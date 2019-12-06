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Все про:лекарства (845) подкуп (520) Нацполиция (10518) правоохранительные органы (665) врачи (655) фармрынок (31)

 Массовый подкуп врачей: представители группы фармкомпаний потратили 140 млн грн на то, чтобы медики выписывали именно их препараты

Полиция разоблачила "схему" подкупа врачей, организованную представителями одной из групп фармацевтических компаний. Медикам платили за то, чтобы они назначали своим пациентам препараты производства именно этих компаний. Потраченные на это 140 млн гривен получили путем уклонения от уплаты налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинским препаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 000 000 гривен", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за подделку лекарств

Чтобы получить средства на взятки врачам, представители группы фармкомпаний уклонялись от уплаты налогов. Они заказывали рекламные услуги или услуги по проведению медийных мероприятий, деньги за них переводили на карточки подконтрольных ФОПов, а услуги на самом деле никто не предоставлял.

Оперативники провели обыски дома у предполагаемых участников "схемы".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ. ФОТО

Наказание по первой из этой статей составляет штраф от 5950 до 11 900 гривен либо ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.

Санкция по второй из этих статей – штраф от 255 000 до 340 000 гривен, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3163921
 
 
 Топ комментарии
 
Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду.

Клоуны. Та это десятилетиями происходит. Как и то, что, для того чтобы (условно говоря) у человека занозу из пальца вытянуть, его на узи и мрт отправляют. Врачи - такие же взяточники и вымогатели, как и судьи.
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Удивили.Ты вы шо? А цены в аптеках при больницах почему больше чем в аптеках вне больниц?
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Если врач посылает пациента в конкретную аптеку, лабораторию, как правило это уже "схема" в которой есть "интенрес" доктора.
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Та ну вывсеврети. Дохтур Супрун же поборола фармакологическую махфию под чутким руководством сивочолого гецьмана.
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Тебе дураку про Роттердам+ уже разложил по полкам несколько раз, не доходит, разложить по медреформе? Дойдет?
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Боты,учите английский,неправильно написали.Или главный зебил не дает денег на аглийский?
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Чмошник, ну нах этот гамноплев? По этому ролику уже было расследование, которое привело на засРашку, а прокуратура Панамы расследовало и закрыла все дела по эпизодам.
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Удивили.Ты вы шо? А цены в аптеках при больницах почему больше чем в аптеках вне больниц?
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А это как в буфете театра: ресторанная наценка ...
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потому что аптека платит за помещение больнице.
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А остальные лекарства на газетке на улице расстелили, и торгуют?
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Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду.

Клоуны. Та это десятилетиями происходит. Как и то, что, для того чтобы (условно говоря) у человека занозу из пальца вытянуть, его на узи и мрт отправляют. Врачи - такие же взяточники и вымогатели, как и судьи.
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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Если врач посылает пациента в конкретную аптеку, лабораторию, как правило это уже "схема" в которой есть "интенрес" доктора.
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А якщо хворий приповзає чи його привозять на ношах, чи везуть в морг, це здається також чиясь схема, мудаче? Массовый подкуп врачей: представители группы фармкомпаний потратили 140 млн грн на то, чтобы медики выписывали именно их препараты - Цензор.НЕТ 4312
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У тебя похоже тяжелый случай, я пишу о реальных схемах, а не о ургенте.
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воно таке було завжди, тільки хтось з лікарів вівся на це а хтось ні
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Лет 20 назад этого еще не было. Коньяк и шоколадка были самой распространенной "взяткой".
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тоді і ціни були адекватні як ціни поповзли, то і .................
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схема есть уже в самом понятии медпредставник фармакомпании ....... и их тысячи,если не десятки тысяч
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Зробили відкриття. Цим займаються всі фармфірми. І не тільки в Україні.
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А ПАТОМ ВРАЧИ ЖАЛУЮТСЯ ЧТО ЗАРПЛАТА МАЛЕНЬКАЯ! НУ ТАК САМИ ЖЕ ВЗЯТОЧКИ БЕРУТ А ПОТОМ НОЮТ
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а зарплата таки маленька, по совдепівському звичаї, тому потрібно вибирати між моргом і ЛІКАРНЕЮ, по кацапські "БОЛЬНИЦЕЙ"
Маєш гроші їздиш на авто, немаєш грошей, їздиш "на двох"
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членам ЦИК,Судьям,прокурорам,****** народа ,чинушам зарплату дали мотивируя не дадим больших зарплат ... будут брать взятки, а теперь вопрос ,а чем врачи хуже ?
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Может врачей не тому учат в медуниверситетах?
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а что в юруниверситетах учат любить право за бабки ?
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это вопрос на вопрос к вам, нельзя от одних права требовать за бабки , а от других здоровья без бабок а из любви к профессии
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Так потому и берут, что зарплата мизерная
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ти їхні ставки бачив? Медсестри втікають з лікарень
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Да если зацепить аптечные киоски в больницах, то окажется, что лекарства в них - это бесплатные лекарства предназначенные для больных стационара, причем дележ происходит в открытую, не стесняясь, сразу по привозе, в присутствии пациентов.
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Гады , а не врачи! Зарплаты как у Коболева и судей ВС, а им мало! То больничные продают, то с аптеками сотрудничают! Уменьшить зарплаты , хотя бы до министерских, чтобы знали как баловаться!
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Про лаборатории. Сейчас врачи спрашивают, в какую лабораторию пациент хочет пойти. Потом дают направление на фирменном бланке той фирмы, которую выбирает пациент.
Но проценты свои то всё равно получит врач.
А за все премиальные платит пациент
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Вот с этим страховая медицина успешно борется.
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Бывает, что Сначала вы оплачиваете. Потом вам деньги возвращают.
Но контроль, конечно , будет выше. Необоснованных анализов, обследований уже не будет
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Это спонсоры медицины. Чтоб врачи совсем не загнулись от безденежья. И чтоб пациент получил нужный препарат, а не паленый.
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За это нужно сразу врача увольнять с волчьм билетом.
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Люди, из чувства самосохранения: если врач вам навязыварт определенное лекарство и только в определенной аптеке- СРАЗУ БЕГИТЕ .
Хороший врач скажет вам еще более дешевые аналоги и предложит варианты. И рисковать своей репутацией побоится
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Вот поэтому вам, дыбилам, Суприн пыталась обязать врачей в рецептах писать не название конкретного лекарства конкретной фирмы, а ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО.
Но дыбилы типа

Alex Rozhenko

Та ну вывсеврети. Дохтур Супрун же поборола фармакологическую махфию под чутким руководством сивочолого гецьмана.
этого не в силах понять...
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