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 Интерпол отказался искать похитителей и убийц крымского татарина Аметова - первой жертвы оккупации полуострова

Интерпол отказал прокуратуре Автономной республики Крым в объявлении в международный розыск предполагаемых похитителей крымского татарина Решата Аметова, замученного в начале марта 2014 года.

Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявил прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура АР Крым обратилась с соответствующим запросом в Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола для объявления подозреваемых в международный розыск и выставления "красных карточек"", - пояснил он.

По словам Поночовного, у Интерпола были свои аргументы для отказа в объявлении в розыск. Так, в организации сослались "на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в не предусмотренных законом вооруженных формирований".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Похищение крымского татарина Аметова, убитого за антироссийский протест в АРК. ВИДЕО

Напомним, крымский татарин Решат Аметов – первая жертва российской оккупации Крыма. 3 марта 2014 года он вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе. Аметов был похищен с пикета. 16 марта было найдено его тело со следами пыток.

Прокуратура АРК сообщила, что установила личности похитителей и убийц Аметова. По данным следователей, это 2 "бойца" НВФ "Самооборона Крыма" - Александр Баглюк и Александр Руденко. Ими руководил бывший военнослужащий ВС России Евгений Скрипник.

Всех троих подозревают в в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в убийстве Аметова Скрипник является соратником террориста Гиркина и участвовал в похищении "альфовцев" в Славянске в 2014 г., - правозащитница Томак

Источник: https://censor.net.ua/n3163932
 
 
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шо проблема татарам їх знайти і покарати? В Інтерполі кацапи рулять.
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Хорошо что запрос от кацапов на Мазура приняли.
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Тобто інтерпол не має права розшукувати і представників ІДІЛ, та інших терористичних груп? Цікавий прецедент ті дебіли створили.
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где штаб квартира Интерпола.. во Франции а Макрон у нас кто денщик Путина.. какие еще нужны аргументы?????
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интерпол стал цепной собачкой рашки - это позор для такого органа...после этих слов им остается только розыск пропавших котов...
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Интерпол никогда не был и не будет "цепной собачкой рашки", у организации есть правила и она их придерживается.
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