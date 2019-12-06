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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1658) Донбасс (20133) нормандская четверка (849)

 Россия ждёт от саммита нормандской четверки дополнительных договоренностей, позволяющих прекратить конфликт на Донбассе, – Лавров

Россия ожидает, что "нормандский" саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надёжно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал Лавров.

"Наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы будем делать это, тем лучше для всей Украины", - добавил он.

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По словам министра, Россия также ожидает на саммите услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперёд.

Напоминаем, встреча лидеров Украины, Франции и Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163936
 
 
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границу под контроль ВСУ и мир наступил.
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Раша убралась из Украины - и мир сразу
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А ПиДа Рассея не хочет сказать когда вернет контроль над границей? Это прекратило бы войну в очень короткие сроки.
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Тетяна, може, й непогана...
Але у цьому дописі їй зовсім зле.
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Навіщо "ждать"? Виводьте війська і зброю з наших територій і буде мир!
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Які ж складнощі у раші вивести своїх головорізів і бойову техніку, а то складається враження, що на них Україна напала і воює...
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Заберите своих ихтамнетов, оружие и технику и не будет никакой войны на Донбассе, мерин.
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Прекратить не конфликт, а обстрелы и это можно сделать в мгновения ока. А то что рф делает это шантаж убийствами и калечениями.
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Оце відео треба х...лу перед зустріччю показати, буде йому серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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Закрийте свій "воєнторг", заберіть "іхтамнетов", а гроші віддайте на захист русськи в московії. От і все! "Конфлікт" випарується, як роса на сонці!
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