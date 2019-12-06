 Зеленский сегодня придет на "Свободу слова Савика Шустера"

Об этом сообщается на странице телепрограммы в Facebook., передает Цензор.НЕТ.

В анонсе телепрограммы указано, что политическое ток-шоу будет транслироваться сегодня на телеканале "Украина", начало в 21:00. Основной темой обсуждения станет предстоящая встреча стран в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Ожидается, что, кроме Зеленского, в ток-шоу примут участие руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, экс-президент Леонид Кравчук, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, бывший председатель Верховной Рады, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников. Также среди гостей будет Михеил Саакашвили.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже должна состояться встреча глав государств "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.