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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (541) госдолг (412) МВФ (2767) Маркарова (97)

 Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова

Предельный размер государственного долга Украины относительно ВВП нужно кардинально уменьшить - с 50% в 2019 году до 40% в 2024 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы очень четко для себя определили, что предельный объем государственного долга относительно ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году это 52,3%, в 2019 году - 50%, в 2020 году - 45,3%. И в 2024 году он должен составить не более 40% ", - сказала Маркарова.

Она отметила, что в 2019 году поставленные цели по управлению долгом были достигнуты.

Маркарова также подчеркнула, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом выполняется, "а когда мы из нее випустимся и нам не нужна будет поддержка МВФ, тогда основой для инвесторов станут исключительно наши долгосрочные трехлетние бюджеты, и мы увидим, что это отразится в рейтинге (Украины. - Ред.)".

Напомним, ранее Маркарова заявляла, что что через год-два государственный долг перестанет быть проблемой.

Также сообщалось, что Кабмин создаст агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины. В правительстве рассчитывают, что таким образом вопрос государственного долга удастся деполитизировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/n3163922
 
 
 Топ комментарии
 
Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4490 Маркарова вже може писати сценарії для кварталу..... за останні місяці набрали боргів, як сука блох..... ще й під 15%
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще Сукабеева вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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Ну, раз должен, так тому и быть.
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Маркарова вже може писати сценарії для кварталу..... за останні місяці набрали боргів, як **** блох..... ще й під 15%
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так то маркарова долги набирает? Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3665
не зелеправительство?
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борги набирає Україна, через довбнів при владі..... подивись, який дефіцит бюджету, станом на 1.12.2019
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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з 1.09.2019 продали ОВДП більше, ніж на 40 млрд грн....під 15% річних
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а интересно, эта маркарова госдолг США видела
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США ничего не должны, потому что долг в долларах и они могут напечатать любую сумму в долларах или эммитировать в электронном виде.
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