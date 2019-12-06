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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2991) сигареты (686) табак (206) Холодов (4)

 Голосуя за правку о табачной торговле, я отстаивал интересы малого и среднего бизнеса, - Холодов об открытом НАБУ против него производстве

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что считает абсолютно правильным то, что в ситуации с "лоббированием" разбирается НАБУ, а не журналисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По его слвоам, это выведет ситуацию на правовой уровень с уровня фантазий.

"Поэтому вполне готов к такому, пусть непростому морально, процессу. Если такой способ доказать, что журналисты РС (Радио свобода. - Ред.) ошиблись, - пусть. Какие мотивы РС в тиражировании манипуляций - интересный вопрос, но достаточно риторический", - отметил он.

Он заявил, что выгодоприобретателями после введения поправки являются более 100 компаний с лицензиями оптовых дистрибьюторов и 55-60 тысяч розничных торговцев табачными изделиями.

"Они смогут выдохнуть от произвола монополиста, получат возможность конкурировать и развиваться .... и, наконец, может смогут и выдавать настоящие фискальные чеки, с которыми, как показало расследование, у них проблемы. В минусе только тот самый монополист от наличия такого количества конкурентов, которые получили равные условия с ним", - подчеркнул он.

"Я голосовал! за эту правку, отстаивая интересы малого и среднего бизнеса, против монополии. Уверен, так и должно быть", -подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось , что детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - "Схемы". ВИДЕО

Голосуя за правку о табачной торговле, я отстаивал интересы малого и среднего бизнеса, - Холодов об открытом НАБУ против него производстве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163897
 
 
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Возникает вопрос: что отстаивали другие, если дело открыто(пока) только против тебя?
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Отлично Андрей! Держим за Вас кулаки! Вперед, к табачной свободе навстречу! Надеюсь , что товарищи, голосовавшие с Вами, встанут в ряды Ваших защитников? И Вы не останетесь один на один с карателями из НАБУ.
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человечишще...слезы душат и мешают писать...
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я чего то думал что только пецков у ***** знатный пиsdyнец , а нет , есть ещё талантливее .
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Це той Холодов, що не проживає в Україні останні 5 років і є власником роздрібної табачної мережі, що складається з 3-х фірм?
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