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 Общество
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 Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли

Представители политической партии Национальный Корпус провели всеукраинскую акцию против снятия моратория и распродажи украинской земли. В рамках акции "Защитим украинскую землю" активисты отправились в приемные депутатов из партии "Слуга народа" по меньшей мере в 10 городах и передали им свои требования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале "Национального корпуса".

Протесты партии прошли одновременно в 10 городах Украины и во Львовской области. В частности, это: Ивано-Франковск, Ровно, Запорожье, Харьков, Сумы, Винница, Конотоп, Кропивницкий и Одесса. Активисты пришли в приемные местных депутатов из ЗеКоманды с плакатами "Нет капитуляции", "Защитим украинскую землю", а также - мешками земли, символизирующие пролитую за родную землю кровь украинских военных.

Нардепам Национальный корпус передал свои требования о недопустимости снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли в интересах отдельных олигархов и иностранных компаний.

"Мы выразили наши требования о недопустимости отмены моратория на продажу земли в нынешних сложных условиях войны и экономической нестабильности. Также мы призвали "слуг народа" не сдавать страну транснациональным корпорациям путем разбазаривания украинской земли и не голосовать за законопроект об открытии земельного рынка во 2 чтении", - сообщили в Национальном Корпусе.

Заметим, что в некоторых городах активистам так и не удалось пообщаться с народными избранниками, ведь, несмотря на рабочий день, в приемных никого не оказалось. При этом патриоты отметили, что отдельные представители команды президента сейчас обслуживают бизнес-интересы американского трейдера Джорджа Сороса и именно поэтому лоббируют ликвидацию моратория на продажу украинской земли.

Также напомним, что 4 декабря 2019 в Киеве под стенами ВРУ прошла акция аграриев, которые выступили против открытия рынка земли в Украине. Возглавили акцию представители так называемого Объединенного штаба защиты украинской земли, в который также входят члены Нацкорпуса.

Источник: https://censor.net.ua/n3163940
 
   
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Саме це і я хотів запитати: чому не коломИйський на заставці? Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли - Цензор.НЕТ 7676
Бо Аваков його друг (поки що)? Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли - Цензор.НЕТ 7676
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А дядя ***** тобі що наказав? Ріденько гидити на українських сайтах?
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Ходи мимо, член.
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и точно!
пусть за копейки эта земля будет в аренде в олигархов!!!
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Якби Зеленський оголосив повну мобілізацію, оголосив військовий стан, то порохоботи б кричали "ні війні", запам'ятайте це
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"Нацкорпус посетил приемных нардепов"
Альо, гараж. Заголовок не відповідає тексту.
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прийняли на ручки...той прийомні...
ті ж ...нацкорпус...
тепер хай борються...
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Бачили очi, що брали, тепер iжте, хочь повилазьте.
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Вони що сироти були))) "нацкорус посєтіл прийомних нардєпов")))
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Теория масонсва в ходу у незрелых мозгов.Помешайники движению Украины в Европу и НАТО.Не зря их не любил Джон Маккейн.Не борятся с Ватниками,а борятся с ЛГБТ.Солидаризовались с Ордой и Угорщиной в соросоненавистничестве.
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Нацкорпус домой не хочет приехать помитинговать к Портнову,Мертветчуку?я вижу эти две мрази избранные,бессмертные,прокуророры боятся,сбу не трогает,зебилы продолжают гнать на пороха а этих и не вспоминают что надо посадить да и пуйло говорит что кума не трогали как то спелись они все
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Хтось з тої гоп-компанії нарешті почне створювати ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК?
Чи просто так, нишком, тишком, хочуть продати українську землю?
Як кредити будуть видавати на купівлю фермерами землі? Через Кабмін?


ЗЕМЕ́ЛЬНИЙ БАНК - іпотечний банк, основною діяльністю якого є надання послуг із земельного кредиту під заставу землі або іншого сільськогосподарського майна. Діяльність З. б. сприяє розвитку с. госп-ва, оскільки через них надають пільгові кредити аграр. сектору економіки, як правило, за рахунок держави або за її підтримки. У Рос. імперії існувала досить розвинена система З. б. Земел. кредит виник із заснуванням 1753 Держ. дворян. позик. банку. Перші З. б. у Рос. імперії з'явилися на укр. землях: 1864 в Одесі засн. Земський банк Херсон. губ., 1871 у Харкові О. Алчевський відкрив перший акц. З. б. 1882 створ. Держ. селян. поземел. банк, який 1883 відкрив свої відділ. у 9-ти губ., зокрема Київ. і Полтав., 1885 - Держ. дворян. З. б. Після перевороту 1917 більшовики націоналізували землю, тому перестав існувати й земел. кредит. Нині у США діють федерал. З. б., банки довгострок. с.-г. кредиту, банки з кредитування с.-г. кооперативів. Зі здобуттям незалежності в Україні також засн. низку земел., селян і фермер. банків. Проте в умовах платіж. й екон. кризи та, насамперед, через відсутність правового забезпечення застави землі спеціалізація З. б. не набула розвитку. Найпотужніший спеціаліз. агропром. банк «Україна» після приватизації (в осн. фіз. особами) практично трансформувався в універс. фінанс.-кредитну установу, яка не в змозі була надавати достатню кредитну підтримку с.-г. виробникам як через недостатність ресурсів, так і через високий ризик неповернення кредитів і неможливість їхнього забезпечення заставою землі.
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Прикольно. Почему на заставке видео Сорос, если зеленые собираются дерибанить землю между собой, с запретом продавать цивилизованным иностранцам?
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Саме це і я хотів запитати: чому не коломИйський на заставці? Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли - Цензор.НЕТ 7676
Бо Аваков його друг (поки що)? Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли - Цензор.НЕТ 7676
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Потому, что Коломойский, чтобы получить индульгенцию от Трампа, нападает на Сороса...
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Вчора так радісно Нацкорпус вітав всіх з проголосованим за ініціативою слуг закону про надання добровольцям статусу УБД, який 6 років не могли приняти "патріоти",а сьогодні вже треба подачки від олігархів відробляти.
Песдякули,,а нацкорпус ще нацжони чи вде путріоти?
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О чем бы Зеленский не договорился в Париже, порошены скажут что это шкапитуляция, буть то договоренность"всех на всех" обмен военнопленными или симметричный отвод войск по всей линии соприкосновения или конец войне, они скажут "зрада", чего еще от гнид ждать
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тебе сколько годиков? какой конец войне? разве ***** разжигал войну что бы безрезультатно закончить? война закончится только при капитуляции украины или смерти *****. другого не существует
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Нацкорпус по защите земли эфективней других будет. Правда должна быть с кулаками тоже.
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з кулаками і з РОЗУМОМ.
Нажаль, з другою складовою, там величезні проблеми.
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Парадокс: селяне в основном все за то, чтобы иметь право продавать свою землю, но при этом против продажи земли.
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