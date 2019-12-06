EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1052  7
Материалы по теме:
Все про:расследование (2621) Труба (238) ГБР (776) Кирилл Тлявов (23)

 Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых - всех, кто был участником того трагического события", - сообщил он.

Далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц.

Труба верит, что наказание будет справедливым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР готовит проект подозрения относительно незаконного назначения Семочко в Службе внешней разведки, - Труба

"Спасибо следователям за профессиональную работу. Безусловно, жизнь ребенка не вернуть, но привлечь виновных к ответственности - наша обязанность", - подытожил он.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инспектору полиции Приходько сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163914
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думаю что нет и дело рассыпется, но у Трубы сейчас жопа горит и ему нужен результат, а что там потом будет его мало тревожит
 показать весь комментарий
 
 
Ангелочку земля пухом. Це жахіття. Як і те що зараз в Одессі.
Винних до суворої відповідальності, що найменьше це має бути для них зламане життя.
 показать весь комментарий
 
 
Нет оружия и признаний...соответственно не будет и реального срока!
Вот и все...мусора кроют мусоров.

Ребенку земля пухом...
Погиб из за двух тупых СКОТОВ...
подвесить бы их за одно место и содрать кожу...
 показать весь комментарий
 
 
Бедный ребенок, Царство Небесное. Соболезнование родителям. Твари в погонах должны сидеть в тюрьме
 показать весь комментарий
 
 
А полиция уже не занимается расследованием.???
 показать весь комментарий
 
Цыплят по осени считают. Труба отчитался перед увольнением за преступления совершенные с участием полицейских. Теперь будем ждать результаты расследования записанных разговоров самого Трубы. Привлечение виновного в "скомпилированной " аудиозаписи - обязанность правоохранительной системы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх