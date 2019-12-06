 "Мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной", - генсек ОБСЕ Гремингер

Об этом он сказал во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила, в том числе, и ОБСЕ.

"Это развитие демонстрирует одну вещь - мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей", - сказал Гремингер.

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"Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - заявил он.

Генсек выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.