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Все про:обстрел (8483) Донбасс (20133) операция Объединенных сил (1857)

 Враг с начала суток 6 декабря совершил 10 обстрелов. Травмирован 1 украинский воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "5 обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также 5 обстрелов укреплений Объединенных сил:

дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки - с станковых противотанковых гранатометов.

6 декабря, боевое травмирования получил один военнослужащий Объединенных сил".

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Источник: https://censor.net.ua/n3163938
 
 
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ВОТ КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 9 декабря переговоры, если враг стреляет?
А раша подвозит снаряды .
?????
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Який прєзєдєнт такими будуть і перемовини. Враг с начала суток 6 декабря совершил 10 обстрелов. Травмирован 1 украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6299
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Война... обстрелы.. а воин - травмирован... Споткнулся??? Что-то много стало травмированных... Хотя на войне это называется ранение.
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Колись всім тим військовим які виконували незаконні розпорядження зєбілів і замовчували втрати військових і брехали "бєз патєрь" прийдеться відповідати.
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Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!
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єто шо за новояз зебилоидный, - "боевое травмирование"? Скоро "боевые порезы" будут
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