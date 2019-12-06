 Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Кучерявого Игорь Мокин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, о подозрении сообщили представители СБУ и прокуратуры АРК по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Взять комментарий у самого Кучерявого изданию пока не удалось. В одном из отелей Херсона, где, по предположению СМИ, может проживать Кучерявый, корреспонденту "Крым.Реалии" сообщили, что "не имеют права разглашать информацию о клиентах".
О задержании контрразведкой СБУ на административной границе между Крымом и Херсоном, на пункте пропуска "Каланчак", члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого стало известно 3 декабря. На следующий день в СБУ сообщили, что Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским загранпаспортом.
Так я ее сварю и сьем если посадят)))
Дуже повільно.
Може ветеринарний отримує скоріше?
Кто задержал этого клоуна и передал его в СБУ?
Батальон "Аскер"
Об этом сам придурок Ислямов всем сообщил.
А кто это?
А это представители НВФ,которые в 2015 году ЛЭП взорвали.А потом блокаду Крыма устроили.
Они не входят в состав ВСУ никому не подчиняются и никем не контролируются,в том числе и Президентом Украины.
А раз так,то о чем с этим президентом можно разговаривать?
И Украина опять в дерьме.