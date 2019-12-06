 Россия ждёт от саммита нормандской четверки дополнительных договоренностей, позволяющих прекратить конфликт на Донбассе, – Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надёжно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал Лавров.

"Наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы будем делать это, тем лучше для всей Украины", - добавил он.

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По словам министра, Россия также ожидает на саммите услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперёд.

Напоминаем, встреча лидеров Украины, Франции и Германии и РФ состоится в Париже 9 декабря.

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