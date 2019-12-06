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Все про:ОБСЕ (3848) Россия (74472) Донбасс (20112) Гремингер (31)

 "Мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной", - генсек ОБСЕ Гремингер

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что последние события в Украине создали окно возможностей для "восстановления мостов" между Украиной и РФ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила, в том числе, и ОБСЕ.

"Это развитие демонстрирует одну вещь - мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей", - сказал Гремингер.

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"Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - заявил он.

Генсек выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3163902
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
"Мости" з кацапами треба знищити в тому числі і "Кримський міст".
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А украинцев спросили хотят ли они какие то мосты наводить с российскими фашистами? Кубань и Крым на бочку, репарации 1 триллион долл., восстановление Донбасса до уровня оккупации и будем думать!
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Какие шаги??? У меня в городе целые сектора кладбища убитых на бамбасе военных!!! Они погибли от рук сепаров и орков, защищая Украину, ее территориальную целостность!!!! Сепара и оккупанта - на гилляку!!! Вот и все примирение!!!
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Щось мені підказує - що все вже вирішено. Залишилось кудись подіти незадоволених українців - десь 10-15 млн.
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А ти думал почему выбрали клоуна? Любой вменяемий политик не стал бы совать руки в ето.
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Единственный "мост" возврат украденого и компенсация пострадавшим.
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РАсіяне, толерантна Європа пропонує вам загарбати частину її території і дозволяє вбити пару десятків громадян. Це дуже допоможе в налагоджені ваших дружніх стосунків з ЄС
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Які мости? Ці тварюки вбили близько 14 тисяч українців. Мільйони стали біженцями. Рищкрадені заводи і обладнання. Знищена інфраструктура. Захоплено вкликі території України. І ЦЕ НЕ У МИНУЛОМУ!!!! Це все продовжуються дотепер. Які мости? Цей таємний прихильник садо-мазохізму цілу націю вважає мазозістами? Які мости? Рів, крокодили і мінні поля. А придуркам, які мости думають будувати, відрубувати руки. По лікоть.
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