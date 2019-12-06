 Массовый подкуп врачей: представители группы фармкомпаний потратили 140 млн грн на то, чтобы медики выписывали именно их препараты

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинским препаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 000 000 гривен", - сказано в сообщении.

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Чтобы получить средства на взятки врачам, представители группы фармкомпаний уклонялись от уплаты налогов. Они заказывали рекламные услуги или услуги по проведению медийных мероприятий, деньги за них переводили на карточки подконтрольных ФОПов, а услуги на самом деле никто не предоставлял.

Оперативники провели обыски дома у предполагаемых участников "схемы".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

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Наказание по первой из этой статей составляет штраф от 5950 до 11 900 гривен либо ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.

Санкция по второй из этих статей – штраф от 255 000 до 340 000 гривен, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.