 Создает основания для дискриминации нацменьшинств, - Венецианская комиссия о Законе об украинском языке

Об этом сказано в выводе Венецианской комиссии, одобренном на сессии в Венеции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не смог установить необходимый в обществе баланс между популяризацией украинского языка и должным равным защиты языковых прав национальных меньшинств, считают члены комиссии.

Эксперты советуют Киеву приостановить имплементацию тех положений языкового закона, которые уже вступили в силу, до тех пор, пока в Верховную Раду не будет подан закон о нацменьшинства.

"Имплементация закона о государственном языке без законодательных рамок для защиты языковых прав нацменьшинств может привести к дискриминации людей, которые к ним относятся", - отмечается в заключении.

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Стремление украинских властей на законодательном уровне зафиксировать меры для продвижения государственного языка вполне понятно и оправдано, признают эксперты Венецианской комиссии. В то же время, по их мнению, языковая политика является чрезвычайно сложным и чувствительным вопросом в Украине, которой был и может стать в будущем источником напряжения внутри государства и причиной конфликтов с материнскими государствами национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

В Венецианской комиссии обратили внимание, что в нескольких важных сферах применения государственного языка закон позволяет параллельно использовать язык нацменьшинств, при этом ссылаясь на закон о нацменьшинствах. "Однако этот закон все еще не подготовлен", хотя "его следовало бы принять одновременно с законом о государственном языке, чтобы с самого начала обеспечить необходимый баланс", сказано в выводах.

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Поэтому эксперты призывают украинскую власть "пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о нацменьшинствах, привлекая к консультациям все заинтересованные стороны, особенно представителей национальных меньшинств и коренных народов".

В рекомендациях украинской власти эксперты Венецианской комиссии также советуют отменить положения закона о языке, которые "предусматривают дифференцированное отношение к языкам коренных народов, языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языкам национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

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Кроме этого, Киеву предлагают "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона или "по крайней мере ограничить его только нарушениями в общественной сфере и в крайних случаях".

Эксперты также советуют исключить из текста закона статью 1.6, в которой говорится об ответственности, установленной за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

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