы сказал больше.. Зеленский вообще угрожает существованию Украины, как независимому государству...
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Наши суди можуть втратити"независимость".??! Та комісія мабуть на Марсі
.
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