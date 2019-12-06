 Слухи об отдельных двусторонних переговорах по газу - это манипуляции, - Гончарук

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"То, что озвучивается на разных уровнях в ходе различных раундов переговоров – необязательно является настоящей позицией. На что реально россияне готовы, мы увидим, когда контракт будет подписан. Слухов я слышал очень много разных. Один из самых распространенных, что есть какие-то отдельные двусторонние переговоры по поставкам российского газа Украине напрямую со скидками. Это манипуляции, которые призваны дискредитировать и выставить команду Зеленского как предателей, которые ведут прямые переговоры с врагом. На самом деле у нас есть трехсторонний формат, который давно начат. Он предполагает очень тесное сотрудничество и консультации с Европейскими партнерами на политическом и техническом уровнях. Фактически каждый шаг с украинской стороны согласуется с европейцами. Поэтому я бы не стал комментировать степень готовности россиян", - заявил Гончарук.

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"Я считаю, что любые договоренности между "Нафтогазом" и "Газпромом" могут существовать лишь как часть трехсторонних отношений в формате Россия - Украина - Европейский союз", - акцентировал премьер.

"Я считаю, что вся эта "газовая история", она, прежде всего, о вопросах безопасности, а не денег. Интересы россиян выходят далеко за пределы экономики и рассматривать любые отношения сейчас с ними только в этой плоскости – это опасно. Если посмотреть на Nord Stream 2, то можно увидеть, что этот проект имеет серьезную политическую подоплеку. Это вопрос энергетической безопасности и стабильности для Восточной Европы и Европы в целом. Поэтому у нас есть только один формат, в рамках которого возможны отношения по газу с Россией. Это формат трехсторонних переговоров с участием Европейского союза. Я считаю, что любые другие варианты сейчас содержат гораздо больше рисков, чем выгодных возможностей. Потому что нужно просто понимать: то, что ты подписываешь контракт, абсолютно не гарантирует тебе его выполнения в будущем. Ты должен понимать, как ты обеспечиваешь, или почему стороны, заключившие контракт, будут добровольно его исполнять, почему всем это выгодно. Вот я думаю, что нам нужно искать такой формат, который был бы устойчивым. И, по нашему мнению, единственным таким постоянным форматом может быть долгосрочный контракт, который обеспечивает Европе диверсификацию поставок, а это означает достаточные объемы, и который обеспечивает работу по этому контракту в рамках европейских правил. Для нас это три принципиальные вещи, за пределами которых я себе не представляю переговоров. Мы можем говорить в рамках этих переговоров об отсрочке, рассрочке, другие условия. Там сто-пятьсот разных идей может быть. Но база, которую мы имеем, которую я только что озвучил – она в любом случае не должна меняться. Это для нас принципиальная история", - детализировал Гончарук.

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"Я думаю, что дешевый сыр – всегда в мышеловке. Потому, что мы хотели бы и к чему стремится Украина? Украина стремится работать по европейским правилам. Конечно, мы будем искать возможность для наших потребителей обеспечить минимальную платежку. Конечно, мы будем искать возможность обеспечить для нашей промышленности, для нашего бизнеса более дешевый ресурс. Но, я уже говорил об этом, точно не вопросами создания угроз для национальной безопасности", - заверил премьер.

"Для всех нас это вопрос о национальной безопасности. Мы все сознательно представляем, что здесь нельзя пренебрегать, что здесь нужно просчитывать все варианты наперед. То, что транзит заканчивается – для нас это такой себе таймер, то есть мы понимаем, что мы не можем терять время. Это означает, что время ускоряется и должны действовать. И мы будем действовать. То есть мы не боимся принимать решения и брать на себя какую-то политическую ответственность. Но до того момента, пока решение будет принято, кем бы оно ни принималось, а оно, очевидно, должно быть принято с привлечением всей команды, приоритетом будет не рейтинг политической популярности, приоритетом точно будет национальная безопасность. Повторюсь, это вопрос не столько о деньгах – это вопрос, в том числе, о независимости", - резюмировал Гончарук.