 Венецианская комиссия рассматривает судебную реформу Зеленского

Во время заседания, в частности, будет рассмотрена судебная реформа Владимира Зеленского, начатая с принятием скандального законопроекта 1008 о деятельности органов судейского управления (ныне это уже действующий Закон 193-IX от 16.10.2019).



Законом, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое (с 200 до 100), ликвидация Высшей квалифкомиссии судей и создание новой, расширение полномочий Высшего совета правосудия, пишут Українські новини.



Вопреки настояниям международных партнеров, бизнеса и общественности, парламентарии дали зеленый свет реформе, не дождавшись рекомендаций Венецианской комиссии, которые должны быть приняты сегодня. В распоряжении издания оказался проект Заключения (относительно изменений в части правового регулирования деятельности верховного суда и органов судейского управления), датированный еще 22 ноября.



Венецианская комиссия отмечает, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу, и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного Суда, по мнению Комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше".



Что касается предложенных Президентом Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской Комиссии "они являются преждевременными, поскольку внедряются в важный период оценки всех судей первой и апелляционной инстанций, а [...] результатом освобождения членов ВККС 7 ноября 2019 является полное приостановление процедур назначения судей местных и апелляционных судов, что вызывает глубокое беспокойство".



Также в Венецианской комиссии возникли возражения по сокращению количества судей Верховного Суда. "Сокращение количества судей приведет к еще большей задержки рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 дел), Верховный Суд не сможет принимать должным образом обоснованы судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в проекте Заключения Венецианской комиссии. В этом контексте Комиссия также предостерегает Украину в том, что повторное реформирования после выборов является сигналом как для судей, так и для общественности, что "пребывание судей Суда на должностях зависит от воли большинства в парламенте. Это создает очевидную угрозу независимости судей и роли судебной власти в свете статьи 6 Конвенции", - убеждены эксперты Комиссии.



В итоге, Венецианская комиссия рекомендует Украине исключить положения по сокращению количества судей Верховного Суда, а реформу сосредоточить на судах первой и апелляционной инстанций.



Напомним, что первые негативные сигналы относительно предложенных Президентом Зеленским изменений в деятельности судебной власти, Украина получила еще на этапе рассмотрения законопроекта в Парламенте. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создания новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия ". Совет Европы также обеспокоен законом. "В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - говорилось в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович- Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.



А в день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоена оценкам, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет на решение Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрение процессуальных фильтров в кодексах "