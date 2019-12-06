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 Политика Украины
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Все про:Богдан (59) Вакарчук (275) Зеленский (3882) Тимошенко (24388) Шустер (520) Арахамия (174) нормандская четверка (849)

 Зеленский сегодня придет на "Свободу слова Савика Шустера"

Накануне встречи в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский впервые примет участие в телевизионном политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом сообщается на странице телепрограммы в Facebook., передает Цензор.НЕТ.

В анонсе телепрограммы указано, что политическое ток-шоу будет транслироваться сегодня на телеканале "Украина", начало в 21:00. Основной темой обсуждения станет предстоящая встреча стран в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Ожидается, что, кроме Зеленского, в ток-шоу примут участие руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, экс-президент Леонид Кравчук, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, бывший председатель Верховной Рады, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников. Также среди гостей будет Михеил Саакашвили.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже должна состояться встреча глав государств "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3163898
 
   
 Топ комментарии
 
мабуть сильно рейтинг шатается...требуется срочный пиар Зеленский сегодня придет на "Свободу слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 7717
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сложно представить сколько притянет охраны этот бзливый еврейкий бобик!
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Ага того кто людям на колени сракой стал.…
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Больше того! Он даже сракой с бумажки Президенту вопросы зплавал про "павстанцев".😉
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от одной мысли, что придется слушать этот хрипловатый запинающийся голосок Моники, меня начинает тошнить.
Так что, посмотрю "Ирландца" Мартина Скорсезе.
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О! треба послухати батька нашого народу - Президента Зеленського. Та підтримати його перед важливими переговорами.
так, народе? підтримаємо?
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Сидя в параше на очке в ответ ему было только эхо Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 3430
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коли починають жартувати на генітально-гамняцько-унітазні теми зразу впізнаються кацапські корені і мотиви.
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то-то моника шмаркля обожает шутить именно на эти темы))
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коли починають шидівську шмарклю називати батьком українського народу - асоціації ще гірші
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Два шоумэна на одной передаче - это уже позор какой то...!
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😀 Значит пощечины нет...и она не предвидится...
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Цілком очевидно, що особистий успіх зеленського це поразка України
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Нет, это поражение петиков. Притом, сокрушительное.
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"Успєх Зєлєнского"... це самий короткий анекдот який я чув.
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Приходит и вживую... это он потренируется как на репетиции - надо дать роли Макарона, меркель и ***** _ роль ***** дать Порошенко
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он бы классно ему сыграл то, что испытал на себе сам
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та какой там вживую... по телефону, скорее всего, погундосит сам с собою и кинет трубку.. как в апреле))
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Єврей, маріонетка єврея виступить на програмі єврея..
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нельзя писать еврей. нужно писать лицо винницкой щирореформаторской мыролюбной национальности
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Это признание того, факта, что ток-шоу Славика "Шустрого" снова стало ТОПовым.
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Говорят в студии срочно устанавливают беговую дорожку.
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Пианино уже на пути в Париж, к сожалению.
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Значит Шапито 95 сегодня будет знатное..
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А шо за необходимость такая? Будет втирать лохторату, почему он в понедельник сдастся Путину?
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Мародьор 5 років втирав шо ми так заживемо, шо Крим сам до нас назад запроситься Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 9217
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Крім Парубія-всі свої будуть.Чергове фуфло для лохмандєїв. Краще б монологи свої читав.
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какже без богдана.будет зеЛе на ухо шептать.позорище
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На пресконференцію боїться, а поблаЗЄнювати -- будь ласка
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В принципі - почати спілкування з блазнем можна з повтору його закидів Порошенко на так званих "дебатах"... Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 5058
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эт чего, на ЦН будет спокойно на период эфира? Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 9784
все порохоботы будут на сайте СС Шустрика? Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 1859
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ЗЕлени ставили упрек, что нет коммуникации с обществом по болезненным вопросам, что в итоге приводило к всплескам народного волнения, судя по всему выводы сделаны- целую неделю идёт озвучивание представителями власти что будет обсуждаться в Париже и вероятное присутствие в студии Шустера тоже часть плана, за прошедшую неделю народ свыкся с мыслью формулы Штанмайера, привыкает к мысли о выборах в ОРДЛО осенью 2020 в принципе ничего нового из того, что было озвучено на на этой неделе мы скорее всего не услышим, но смотреть шоу нужно
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порохоботам нужно несколько раз вбивать в голову, чтобы они поняли.
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Что не сделаешь при падающем рейтинге. Даже к Шустеру пойдешь.
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Зеля сто раз говорил что не для рейтингов шел в презы, он не будет цепляться за кормушку как твой Петя.
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З "правильным лицом" розповість про великі старання, і прагнення миру, які увінчаються капітуляцією, але, через "провину папередніків". "Не виноватая я, ..!" зЕ END
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бач ти які ПЕСики тут вумні.. все знають і шо буде і хто шо скаже і як в Україні зробити рай на землі.. 5 років розкрадання країни пройшли не на марне Зеленський сьогодні прийде на "Свободу слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 7914
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Мне вот просто интересно: - Зеленый понимает, что даже при самом хорошем-плохом раскладе на встрече с Куйлом, он даже в "Квартал" уже не вернётся , не то что в Украину!? Единственный выход не ехать в Париж под любым предлогом - ему там ж..оппа будет, и Нам кста всем тоже.... А к Савику пускай сходит - его там порвет Тимоха как тузик грелку !!!
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Тезка, в отличи от казнокрада Пети Зеля не держится за свое место. Может уйти в любую минуту потому что умеет сам зарабатывать деньги. За это его выбрал народ.
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