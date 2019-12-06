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 Политика Украины
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 Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке

Венецианская комиссия считает, что закон о функционировании украинского языка как государственного следует пересмотреть. Кроме того, Украине следует срочно подготовить закон о национальных меньшинствах.

Об этом сказано в выводе Венецианской комиссии, одобренном на сессии в Венеции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не смог установить необходимый в обществе баланс между популяризацией украинского языка и должным равным защиты языковых прав национальных меньшинств, считают члены комиссии.

Эксперты советуют Киеву приостановить имплементацию тех положений языкового закона, которые уже вступили в силу, до тех пор, пока в Верховную Раду не будет подан закон о нацменьшинства.

"Имплементация закона о государственном языке без законодательных рамок для защиты языковых прав нацменьшинств может привести к дискриминации людей, которые к ним относятся", - отмечается в заключении.

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Стремление украинских властей на законодательном уровне зафиксировать меры для продвижения государственного языка вполне понятно и оправдано, признают эксперты Венецианской комиссии. В то же время, по их мнению, языковая политика является чрезвычайно сложным и чувствительным вопросом в Украине, которой был и может стать в будущем источником напряжения внутри государства и причиной конфликтов с материнскими государствами национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

В Венецианской комиссии обратили внимание, что в нескольких важных сферах применения государственного языка закон позволяет параллельно использовать язык нацменьшинств, при этом ссылаясь на закон о нацменьшинствах. "Однако этот закон все еще не подготовлен", хотя "его следовало бы принять одновременно с законом о государственном языке, чтобы с самого начала обеспечить необходимый баланс", сказано в выводах.

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Поэтому эксперты призывают украинскую власть "пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о нацменьшинствах, привлекая к консультациям все заинтересованные стороны, особенно представителей национальных меньшинств и коренных народов".

В рекомендациях украинской власти эксперты Венецианской комиссии также советуют отменить положения закона о языке, которые "предусматривают дифференцированное отношение к языкам коренных народов, языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языкам национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

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Кроме этого, Киеву предлагают "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона или "по крайней мере ограничить его только нарушениями в общественной сфере и в крайних случаях".

Эксперты также советуют исключить из текста закона статью 1.6, в которой говорится об ответственности, установленной за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163942
 
   
 Топ комментарии
 
"Нацменшинство" за українську мову у Бахмуті людину вбило. Євромаразматики про це знають?
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Веніційська комісія чула, що в нас потрібно захищати укераїнську мову, за яку в нашій державі вбивають ?
Чи не знахабніла та меншість ?
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КОНТИТУЦИОННИЙ СУД СКАЗАЛ ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО! А ВК ПУСТЬ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ОСТАВИТ ДЛЯ ПУЙЛА!
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Ну и что это должно показать? Каким образом подтвердить или опровергнуть написанное мной? Шо без Пети зеленявым никак...
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Молодец!Пепа-я стараюсь!Как всегда,без тебя Пепа никак-даже солнце не всходит. Пепа шоблу планеты Земля уставших от войны собственноручно уставал от неё, Петя не дает международному действующему правительству "показать зубы"-строить СП,рашню в СЕ 17-го Мая вернутьhttps://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea, Пепа подталкивает Зе демонстрировать капитулянтские замашки,типо этих https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html. Пепо заставляет зелебобов вместо требовать действий и отчетов- вылизывать косяки влады https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html. Ясен пень- видя ТАКОЕ отношение другие страны поступают как и должны, в своей выгодеhttps://www.unian.ua/elections/10500387-armiya-v-zoni-oos-vidmovilasya-golosuvati-za-poroshenka-dani-cvk.html. А зелики ни при чем, они ничего поганого не сделали, они ни в чем не виновны, это все https://www.dw.com/ru/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83/a-50724040 Петя...
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Що це за гейропці?Хотіли Зелю,а опустили Лоліту Начменшинського з м.Бендери Придністровя!Тепер для румуна треба його мову вводити,а Мішик ще й української не вивчив.Не переживу!
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Хочеш працювати чи жити нормально в Україні, то повинен знати державну мову, а вона одна - українська!В протилежному випадку - житимеш в гетто як рюські на Брайтон біч, або вали на свою батьківщину.
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Був по роботі(вибори 2016) в Brooklyn NY on Brighton Beach хочу тебе розчарувати-українську мову знає там кожний третій,а Kyiv bakery не викликає ні в кого роздратування.Придурків предостатньо скрізь,звичайно,але порівнювати емігранта з рашистом зомбованим чи цукровою ватою мародера я б навіть не намагався-небо і земля.
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Did get far with your Russian? People learn English here you moron and you know it! Asshole.
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Kyiv bakery мала дзюрка в стіні коло Ave P де торгують мацою твої однородці. Вони мають таке саме відношення до Києва і України як і ти, поц.
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И тут зрада......
Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 7919
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Спасибо за совет но пойдите нах.Мы уже доуважались нацменшиства в Крыму и на Донбассе,что там до оккупации рашкой практически уже не было украинских школ и украинского языка.
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Пока я вижу в Украине только дискриминацию украинского языка, как государственного особенно в книгах,кино, частично в ТВ. в гос. учреждениях Юга и Востока Украины. Украинский язык это не эстонский,не казахский, любой человек понимающий по русски прекрасно его понимает, т.е. дискриминация какая-то возможна только в разгоряченном мозгу всяких кремлядей. Поэтому все,что они говорят по языку высосано из пальца.
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я би не сказав, що расєяні розуміють українську мову.
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Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 6540 morbius2014
я би не сказав, що расєяні розуміють українську мову.

Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 5848
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Ви пробували з росіянами у Росії говорити українською мовою?
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Кацапи? Панімают? Вони нє панімают якщо українець їм щось каже па-рузге. Без "акання", "Ы-кання" і Ѓекання. Втім я кацапів бачив лише в аеропортах Бодрум та Даламан. П'яні самці у "лаптіх"-в'єтнамках, затуркані баби і шмаркливі діти.
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Принятый закон (5670Д) итак слишком итак слишком мягкий и даёт много свободы меньшинам. Но комплекс второсортности наше всё!
Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 1698
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Вот это ВОНЗИЛОВО)))
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Комісія куплена лоббістами кремля. Дати їй під хвіст і йти далі по шляху збереження і захисту державної мови.
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Вот нагнешься и дашь ей під хвіст
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послухати. сказати - дякуємо за поради i далi робити свою справу.




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Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 7524 Mora Zfayfer
послухати. сказати - дякуємо за поради i далi робити свою справу.

Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке - Цензор.НЕТ 6047
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Их просили дать свои рекомендации ещё полтора-два года назад. Они полгода шо-то там исследовали а потом дали заключение, что всё нормально! Желательно только переходной период пролить.
Вот только какого пуя они вылезли сейчас,когда их не просили???!!!
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правда. саме так було.
комiсiя вже давно була погодилась iз законом, лише рекомендувала подовжити перехiдний перiод.
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чего вы возбудились...обратите внимание - выводы комиссии носят "рекомендательный" характер...при том - по всем вопросам
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Закон придётся согласовывать с Венецианской комиссией, иначе Венгрия будет всё время мешать любым инициативам Украины по вступлению в ЕС и НАТО. А если Венецианская комиссия даст заключение, что закон соответствует нормам, а Венгрия всё ещё будет предъявлять претензии, то можно будет просить другие страны ЕС, чтобы вмешались и поставили венгров на место. К сожалению, перспективы Украины в какой-то степени зависят от Венгрии, а не наоборот. Это реальность и её нужно учитывать.
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Венецианская комиссия это обычные чиновники, которые действуют по шаблону. Иногда это правильно, иногда- наоборот. Ни в Италии, ни в Венгрии, ни в Словении за то, что человек разговаривает на государственном языке не убивают. В Украине - убивают. Как недавно в Бахмуте. Но чиновники в Венеции живут мире бумаг, обычаев, и понять, что в Украине нужно защищать именно Украинский язык они не могут. Западный уклад мыслей никогда не сможет понять, что творится в странах с византийским менталитетом
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