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 Общество
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Все про:Единая Россия (240) Крым (22144) Херсонщина (846) Кучерявый (1)

 Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении

Члену партии "Единая Россия" из оккупированного Севастополя Игорю Кучерявому, который после задержания контрразведкой СБУ находится в Херсоне, украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Кучерявого Игорь Мокин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, о подозрении сообщили представители СБУ и прокуратуры АРК по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Взять комментарий у самого Кучерявого изданию пока не удалось. В одном из отелей Херсона, где, по предположению СМИ, может проживать Кучерявый, корреспонденту "Крым.Реалии" сообщили, что "не имеют права разглашать информацию о клиентах".

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Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении 01

О задержании контрразведкой СБУ на административной границе между Крымом и Херсоном, на пункте пропуска "Каланчак", члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого стало известно 3 декабря. На следующий день в СБУ сообщили, что Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским загранпаспортом.

Источник: https://censor.net.ua/n3163913
 
 
 Топ комментарии
 
Ниче так задержали - "проживает в отеле Херсона" "Единороссу" Кучерявому, задержанному во время поездки за украинским загранпаспортом контрразведкой СБУ, сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 5900
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ПРОСТО ПАРОДИЯ УБИЙЦІ СЕПАРІ ЕЗДЯТ СВОБОДНО И ИМИ НЕ КТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
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Ниче так задержали - "проживает в отеле Херсона" "Единороссу" Кучерявому, задержанному во время поездки за украинским загранпаспортом контрразведкой СБУ, сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 5900
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дело в том, что кр. б. писал вчера о том что шыкаладная гэбня уже отпустила кудрявого.
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У Вас календарь не перевернут, гэбня зеленая.
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Надеюсь, предателю на зоне кучеряво будет житься Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 5719
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на какой зоне?))) Его никто не арестовывал
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На даче, на горыщи, шапка лежит дедова, меховая.
Так я ее сварю и сьем если посадят)))
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Я более чем не верю зеленой плесени, но тут конкретный калиброваный предатель. Клейма негде ставить. Побоятся разголосу. Как минимум, кандидат на обмен...
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Так уже отпустили, осталось только обуть лыжи.
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ПРОСТО ПАРОДИЯ УБИЙЦІ СЕПАРІ ЕЗДЯТ СВОБОДНО И ИМИ НЕ КТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
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Может ему лучше проживать в хостеле у Деда Лукьяна, а не в отеле Херсона?!
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Пишут что его юридически не задерживали, он просто сотрудничает с СБУhttps://interfax.com.ua/news/general/628581.html
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Вы вообще лЯглы под *****, причем всей страной. Так что заткнись, шалава прокацапская Єдиноросу Кучерявому, затриманому контррозвідкою СБУ під час поїздки за українським закордонним паспортом, повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 4387
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Крисянин за украінським борщем засумвав.
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Виписати путівочку на "курорт" за гратами, а не в отелі зберігати.
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То що, паспорт йому ще не зробили?
Дуже повільно.
Може ветеринарний отримує скоріше?
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Україна повинна негайно! видати нові паспорти всім громадянам які реально живуть в Україні. Велика кількість українських паспортів старого, тобто діючого зразка, захоплена ворогом в Криму і на Донбасі. Пенсіонери ОРДЛО які вже давно повиздихали отримують українські пенсії, а про прокацаплених дебілів з Криму і ОРДЛО, які дискредитують Україну подорожуючи з нашими паспортами я нічого гарного сказати не можу - вата є вата. Досить! Погралися в "одумайтесь" і пора припиняти фінансування тероризму виплачуючи пенсії сепарським "козлам". "Народ Данбаса" - люди другого сорту і вони мають чітко це усвідомлювати, а утримувати пенсів окупованих територій згідно Міжнародного Права має окупант.
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Если его посадят,то это будет лучший подарок Путину перед саммитом.
Кто задержал этого клоуна и передал его в СБУ?
Батальон "Аскер"

Об этом сам придурок Ислямов всем сообщил.

А кто это?
А это представители НВФ,которые в 2015 году ЛЭП взорвали.А потом блокаду Крыма устроили.
Они не входят в состав ВСУ никому не подчиняются и никем не контролируются,в том числе и Президентом Украины.
А раз так,то о чем с этим президентом можно разговаривать?
И Украина опять в дерьме.
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"Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении" - вот это и была цель кремлёвского мясника, чтобы воевать на территории Украины, и чтобы Украина судила своих коллаборантов, как было и в средневековье, ничего нового, т.е. этот человекоподобный примат не способен стать человеком, чтобы созидать, создавать что то новое, умишки хватает только агрессию, воровство и убийство.
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А скільки таких "кучерявих" подорожує з паспортами України. Репрезентують Україну, бидло кацапське.
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А как же идеалы "Русского мира" совмещаются с украинскими загранпаспорами? Взрыв мозга для ватника.
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