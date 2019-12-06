 Голосуя за правку о табачной торговле, я отстаивал интересы малого и среднего бизнеса, - Холодов об открытом НАБУ против него производстве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
По его слвоам, это выведет ситуацию на правовой уровень с уровня фантазий.
"Поэтому вполне готов к такому, пусть непростому морально, процессу. Если такой способ доказать, что журналисты РС (Радио свобода. - Ред.) ошиблись, - пусть. Какие мотивы РС в тиражировании манипуляций - интересный вопрос, но достаточно риторический", - отметил он.
Он заявил, что выгодоприобретателями после введения поправки являются более 100 компаний с лицензиями оптовых дистрибьюторов и 55-60 тысяч розничных торговцев табачными изделиями.
"Они смогут выдохнуть от произвола монополиста, получат возможность конкурировать и развиваться .... и, наконец, может смогут и выдавать настоящие фискальные чеки, с которыми, как показало расследование, у них проблемы. В минусе только тот самый монополист от наличия такого количества конкурентов, которые получили равные условия с ним", - подчеркнул он.
"Я голосовал! за эту правку, отстаивая интересы малого и среднего бизнеса, против монополии. Уверен, так и должно быть", -подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось , что детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым.