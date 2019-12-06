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 Общество
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Все про:ГПУ (9535) Переаттестация (118) Леменов Александр (12)

 Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации

По итогам первой недели финала переаттестации прокуроров ГПУ в виде собеседований отсеялось 16 человек.

Об этом сообщил член кадровой комиссии ГПУ Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за сегодняшний день 7 из 14 прокуроров не прошли собеседования, а всего за неделю не прошло 16 из 48 прокуроров.

"Проблемы стандартные: необъяснимые источники происхождения средств в отношении имущества родственников / друзей, которыми пользуются прокурорские семьи; слабые профессиональные качества, которые не позволяют полноценно реализоваться в рамках работы в ГПУ; сомнительные достижения в научной области при наличии соответствующей степени", - написал Леменов, добавив, что нескольких прокуроров оставили в Генпрокуратуре с просьбой подтянуть свой уровень знаний.

Он также дал совет тем прокурорам, которым еще предстоит пройти собеседование: "Не скрывайте реальное положение дел за своими "объяснениями". Сразу видно, где человек говорит правду и пытается по-настоящему детализировать ситуацию, а где - просто обманывает и манипулирует".

Читайте также: Финал переаттестации прокуроров ГПУ стартовал: 769 человек пройдут проверку на компетентность, этику и добропорядочность

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163920
 
 
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Вони ще зеДепутатів не перевіряли! Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации - Цензор.НЕТ 3318
Оце концерт буде
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Хотелось бы узнать: Асудьиих кто? Там с имуществом все впорядке?
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У остальных 32 профессионалов всё имущество переписано на родственников...)
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Обнадійливий результат. Ми думали буде гірше.
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Вот с с сомнительным имуществом не согласен, все имущество нажито не посильным трудом и очень рискованным.
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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Вітаю з ДНЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ! Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации - Цензор.НЕТ 6747
Слава Україні!
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Не кожний птах долетить до середини Москви-ріки Сомнительное имущество и низкие профессиональные качества: 16 из 48 прокуроров не прошли финальную часть переаттестации - Цензор.НЕТ 2730
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Ничего страшного! Они подтвердят свой профессионализм, когда ЕСПЧ присудит штраф за незаконное увольнение ...Ну, а заплатит народ...
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Это "птенцы" Луценко. Сколько их еще осталось?
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