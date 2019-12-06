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 Политика Украины, Общество
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 Учителей украинского языка подготовят для венгерских школ на Закарпатье, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад после встречи с венграми Закарпатья в Ужгороде заявила, что в правительстве будут продолжать работу по внедрению Закона Украины "Об образовании" согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В рамках рабочей поездки в Закарпатье у нас была встреча с представителями венгерской общины области. Мы знаем, что уже несколько лет продолжаются споры вокруг Закона "Об образовании". Сегодня на встрече в Ужгороде мы донесли до представителей общины позицию нашего правительства в этом вопросе. Она заключается в том, что мы продолжим внедрение Закона "Об образовании" 2017 года, выполняя все рекомендации, которые нам дала Венецианская комиссия, и опираясь на решение Конституционного Суда, который признал закон конституционным", - заявила Новосад.

Она отметила, что на этой встрече было важно донести до представителей венгерской общины две вещи.

"Первая - чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел доступ к качественному образованию и владел украинским языком, и мы как государство должны это обеспечить. Второе - в июле Конституционный Суд очень четко сказал, что Закон "Об образовании" является конституционным, и поэтому возвращаться к разговорам, что в нем есть какие-то ограничения для представителей нацменьшинств в Украине, мы не будем", - сказала она.

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Новосад отметила, что сейчас правительством продолжается имплементационный период этого закона до 2023 года, а с 23-го года дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме. При этом их право на обучение на родном языке сохраняется.

Напомним, согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании". 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Ранее посол Венгрии Ийдярто заявил, что новая система образования на Закарпатье приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163903
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Це так сильно здивувало, як так вийшло, що через 28 років існування держави Україна (за СиСиСеР взагалі мовчу), в ній існують населенні пунки, де а ні української, а ні російської не розуміють.
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Обломы их укрепляют.
Там, где должен быть мозг, наростает кость.
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Лучше бы их мозги начали думать... Но это нереально, согласен.
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