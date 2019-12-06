 Планируем закрыть вопрос с уличными туалетами в сельских школах Закарпатья до следующего учебного года, - Новосад

Об этом заявила министр образования Анна Новосад на пресс конференции в Закарпатской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Туалеты на улице - это то средневековье, которое мы не имеем права допустить в современной Украине. Каждый ребенок в нашей стране имеет право на достоинство. Предыдущее правительство в это инвестировало, поэтому, большая часть уличных туалетов наконец были перенесены в помещение. Наша задача - завершить этот процесс", - сказала Новосад.
Она отметила, что сейчас на Закарпатье 102 школы с туалетами на улице.
"В следующем году мы как правительство адресно выделим на это 26 млн гривен. Из разговора с представителями Закарпатской ОГА сегодня я поняла, что здесь это поддержит также власть на местах. Надеемся, что к началу следующего учебного года в закарпатских школах этот вопрос будет закрыт", - отметила министр.
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