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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1686) туалет (57) школа (1952) Новосад (53)

 Планируем закрыть вопрос с уличными туалетами в сельских школах Закарпатья до следующего учебного года, - Новосад

С уличными туалетами в сельских школах Закарпатья должно быть покончено в течение 2020 года. В следующем году правительство выделит на завершение программы создания нормальных школьных туалетов 26 млн гривен.

Об этом заявила министр образования Анна Новосад на пресс конференции в Закарпатской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Туалеты на улице - это то средневековье, которое мы не имеем права допустить в современной Украине. Каждый ребенок в нашей стране имеет право на достоинство. Предыдущее правительство в это инвестировало, поэтому, большая часть уличных туалетов наконец были перенесены в помещение. Наша задача - завершить этот процесс", - сказала Новосад.

Она отметила, что сейчас на Закарпатье 102 школы с туалетами на улице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В стране 680 школ имеют туалеты на улице. Больше всего таких школ на Закарпатье. Это "позорное явление" - Гриневич

"В следующем году мы как правительство адресно выделим на это 26 млн гривен. Из разговора с представителями Закарпатской ОГА сегодня я поняла, что здесь это поддержит также власть на местах. Надеемся, что к началу следующего учебного года в закарпатских школах этот вопрос будет закрыт", - отметила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3163926
 
 
 Топ комментарии
 
Можно взамен уличных запустить систему электронных туалетов...)
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Х¿йовий Пропов†дник‏ @resurrecti0n_ua 27 мин.27 минут назад

Пріпіздент зиленской: немедленно снизить тарифы!
-Гончарук: у меня есть революционная идея на 30% снизит платежки!
-Нарид: нунаканецта! Вот нито шо баригі - утіпляйтесь, ікономне, теплиєкридити.учитесь! -Гончарук: готовы?- нада утіплятся и ікономить!
-Нарід: ********************.
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Разве в укратнских школах есть уличные туалеты?
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а шо,скучаешь рядом с унитазами,кацапырло?
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Шо сказать то хотел, лаптеногий? На кацапии срут в ведра, а опосля выливают в окно. И это порядок вещей. 100 км ат Мацквы канализации нетути... Дикие люди...
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Да я нашёл уже почему в Закарпатских. Там мальчонка недавно в туалете провалился. К счастью жив-здоров, не считая психологической травмы конечно. Наверное поэтому и вопрос был именно про Закарпатье.
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Можно взамен уличных запустить систему электронных туалетов...)
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А якщо так званий вуличний туалет не дощанийЮ як в москалів, а окремий будиночок де є світло опалення і гаряча холодна вода? Чи новосад треба щоб обов'язково у школі смерділо гівном, і тільки цим вона вимірює цивілізованість.
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Я колись в Норвегії, на віддаленому гірському перевалі, відвідував такий туалет з дизель-генератром, освітленням і гарячою водою. Враження залишились на все життя.
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Покончат с уличными туалетами, а потом обяжут школьников носить памперсы...
Креативно, метафизично и метафорично...)
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Сначала уберут уличные туалеты, затем закроют эти школы под предлогом отсутствия туалетов
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нарешті міністерка справжньою роботою займеться... тувалєти мають стати показником роботи міністерства освіти!!! бо шо то за жість без тувалєта... по 3 тувалєта в кожне село!! і так років через 5 можна і за освіту взятися
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