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 Происшествия, Общество
  2003  18
Все про:Нацполиция (10518) смерть (6264) Бахмут (Артемовск) (274) Мирошниченко Артем (1)

 Смерть волонтера в Бахмуте: полиция переквалифицировала дело о нападении на Мирошниченко

После смерти волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко, которого в конце ноября жестоко избили на улице, полиция переквалифицировала уголовное производство по данному инциденту на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В рамках расследования полицейские провели осмотры места происшествия, обход домов, расположенных вблизи места преступления. Оперативники и следователи установили и отработали видео с камер наблюдения, которое приобщено к материалам уголовного производства.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский

Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. Вчера, 5 декабря, вечером мужчина скончался.

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.

Источник: https://censor.net.ua/n3163927
 
   
 Топ комментарии
 
Він вбивав, бо його дратувала українська мова.
Отаке в нашій країні робиться..
Думаю, прийшов час для добра з кулаками.
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Так какой говорите язык в Украине притесняется? Что то не слышал чтобы когда нибудь кого то убили за росийския язык. А вот за украинский ето не первое убийство
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Посадити відморозків, но не за місцем проживання, а десь в Тернополі або у Рівному, тут навчать як любити Батьківщину і українську мову.
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Він вбивав, бо його дратувала українська мова.
Отаке в нашій країні робиться..
Думаю, прийшов час для добра з кулаками.
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И кто там возмущался , что кидались какашками за руськую мову? Это кацапьё УБИВАЕТ за украинскую, на территории Украины!
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Так какой говорите язык в Украине притесняется? Что то не слышал чтобы когда нибудь кого то убили за росийския язык. А вот за украинский ето не первое убийство
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Які батьки,такі і діти!Повинна бути увага журналістів та людей до суду над вбивцею!
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Раньше убивали патриотов в ОРДЛО, а сейчас уже и нашей территории .Конечно ЗЕ устраивает сепарню.А где же Свобода , Правый сектор ? Ответ в жопе !!! Все больше убеждаюсь что это ФСБешные выкормыши появляются тогда , когда нужно сделать картинку для рос.ТВ !
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Суд отправил подозреваемого под домашний арест...
За убийство... Слава Зеленскому...
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Прицопане, міняй методичку. 06.12.19 17:03 "Венецианская комиссия рассматривает судебную реформу Зеленского"
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Посадити відморозків, но не за місцем проживання, а десь в Тернополі або у Рівному, тут навчать як любити Батьківщину і українську мову.
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Не пишуть головного, що напад був скоєний на грунті ненависті до української мови.
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Треба якнайширше інформувати, що вбили саме за вживання рідної української мови в Україні.
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Згоден.... Якщо цей суд не зробити максимально публічним, то такі прояви українофобії на Сході будуть повторюватися знову і знову.... Безкарність породжує вседозволеність....
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Суд должен быть публичным... лучше всего на одном из украинских каналов.... Со всеми подробностями..... За что убивал?... За какие слова, и за какую украинскую речь? И влепить подонкам по-полной.... лучше всего пожизненное..... Чтобы так называемые русскоговорящие Донбасса или местная вата, и близко не подходила к украиноговорящему.... сто раз подумала, стоит ли человека за МОВУ бить или убивать!!!!!!
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"Покидьок, що вбивав людину , студент педучилища, в суді забажав перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української і лепетала перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу , тому що у покидька ранімая душа. Тому і громадськість видворили з залу суду, а далі, мабуть, вже разом гаварілі на понятном язике, тому що обрали допоміжний захід- домашній арешт. І щуку кинули у річку!" https://www.facebook.com/m.sonyachna/posts/2594968447216172

Вчителі.Адвокати.Судді. Дно.
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