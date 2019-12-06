 Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале "Национального корпуса".
Протесты партии прошли одновременно в 10 городах Украины и во Львовской области. В частности, это: Ивано-Франковск, Ровно, Запорожье, Харьков, Сумы, Винница, Конотоп, Кропивницкий и Одесса. Активисты пришли в приемные местных депутатов из ЗеКоманды с плакатами "Нет капитуляции", "Защитим украинскую землю", а также - мешками земли, символизирующие пролитую за родную землю кровь украинских военных.
Нардепам Национальный корпус передал свои требования о недопустимости снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли в интересах отдельных олигархов и иностранных компаний.
"Мы выразили наши требования о недопустимости отмены моратория на продажу земли в нынешних сложных условиях войны и экономической нестабильности. Также мы призвали "слуг народа" не сдавать страну транснациональным корпорациям путем разбазаривания украинской земли и не голосовать за законопроект об открытии земельного рынка во 2 чтении", - сообщили в Национальном Корпусе.
Заметим, что в некоторых городах активистам так и не удалось пообщаться с народными избранниками, ведь, несмотря на рабочий день, в приемных никого не оказалось. При этом патриоты отметили, что отдельные представители команды президента сейчас обслуживают бизнес-интересы американского трейдера Джорджа Сороса и именно поэтому лоббируют ликвидацию моратория на продажу украинской земли.
Также напомним, что 4 декабря 2019 в Киеве под стенами ВРУ прошла акция аграриев, которые выступили против открытия рынка земли в Украине. Возглавили акцию представители так называемого Объединенного штаба защиты украинской земли, в который также входят члены Нацкорпуса.
пусть за копейки эта земля будет в аренде в олигархов!!!
Альо, гараж. Заголовок не відповідає тексту.
ті ж ...нацкорпус...
тепер хай борються...
уже привыкли
Чи просто так, нишком, тишком, хочуть продати українську землю?
Як кредити будуть видавати на купівлю фермерами землі? Через Кабмін?
ЗЕМЕ́ЛЬНИЙ БАНК - іпотечний банк, основною діяльністю якого є надання послуг із земельного кредиту під заставу землі або іншого сільськогосподарського майна. Діяльність З. б. сприяє розвитку с. госп-ва, оскільки через них надають пільгові кредити аграр. сектору економіки, як правило, за рахунок держави або за її підтримки. У Рос. імперії існувала досить розвинена система З. б. Земел. кредит виник із заснуванням 1753 Держ. дворян. позик. банку. Перші З. б. у Рос. імперії з'явилися на укр. землях: 1864 в Одесі засн. Земський банк Херсон. губ., 1871 у Харкові О. Алчевський відкрив перший акц. З. б. 1882 створ. Держ. селян. поземел. банк, який 1883 відкрив свої відділ. у 9-ти губ., зокрема Київ. і Полтав., 1885 - Держ. дворян. З. б. Після перевороту 1917 більшовики націоналізували землю, тому перестав існувати й земел. кредит. Нині у США діють федерал. З. б., банки довгострок. с.-г. кредиту, банки з кредитування с.-г. кооперативів. Зі здобуттям незалежності в Україні також засн. низку земел., селян і фермер. банків. Проте в умовах платіж. й екон. кризи та, насамперед, через відсутність правового забезпечення застави землі спеціалізація З. б. не набула розвитку. Найпотужніший спеціаліз. агропром. банк «Україна» після приватизації (в осн. фіз. особами) практично трансформувався в універс. фінанс.-кредитну установу, яка не в змозі була надавати достатню кредитну підтримку с.-г. виробникам як через недостатність ресурсів, так і через високий ризик неповернення кредитів і неможливість їхнього забезпечення заставою землі.
Бо Аваков його друг (поки що)?
Песдякули,,а нацкорпус ще нацжони чи вде путріоти?
Нажаль, з другою складовою, там величезні проблеми.