 Резников подтвердил, что участвует в борьбе за сохранение Кличко на должности главы КГГА

Алексей Резников подтвердил, что представляет интересы 51 народного депутата прошлого созыва, которые просят Конституционный Суд Украины признать незаконным назначение на должность председателя КГГА кого-либо, кроме избранного городского головы Виталия Кличко.





"Меня действительно указали как одного из возможных представителей при рассмотрении в Конституционном Суде этого представления. Это было летом. Как юриста меня пригласили тогда представлять эту позицию", - заявил Резников во время вчерашнего эфира "Право на владу". Во время эфира ведущая Наталья Мосийчук предложила ему подтвердить или опровергнуть слухи о том, якобы в Офисе Президента планируют назначить его главой КГГА.



"Вы с одной стороны представляете интересы Кличко, а с другой стороны президент Зеленский говорит о том, что, очевидно, господину Кличко придется подвинуться. Вы с кем? Вы на какой стороне?", - спросила чиновника Наталья Мосийчук.



"У меня нет ни одного поручения от Виталия Кличко представлять его в Конституционном Суде. Если почитать обращение 45 народных депутатов прошлой каденции в Конституционный Суд, там фамилия Кличко в подписном листе не стоит", - ответил Резников.



Напомним, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Левченко по информации своих источников сообщил, что главой Киевской городской государственной администрации якобы планируют назначить Алексея Резникова, кандидатуру которого активно продвигает Офис президента и который является давним соратником мэра столицы Виталия Кличко. "Это очередное доказательство того, как заместитель председателя ОП Ермак договорился с Кличко, разделил с ним коррупционные потоки и теперь они вместе, вместе с новыми "смотрящими" Тищенко и Комарницким руководят Киевом", – отметил Левченко.



Он сообщил, что Резников был секретарем Киевсовета при первой каденции Кличко, а потом его заместителем и советником. Он обычно присутствует на всех неформальных "стратегических совещаниях" мэра. По словам Левченко, именно Резников курировал коррупцию в киевской рекламе.



Отметим, в середине ноября в интервью изданию Гордон Резников всячески хвалил Виталия Кличко, называя его "реальным лидером". Комментируя информацию о том, что Кличко потерял контроль над столицей, а реальную власть получили так называемые смотрящие, Резников заявил, что Кличко - "точно не марионетка".



"Кличко – реальный лидер. По моему мнению, для него как для личности сейчас самое прекрасное время. Он воочию может убедиться, кто рядом с ним предатель и трус. Его команда проходит испытания и сортировку", - заявлял Резников.



Также он оправдывал ситуацию с коррупцией в столице тем, что "Виталий Владимирович очень доверяет людям". "[Кличко] привязывается, ему сложно расставаться, даже если человек "шалит". Ему не хочется верить в плохое. Бывает, кто-то ошибся, оступился, наговаривают", - заявил он в интервью.



Кроме того, Резников в интервью неожиданно лестно отзывался о помощнике президента Украины Андрее Ермаке, комментируя вопрос "нормандских" переговоров.



"Ключевым членом команды является помощник президента Андрей Ермак. Он вовлечен в процесс ментально, эмоционально, технически и организационно. Он, в первую очередь, обеспечивает гармонизацию и взаимодействие в рамках минского и нормандского форматов, коммуницирует со сторонами. По сути события, происходящие в Минске, открывают двери для саммита на высшем уровне. Ермак задает тон всей команде, но этот тон всегда согласован с президентом", - заявил он.



Алексей Резников - украинский юрист, партнер юридической фирмы "Астерс" с ноября 2018, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Согласно декларации, владеет двумя квартирами в Киеве площадью 103 и 167 кв. м., а также шестью земельными участками в селе Кийлов Киевской области. Из движимого имущества у Резникова Audi A8, элитный внедорожник Volkswagen Amarok, багги и квадроцикл марки Kawasaki.



Отметим, в декларации за 2017 год в графе доходов Резников указал только зарплату госслужащего, которая за год составила чуть более полумиллиона гривен. При этом, судя по декларации, поданной уже в 2019 году, его доходы за последние годы резко выросли. Как зарплату в юридической фирме "Астерс" он указал сумму в более чем 13 миллионов гривен.