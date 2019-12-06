 Наемники "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего офицера спецназа СБУ Каплунова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне.
"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 1 декабря во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
(........................)
P.S. орки-мрази еще и условия выставляют.........😡
кучу оружия-бп-снаряжения и спецтехники...???
почему не оборонять-вызвать бронь-эвакуировать всё...???
рс= тело бойца со всем гамузом бандиты забрали только через сутки...
інакше тіло не опинилось би у рашистів.
чому вони були поруч ?
диверсанти заходили ?
Как? Бегством они спасались-вот как!
Вам одна дорога - в пекло.