 Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации

Об этом сообщил член кадровой комиссии ГПУ Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за сегодняшний день 7 из 14 прокуроров не прошли собеседования, а всего за неделю не прошло 16 из 48 прокуроров.

"Проблемы стандартные: необъяснимые источники происхождения средств в отношении имущества родственников / друзей, которыми пользуются прокурорские семьи; слабые профессиональные качества, которые не позволяют полноценно реализоваться в рамках работы в ГПУ; сомнительные достижения в научной области при наличии соответствующей степени", - написал Леменов, добавив, что нескольких прокуроров оставили в Генпрокуратуре с просьбой подтянуть свой уровень знаний.

Он также дал совет тем прокурорам, которым еще предстоит пройти собеседование: "Не скрывайте реальное положение дел за своими "объяснениями". Сразу видно, где человек говорит правду и пытается по-настоящему детализировать ситуацию, а где - просто обманывает и манипулирует".

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Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.