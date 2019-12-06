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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14107) США (15875) Тейлор (130) Баканов Иван (89) Кент (12)

 Глава СБУ Баканов обсудил с чиновниками США предстоящую "нормандскую встречу"

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с чиновниками из США ходе подготовки к встрече в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Стороны обсудили встречу в "нормандском формате", которая должна состояться 9 декабря в Париже.

"Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандской формате. Мы имеем четкую позицию для переговоров", - подчеркнул Иван Баканов.

Кроме того, они обсудили вопросы реализации запланированной реформы СБУ.

Во встрече приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3163944
 
 
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Схоже очі у всіх очильників трохи відкрилися наприкінці року
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Брехуни !
В шпиталі хлопці, поранені в місцях відведення !
То яке перемир'я в нас ?
Це знущання !
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побакланили Глава СБУ Баканов обсудил с чиновниками США предстоящую "нормандскую встречу" - Цензор.НЕТ 229



каким боком бакланов и чиновники к норманди ?
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США не высказала жодных зауважень по переговорам.Я пидтрымую Президента.
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При чем там вообще американцы, да и "заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент" Это кто-то типа уборщицы в Госдепе?Источник: https://censor.net.ua/n3163944
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