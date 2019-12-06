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Все про:ВР (24112) Геращенко Ирина (1462) Европейская Солидарность (182)

 Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что их фракция - это "настоящий парламентский спецназ, который уважают даже оппоненты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"В условиях информационной ежедневной арт-атаки уклонистов о том, как все было не так предыдущие 5 лет, нам удалось сохранить поддержку наших избирателей. Спасибо за доверие и совместную работу на страну", - отметила Геращенко.

По ее словам, фракции удалось провести постановление ВР о необходимости получения ПДЧ и курса в НАТО. Это важно в условиях нынешней внешнеполитической размытости и молчания.

"Среди принятых большинством вменяемых законов "их авторства", в частности, и о статусе добровольцев, и евроинтеграционных, многие - просто переписаны наши, просто не с нашими фамилиями :) Мы голосовали ЗА, несмотря на эту несправедливость, потому что главное результат", -  подчеркнула она.

"Мы едва ли не единственная фракция, которая читает законы. Еще рассказываем потом о прочитанном слугам. Нам удалось остановить немало совсем безумных проектов. Да, мы не можем провести ни одного своего закона, поэтому сосредоточились на поправках и тщательно готовим изменения к каждому законопроекту, пытаясь в комитете и зале через 2 чтения усовершенствовать новшества слуг", - рассказала Геращенко.

Она отметила, что фракция "Евросолидарности" делает все, чтобы Рада работала согласно регламенту.

"Мы стоим на страже нацинтересов и суверенитета, контролируя власть и не давая пересечь красные линии. Мы остаемся единственной правоцентристской оппозицией в ВР, делаем все для неизменности курса на ЕС и НАТО. И к нам потихоньку прислушиваются даже в монобольшинстве", - заявила Геращенко.

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Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163908
 
   
 Топ комментарии
 
Так, поправку, дякуючи котрій статус УБД могли б отримати російські найманці, Слугам народа протиснути не дали.
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Ну чому ж марити?- Слуги народа добре повсиралися скандалу, коли Зеленський хотів проштовхнути отой закон- про УБД для сєпарів.
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Мы... мы... только мы... если бы не мы... Земля, наверное, перестала вращаться, если бы не пэдроспецназовцы...
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Специального назначения - воняют, как здесь не обратишь внимание.
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Може тобі пора провітрити кімнату? Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1836
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Ну чому ж марити?- Слуги народа добре повсиралися скандалу, коли Зеленський хотів проштовхнути отой закон- про УБД для сєпарів.
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Так, поправку, дякуючи котрій статус УБД могли б отримати російські найманці, Слугам народа протиснути не дали.
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Умницы)
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Более того партия ЕС эт о и есть большинство в раде которое победило путина ! Трындеть так трындеть - петя скот все схавает)))
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К вам прислушиваются потому что Зе-команда формировалась по старому доброму принципу - "плати и заходи в Раду". Поэтому и налезло туда всякой мрази и жулья под брендом Слуги народы, в т.ч. латентные или наспех переобувшиеся порохоботы.
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Еще бы) это сборище зеленых дебилов даже рыгов по идиотизму перегнали в раде-тем легче их строить нормальным людям
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Так и було на стадионе !Велика перемога!
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Та да, видели на фотках во что вы, даунбасцы, донецкий стадион превратили, свиньи прикацапленные...
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Про сами себя это каждый дебил знает ! Но щас речь шла про Киевский ситадион где Зе поимел петюлевински и петяшлюшек !
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І як же він його "поимел"? Брехнею, яку, доречі, потім сам і спростовував? Не робіть з людей гупій без пам'яті. Та поміняйте знов свої методички: "Вальцмана" вже викреслили, тепер настав час викреслювати "баригу" - адже в найкращого президента всесвіту є і бізнес на росії, і офшори, і олігарх... А якшо спиратись на звіт про стан оборонпрому та оборонзаказу за час правління бубочки, то і "мародера" теж викреслюйте з методичок... Залишаться лише "мальдіви" (власним коштом), але на них можна навести контраргумент про подорожі і богдана і гончарука, і самого! Ми єдина правоцентристська сила в цій Раді, і до нас починають прислухатися навіть в монобільшості, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7350 Ми єдина правоцентристська сила в цій Раді, і до нас починають прислухатися навіть в монобільшості, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9007
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Тобто по решті пунктів зауважень немає? Це добре. А Петя, звісно, винен, що регулярні війска московії зайшли на територію України і обстріляли колони наших воїнів, чи не так? Він повинен був особисто лягти на кордоні з іконою в рука шоб ніхто не пройшов.. А відвести війська на своїй території - то не злочин, нє! Хоча в мінському договорняку йшлося тільки про важке озброєння... Дамо Зе! ще 100 днів? Може наші війська тоді вже будуть стояти вздовж правого берега Дніпра? Подивимось, що він привезе з Парижу...
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Вам захтілось порно в Раді? То радійте. Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7736
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Е у Вас на западенщине вумни люди ! Привет и респект из Донецка ! Если у нас в Украине есть такие значит не все потеряно!
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Мы... мы... только мы... если бы не мы... Земля, наверное, перестала вращаться, если бы не пэдроспецназовцы...
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Правоцентристская? Цей дятел хоч знає про що меле?
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А цей дятел тільки заголовки читає? Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3334
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Правьіе везде как правило єтнические националистьі в своей стране. А вьі, евреи - псевдопатриотьі, не можете бьіть украинскими националистами. Вьі барьіги и слева и справа и в центре
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Лєвиє - лєвіти...? Всі олігархи чомусь тяжіють до лівизни...(ранній Порошенко теж...)...і це якийсь парадокс, бо лівизна, на відміну від правизни, тяжіє до державної власності...
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Там один пастух пасе 20 овець в своїй чавкаючій отарі.
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Інші свині у них по всіх ресурсах і сайтах розповзлися та пишуть, пишуть...
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А что им делать, если услышали от Лахты - Вальцман, а от бывшего советника ***** - порохоботы, вот эти свиньи до сих пор и хрюкают.
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Не стесняйтесь ставить вопрос о возвращении Украине ядерного оружия.
Украину гнусно обманули в Будапеште!
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а чому б і ні ?
весь світ озиратиметься
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По правді я б і сам озирався...стрьомно, як то кажуть...
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А чё это на фото - сердечники собрались что ли? )
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Вы социал-демократы... И ваш Порошенко все просрал... Выборы показали чего стоили ваши "реформы")))
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Опаньки... Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8131 Пепси, як завжди - все собі привласнили Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4424 ЄДИНІ правоцентристи... А до яких сил "Голос" відноситься?
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А почему здесь не публикуют новости от Вакарчука или Тимошенко ? Они же примерно равны по популярности с ПЕС.
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пояснюю

Голос ще молокососи,а Юлєчка вже старушка

А ПЄтя ще о-го-го козак )))
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Следующим президентом будет Геращенко.
Если будете хорошо себя вести, это будет ИРИНА Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2684 Мы единственная правоцентристская сила в этой Раде, и к нам начинают прислушиваться даже в монобольшинстве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2684
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Ну да. Были властью, коррумпировали все к чему прикасались. Теперь резко "очистились" вынув морды из корыта. И таки "да!" - на безрыбье и раком рыба, а на безптичье и жопа соловей.
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сумно лише одне...

як "косять ряди спецназу ЄС" Вибори
попередні з 190 мажоритарників Пєті залишили лише 3-х
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Хтось мені пояснить?


1) Як корелюють правоцентризм і прагнення країнців в Єс і Нато ?
2) яке має відношення політпроект Порошенко "ЄС" ,запущений перед виборами замість цілковито здискредитованого політпроекту БПП до якоїсь ідеології ?
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щоб прислуховуватись до таких непотрібів, треба до них мати хоч крапельку поваги. про геращенко навіть не згадую, нема про що говорити. з іншого боку, помірковані люди там таки є. і для того щоб вони родили бодай щось варте уваги, їх треба було відірвати від державного корита. але, варто їх наблизити до корита знову, і знову нема про що говорити. тому, поки заяви від парашенки будуть озвучуватись якоюсь геращенко, до уваги нічого не береться, і це правильно.
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