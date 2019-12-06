 Количество погибших при пожаре в Одессе выросло до 4 человек. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего в результате пожара погибли 4 человека: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице; 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции сообщили, что достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека - женщины.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в Одессе: 2 погибших, 26 человек в больницах, судьба 14 - неизвестна. Поисковые работы продолжаются, - ГСЧС

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пять студентов, 27 пострадавших госпитализированы.

Правоохранители 5 декабря подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса колледжа и проинформировали, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

В Нацполиции также отметили, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

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"Поиск 13 человек продолжается", - добавили в ведомстве.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".