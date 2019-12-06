EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  2073  16
Материалы по теме:
Все про:СБУ (14102) потери (1736) наемники РФ (978)

 Наемники "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего офицера спецназа СБУ Каплунова

Террористы "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Украина продолжает переговоры с представителями "ДНР" для возвращения семье тела погибшего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из серой зоны, - Бутусов

"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшим на Донбассе полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову

Напоминаем, 1 декабря во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Источник: https://censor.net.ua/n3163933
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Понять,простить,амнистировать,привилегироать
 показать весь комментарий
 
 
Хай Сівоха домовляється. Вибачиться і пропрацює "чорним тюльпаном"
 показать весь комментарий
 
 
напишіть тому лайну на фейсбук, коментарі були відкриті
 показать весь комментарий
 
Ці рашинські вилупки бояться і ненавидять навіть неживих українців, як з ними наводити мости.
 показать весь комментарий
 
 
no comment.........
P.S. орки-мрази еще и условия выставляют.........😡
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дээнэровцы заявили что тело отдадут только родителям погибшего
 показать весь комментарий
 
ну как можно было при отсутствии огневого контакта бросить тело такого бойца...???
кучу оружия-бп-снаряжения и спецтехники...???
почему не оборонять-вызвать бронь-эвакуировать всё...???

рс= тело бойца со всем гамузом бандиты забрали только через сутки...
 показать весь комментарий
 
це ще раз доводить неправдивість офіційної версії.
інакше тіло не опинилось би у рашистів.
чому вони були поруч ?
диверсанти заходили ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну как можно было при отсутствии огневого контакта бросить тело такого бойца...???

Как? Бегством они спасались-вот как!
 показать весь комментарий
 
Дикуни і виродки.
Вам одна дорога - в пекло.
 показать весь комментарий
 
 
А Старший казав що будуть спільні патрулі Наемники "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего офицера спецназа СБУ Каплунова - Цензор.НЕТ 3572
 показать весь комментарий
 
Выкуп хотят от родственников. "Русский мир" он такой, варварский.
 показать весь комментарий
 
 
кто там за амнистию выступал?????????????????
 показать весь комментарий
 
хочется чтобы те, кто хочет простить и понять, вступили бы в переговоры по выдаче тела, может любовь к ближнему и готовность простить поможет им в переговорах..., потом пусть пообщаются с родственниками и детьми, объяснят им что нибудь про взаимопонимание....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх